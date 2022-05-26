Юэн Макгрегор возвращается с сериалом «Оби-Ван Кеноби». Главные проекты актера-джедая

27 мая на Disney+ выходит долгожданный сольный проект Юэна Макгрегора во вселенной «Звездных войн» — сериал «Оби-Ван Кеноби». Премьера видится важной вехой в почти 30-летней карьере шотландского самородка, который всегда удачно балансировал между серьезным авторским кино и большими голливудскими релизами. «Газета.Ru» вспоминает лучшие работы Макгрегора — человека с тысячью лиц и одного из главных артистов своего поколения.

«Неглубокая могила» («Shallow Grave»), 1994 / «На игле» («Trainspotting»), 1995 / «Менее привычная жизнь» («A Life Less Ordinary»), 1997

Во многом творческий путь Макгрегора определило его знакомство с Дэнни Бойлом. Британский режиссер рассмотрел в молодом актере потенциал зрелого артиста и позвал в свою дебютную картину «Неглубокая могила» о троице друзей, подселивших к себе в квартиру наркомана-преступника. Новый сосед неожиданно быстро умирает от передозировки, оставляя в своей комнате чемодан с деньгами. Друзья решают присвоить себе внезапный «клад». Но у любого случайного богатства есть свой хозяин, и пока вчерашние разгильдяи с хладнокровием маньяка избавляются от умершего соседа, по их следу идут настоящие владельцы денег.

Если «Неглубокая могила» понравилась критикам и объехала несколько европейских фестивалей средней руки, то следующая совместная картина Макгрегора и Бойла — «На игле» — превратила обоих в настоящих суперзвезд, рок-н-рольщиков от мира кино. Адаптация одноименного романа Ирвина Уэлша тоже вращается вокруг темы наркомании, но на этот раз Макгрегор сам исполнил роль зависимого человека, который понимает, что выбранный жизненный путь непременно однажды его погубит, но сойти с него почти невозможно.

Картину ждала большая судьба: помимо оглушительного успеха в прокате и у критиков, издание The Times в 2012 году признало «На игле» лучшим британским фильмом за последние 60 лет. Это произошло по результатам опроса, приуроченного к празднованию 60-летия со дня восшествия королевы Елизаветы II на британский престол.

Завершает период сотрудничества Макгрегора и Бойла непритязательная романтическая история «Менее привычная жизнь», в которой актер сыграл вместе с Кэмерон Диаз.

close 100% Кадр из фильма «На игле» (1995) Channel Four Films

«Интимный дневник» («The Pillow Book»), 1995 / «Эмма» («Emma»), 1996

«Менее привычная жизнь» была не первой мелодрамой в биографии Макгрегора. За год до этого он снялся сразу в двух любовных историях: «Интимном дневнике» Питера Гринуэя и «Эмме» Дугласа Макграта с Гвинет Пэлтроу в главной роли.

Если в «Эмме» Макгрегор исполнил роль второго плана, то в «Интимном дневнике» он был центральным героем истории. Картина Гринуэя — поэтическая ода любви и свободе в этой любви, которая не сковывает человека никакими внешними рамками.

close 100% Кадр из фильма “Интимный дневник” (1995) Alpha Film Corporation

«Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» («Star Wars: Episode I — The Phantom Menace»), 1999

Франшиза, которая не определила развитие карьеры Макгрегора, а также всей кинофантастики. Трилогия-приквел к основным фильмам монументальной саги Джорджа Лукаса в год выхода имела неоднозначные отзывы критиков и поклонников «Звездных войн», но со временем стала знаковой частью массовой культуры нового тысячелетия.

Роль джедая Оби-Ван Кеноби канонична — и, как показало время, распахнула перед артистом многие двери в Голливуде. После 1999 года вышло четыре части-продолжения, в которых появился Макгрегор. Даже если с годами карьера у шотландца пойдет на спад, совсем без работы он точно не останется — франшиза Джорджа Лукаса не исчерпает себя и спустя еще 20 лет.

close 100% Кадр из фильма «Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999) Lucasfilm Ltd.

«Мулен Руж!» («Moulin Rouge!»), 2001

Красочный мюзикл База Лурмана, впервые представленный на Каннском кинофестивале, ознаменовал собой пик популярности Макгрегора. Прекрасная и трагическая история любви куртизанки Сатин (Николь Кидман) и бедного поэта Кристиана вернула моду на музыкальные мелодрамы, показав, как можно умело совместить насыщенный визуальный ряд и талантливую работу с саундтреком, который состоял не только из оригинальных композиций, но и интересных ремейков популярных хитов прошлого.

Изначально главные роли в картине должны были сыграть Хит Леджер и Кэтрин Зета-Джонс, но итоговый выбор Макгрегора и Кидман кажется наиболее удачным. Тем более что на тот момент оба артиста нуждались в большом кассовом хите. Фильм получил восемь номинаций на «Оскар», из которых две увенчались наградами, 12 номинаций премии BAFTA (три награды) и шесть номинаций «Золотого глобуса» (три статуэтки).

close 100% Кадр из фильма “Мулен Руж” (2001) 20th Century Fox Film Corporation

«Черный ястреб» («Black Hawk Down»), 2001

В том же 2001 году на экраны вышла суровая военная драма Ридли Скотта, основанная на реальном провальном сражении американского спецназа «Дельта» в Могадишо (Сомали). Картина собрала блестящий актерский состав с главными артистами своего времени, в котором каждый оказался важной частью общего сюжета.

История экранного героя Макгрегора получила шокирующее продолжение в реальной жизни. Прототипом Джона Граймса, персонажа актера, стал штаб-сержант Джон Стеббинс. В отличие от остальных героев фильма, чьи имена были сохранены, Стеббинс был переименован в Граймса из-за того, что в 1997 году его приговорили военным трибуналом к пожизненному заключению за многократные изнасилования своей дочери.

close 100% Кадр из фильма “Чёрный ястреб” (2001) Jerry Bruckheimer Films

«Молодой Адам» («Young Adam»), 2002

В перерыве между «Звездными войнами» и собственным документальным проектом о кругосветном путешествии Макгрегор вернулся к серьезному авторскому кино. В малобюджетном «Молодом Адаме» шотландец снялся с Тильдой Суинтон. По сюжету герой Макгрегора — неудачник-писатель Джо Тэйлор — устраивается разнорабочим на баржу супругов Голт. Со временем у него завязывается роман с женой своего начальника, и вскоре тайные любовники вылавливают из воды труп неизвестной девушки, которая оказывается бывшей возлюбленной героя Макгрегора.

Этой работой актер доказал свою бескомпромиссность, когда дело касается творчества. Например, лично настоял на том, чтобы откровенные сцены с ним были сохранены и для более консервативного американского проката.

close 100% Кадр из фильма «Молодой Адам» (2002) Future Films

«Крупная рыба» («Big Fish»), 2003

Сказочно-драматическая картина Тима Бертона, в которой Макгрегор сыграл юную версию главного героя Эда Блума — выдумщика, в чьей голове воображаемый мир наслаивается на менее интересную реальность.

Это не самая сложная актерская работа Макгрегора, в карьере которого случались проекты с большими профессиональными вызовами, но все же важный пример того, как шотландец умело работает с сюжетами самых разных жанров, органично вписывая себя в мир любой истории.

close 100% Кадр из фильма “Крупная рыба” (2003) Columbia Pictures Corporation

«Долгая дорога вокруг света» («Long Way Round»), 2004

Уникальный документальный мини-сериал Макгрегора о кругосветном путешествии на мотоциклах, которое он совершил со своим другом Чарли Бурманом. 14 апреля 2004 года друзья выехали из Лондона на мотоциклах и за 15 недель преодолели расстояние в 30 тыс. километров. Путешественники пересекли Восточную Европу, Украину, Казахстан, Монголию, Россию (путь в том числе пролегал через Колыму), затем переправились через Берингов пролив и продолжили путешествие по территории Канады и США. 29 июля они оказались в Нью-Йорке, и их путешествие подошло к концу. Всего актеры посетили 12 стран.

На европейской части маршрута команда останавливалась в основном в отелях, но в степях Казахстана и Монголии им приходилось спать в палатках под открытым небом. Все это время они документировали свое путешествие на видеокамеру.

В 2007 году актеры и сопровождавший их в поездке оператор выпустили продолжение «Долгий путь на юг». На этот раз они стартовали с крайней северной точки Шотландии — городка Джон О'Гротс — и закончили поездку в Кейптауне, в крайней южной точке Африки — на Мысе Доброй Надежды.

Спустя 12 лет Макгрегор и Буран выпустили заключительную часть трилогии под названием «Долгий путь на север». Маршрут длиной в 20 тыс. километров пролегал через Южную, Центральную и часть Северной Америки в Лос-Анджелес.

close 100% Кадр из сериала «Долгая дорога вокруг света» (2004) Global Look Press

«Остров» («The Island»), 2005 / «Останься» («Stay»), 2005

Буквально познав мир за пределами съемочной площадки, Макгрегор вернулся в кино с новыми силами и новым подходом к выбору ролей. В 2005 году вышли сразу три фильма в жанре фантастика: очередные «Звездные войны», масштабный блокбастер Майкла Бэя «Остров» и менее скромная по затратам, но самая интересная в этой подборке мистическая драма Марка Форстера «Останься». В последней экранными партнерами Макгрегора стали Эмма Уотсон и тогда еще не так хорошо известный Райан Гослинг.

Если антиутопия «Остров» уложилась в привычные рамки жанра, то «Останься» эти рамки расширил. Работа Форстера — фильм-лабиринт, в котором герой Макгрегора, психотерапевт, блуждает коридорами разума персонажа Гослинга, выжившего в автомобильной аварии депрессивного студента, уверяющего, что он может слышать голоса потустороннего мира и предсказывать будущее.

Картина провалилась в прокате, но ее никак нельзя причислить к неудачным проектам. Примечательно и то, что лента, в которой главные роли исполнили уже на тот момент звезды Голливуда Макгрегор и Уотсон, в итоге стала интересна именно благодаря актерской работе тогда еще только начинавшего Гослинга.

close 100% Кадр из фильма “Останься” (2005) Epsilon Motion Pictures

«Мечта Кассандры» («Cassandra's Dream»), 2007 / «Список контактов» («Deception»), 2008 / «Ангелы и демоны» («Angels & Demons»), 2009

На смену фантастике пришли напряженные триллеры. «Мечта Кассандры» — драматическая история Вуди Аллена с почти библейским сюжетом о Каине и Авеле, которые сперва совершают совместное убийство ради личной выгоды, а после становятся участниками братоубийственной схватки. Экранным братом Макгрегора стал Колин Фаррелл, исполнивший роль более совестливого героя.

«Список контактов» — тоже история о борьбе с внутренним пороком, но сделанная в более детективном ключе. Макгрегор исполнил роль персонажа, который идет на сделку с совестью, очаровавшись шикарной жизнью своего коллеги-злодея (Хью Джекман).

Финалом данного этапа в карьере Макгрегора стала экранизация второго романа Дэна Брауна «Ангелы и Демоны». Актер сыграл приемного сына Папы римского, оказавшегося участником опасного заговора, который угрожает самому существованию католической церкви.

close 100% Кадр из фильма «Мечта Кассандры» (2007) Virtual Studios

«Я люблю тебя, Филипп Моррис» («I Love You Phillip Morris»), 2008 / «Начинающие» («Beginners»), 2010

В конце нулевых Макгрегор, уставший от мистики и детективов, переключился на более «лайтовые» сюжеты. Трогательный «Я люблю тебя, Филипп Моррис» — совместный бенефис Макгрегора и Джима Керри, в котором актеры играют влюбленных, отстаивающих свои чувства перед всем миром.

«Начинающие» — тонкая и хрупкая трагикомедия Майкла Миллса, в которой через серию флешбэков рассказывается семейная история отца и сына Филдсов (Кристофер Пламмер и Макгрегор). Пожилой герой Пламмера после смерти жены начинает жить как открытый гей, а его сын Оливер пытается разобраться в фигуре отца — близкого человека, узнаваемого заново. Параллельно герой Макгрегора знакомится с очаровательной француженкой Анной (Мелани Лоран), с которой у него начинается красивый, но непростой роман.

close 100% Кадр из фильма “Я люблю тебя, Филлип Моррис” (2008) Europa Corp.

«Призрак» («The Ghost Writer»), 2009

Напряженный политический триллер Романа Полански про гострайтера в исполнении Макгрегора, взявшегося за написание мемуаров одиозного чиновника и ставшего невольным участником опасного политического заговора.

Герой Макгрегора — растерянный и нереализованный писатель, оказавшийся не в то время не в том месте. Одна из самых интересных актерских работ шотландца, балансирующая между жанровым триллером и трагедией «маленького человека».

close 100% Кадр из фильма “Призрак” (2009) Elfte Babelsberg Film

«Последняя любовь на Земле» («Perfect Sense»), 2010 / «Невозможное» («Lo imposible»), 2012

Своеобразная дилогия Макгрегора про героя, оказавшегося один на один с чудовищной катастрофой. В философской «Последней любви на Земле» он играет повара, встретившего любовь всей своей жизни (Ева Грин) прямо перед глобальной катастрофой — в мире распространился загадочный вирус, из-за которого люди лишаются своих главных чувств.

«Невозможное» — реальная история трагедии семьи Альварес, пострадавшей от чудовищного цунами в Таиланде, вызванного землетрясением в Индийском океане. Макгрегор исполнил роль отца семейства, вынужденного приложить невероятные усилия, чтобы воссоединиться с семьей после катастрофы. В этом проекте актер вновь поработал с коллегой по «Останься» Наоми Уоттс, исполнившей роль его жены. А одного из сыновей играет еще совсем юный Том Холланд.

close 100% Кадр из фильма “Невозможное” (2012) Apaches Entertainment

«Американская пастораль» («American Pastoral»), 2016

В 2016 года на экраны вышла дебютная режиссерская работа Макгрегора, в которой он еще и исполнил главную роль, — «Американская пастораль». Это экранизация одноименного романа писателя Филиппа Рота, в которой сюжет выстраивается вокруг семейства Левов: дочь главного героя выступает против войны во Вьетнаме и оказывается подозреваемой в серии взрывов, но ее отец (Макгрегор) не может поверить в виновность дочери.

История разрушения семьи Левов олицетворяет крах привычного мира, эпохи, которой необходимо уступить место будущему, но в которое так тяжело вступить обычному человеку.

close 100% Кадр из фильма “Американская пастораль” (2016) Lionsgate

«Фарго» («Fargo»), 2014-…

Телевизионный «Фарго» — не первый сериал в карьере Макгрегора, но первый ТВ-проект, в котором он исполнил роль первого плана. Актер присоединился к шоу в третьем сезоне, сыграв сразу двух героев-братьев: преуспевающего Эммита и неудачника Рэя. Перед шотландцем стояла сложная актерская задача: воплотить в кадре абсолютно противоположных героев, обитающих в общем абсурдном мире братьев Коэнов. Получилось настолько хорошо, что актер был награжден за эту работу «Золотым глобусом».

Проект внес существенные коррективы не только в фильмографию Макгрегора, но и в его личную жизнь — во время съемок у него завязался роман с актрисой Мэри Элизабет Уинстэд. Макгрегор развелся с женой Ив Мавракис после 22 лет брака, в 2021 году у него с Уинстэд родился общий ребенок, а годом позже они официально поженились.

close 100% Кадр из сериала «Фарго» (2017) MGM Television

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» («Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn»), 2020

В современном Голливуде каждый уважающий себя артист должен обзавестись собственным героем комиксов, и Макгрегор не исключение. В сольном проекте о приключениях обворожительной и немного безумной хулиганки Харли Квинн актер исполнил роль коварного злодея Романа Сайониса.

close 100% Кадр из фильма “Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн” (2020) DC Entertainment

«Холстон» («Halston»), 2021

Одна из самых значимых актерских работ Макгрегора последних лет. Продюсер Райан Мерфи перенес на экран историю взлета и падения важнейшего, но в наши дни позабытого дизайнера Америки — Холстона. Он стал важной частью моды 70-х, популяризировал использование новых, более комфортных в носке тканей и определил профессиональный и личный стиль целой нации на поколение вперед.

За роль Холстона Макгрегор получил награду премии «Эмми», а также номинацию «Золотого глобуса».

close 100% Кадр из сериала “Холстон” (2001) Killer Films

«Оби-Ван Кеноби» («Obi-Wan Kenobi»), 2022

История Макгрегора доказывает, что терпение и труд все перетрут, — а со временем еще и принесут сольный большой проект во вселенной «Звездных войн». Действие сериала разворачивается спустя десять лет после событий фильма «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов». Изначально проект разрабатывался как полнометражный спин-офф, но со временем разросся до полноценного мини-сериала.

«Оби-Ван Кеноби» обещает стать одним из главных релизов конца весны. Осталась дождаться первых отзывов критиков и зрителей, чтобы понять, насколько самостоятельная история мастера-джедая Оби-Вана способна «выстрелить» в отрыве от полнометражных старших братьев.