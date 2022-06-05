«Мы можем прекрасно жить без иностранных премьер». Интервью с актером Виктором Добронравовым

9 июня в российских кинотеатрах выйдет фильм-катастрофа «Одна», основанный на реальных событиях. Картина режиссера Дмитрия Суворова расскажет историю Ларисы Савицкой — единственной выжившей в авиакатастрофе над Амурской областью в 1981 году. Актер Виктор Добронравов сыграл в фильме сотрудника КГБ из Москвы, которого отправили расследовать крушение. В интервью «Газете.Ru» артист рассказал о своей роли, съемках в тайге и общении с Савицкой, ставшей главным консультантом ленты.

— Разговаривали ли вы с Ларисой Савицкой? Какой она вам запомнилась?

— Лариса приезжала к нам на съемки, но не могу сказать, что мы тесно общались. На меня она произвела впечатление абсолютно обычного человека — светлого, открытого, доброго. Я не заметил в ней никакой печати страшного испытания. Наверное, и фильм во многом о том, что каждого из нас — любого простого человека — может спасти вера и любовь.

— На ваш взгляд, почему было важно присутствие Савицкой на съемках в качестве консультанта? Ведь история уже была подробно рассказана и изучена.

— Конечно, это важно, когда человек, который пережил историю, консультирует сценаристов. Потому что художественный сценарий — это все равно вымысел, который наделяется какой-то главной мыслью. Поэтому если есть возможность получить комментарий от человека из первых рук, — это дорогого стоит.

— Расскажите о своем персонаже — сотруднике КГБ из Москвы Князеве. Какая у него цель в сюжете?

— Это человек инструкции, человек служащий, который подчиняется большой машине — и бюрократической, и военно-политической, если так можно выразиться. Он приезжает для того, чтобы расследовать причины случившегося. И, конечно, он совершенно не думал, что кто-то выживет после такого столкновения.

— Известно ли вам, как снималась сцена со столкновением самолетов?

— На съемках эпизода с крушением было заострено очень много внимания. Я знаю, что строился большой павильон, в котором очень подробно и долго снимали этот большой блок. Но я не видел это вживую, поскольку был задействован только в сценах расследования столкновения самолетов.

— Сколько дней вы провели в уральской тайге, где проходили съемки этих сцен? Чем вам запомнилась работа в лесу?

— Затрудняюсь сказать, сколько дней мы провели в тайге, потому что это было достаточно давно. Снимали мы в Пермском крае — радушном, потрясающем, с фантастической природой. Мы летали на вертолете вдоль бесконечных пермских рек и красивейших лесов. За это и я люблю кино — в нем можно делать то, что нельзя делать в театре.

close 100% Кадр из фильма «Одна» (2021) Пресс-служба «ССБ-Кино»

— Съемки проходили в Пермском крае из-за того, что в Амурской области вырублена огромная площадь лесов, — об этом говорил режиссер фильма Дмитрий Суворов. Но участники недавнего джип-тура к месту крушения заявляют, что там «тайга непролазная». Единственная ли это причина отказа от съемок на Дальнем Востоке? Возможно, удаленность от Москвы также сыграла роль?

— Мы снимали фильм «Чемпион мира», сюжет которого разворачивается на Филиппинах, не на Филиппинах. Но ничего, думаю, филиппинцы как-нибудь переживут это. Кинематографический процесс связан с производством, логистикой и возможностью снимать в определенном месте. Амурская область все-таки сильно дальше, чем Пермский край. Я бывал в Благовещенске и Владивостоке. Очевидно, отказ от съемок вблизи реального места крушения связан с транспортировкой актеров и техники.

— Недавно вы рассказали, что не приняли участие в фильме Романа Полански «Дворец» из-за трудностей с перемещением по Европе. Какую роль вы должны были сыграть и насколько она была важна для вас?

— Я должен был принимать участие в одной из нескольких новелл, где русские ребята приезжают разбираться с послом в условиях смены власти в РФ в 2000 году. Я не расстроился, так как не могу сказать, что эта роль была сильно важна для меня. Мне просто интересно было бы поработать за рубежом — это всегда привлекает. Не получилось, к сожалению, но ничего страшного.

— Позднее СМИ сообщили, что в картине снимется Александр Петров. Почему у него нет соответствующих проблем для работы за границей?

— Я думаю, что у Саши была возможность быть там без отрыва от кинопроизводства, чтобы не летать лишние 100 раз. Я не имею такой возможности из-за достаточно большой занятости в Театре Вахтангова — у меня спектакли сегодня, через два дня, через пять и шесть дней. Это и раньше было проблематично — каждый день летать на двух-трех самолетах. А когда закрылись границы и отменились рейсы, это стало в разы сложнее.

— Как вы оцениваете состояние российского кинематографа на фоне отмены иностранных премьер?

— Мы вообще прекрасно можем жить без иностранных премьер. Если бы мы с вами говорили об этом даже 15 лет назад, возможно, ощущалась бы какая-то нехватка фильмов. А сейчас наш кинематограф снимает абсолютно в любом жанре, будь то детский фильм, драма, комедия, хоррор. Возможно, после стольких лет жизни с оглядкой на Запад пришло время для самоидентификации.