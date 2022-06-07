От «Дикой мяты» до «Тамани»: главные фестивали лета в России

В 2022 году музыкальные фестивали в России лишились всех иностранных хедлайнеров. По этой причине были отменены «Нашествие», Park Live, Fox Rock Fest, Big Gun и другие. Тем не менее благодаря ослаблению коронавирусных ограничений многие фестивали с участием отечественных артистов все-таки состоятся. «Газета.Ru» рассказывает о ключевых музыкальных событиях этого лета.

«Отличный Fest»

Когда: 11-12 июня

Где: Санкт-Петербург, шоссе Революции, 84АБ

В 2022 году самый молодой фестиваль Петербурга состоится на территории Музея стрит-арта. Главные музыканты нового поколения выступят на трех тематических сценах: за «Драйв» будут отвечать Anacondaz, «кис-кис», Wildways и Мукка, за «Романтику» — Дора, «Комсомольск», Zoloto и «Сироткин», а на сцену «Молодость» выйдут «Нормально!», «Папин Олимпос», «Ритуальные услуги», Ploho и другие.

«САМ.ФЕСТ»

Когда: 11-12 июня

Где: Самара, стадион «Солидарность Самара-Арена»

Этим летом в Самаре впервые пройдет «САМ.ФЕСТ», организаторы которого обещают оказать мощную поддержку молодым талантам. Он позиционируется как фестиваль авторской музыки, участниками которого могут стать лишь те, кто сам пишет стихи и музыку. Специальными гостями мероприятия станут Вячеслав Бутусов, The Hatters, Slava Marlow, IOWA, Сергей Бобунец, Олег Митяев, Artemiev и VLNY.

Stereoleto

Когда: 12-13 июня

Где: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40Д

На 21-м международном музыкальном фестивале Stereoleto выступят как самые заметные звезды отечественной сцены, так и талантливые новички. 12 июня на сцену выйдут The Hatters, Жанна Агузарова, «Дайте танк!», Shortparis, IOWA, Dead Blonde, Lucidvox, Super Collection Orchestra, «Перемотка», Zarya, «Макодзеба», Stereotypes, «Космос на потолке», Mika Vino, «Сезон Dождей», BLIZKEY и «нееет, ты что».

13 июня — Леонид Агутин, Manizha, SQWOZ BAB, Найк Борзов, Pompeya, Парнишка, АВИА, «Жвака Галз», Диктофон, Harajiev Smokes Virginia, «Созвездие Отрезок», Стереополина, «Андреграунд», Семь Ножей, The OMY, UBEL, Forest Tiger Friend & Owl Helper и «Видеокассета твоих родителей».

«Дикая Мята»

Когда: 17-19 июня, 24-26 июня

Где: село Бунырево Тульской области

Независимый мультиформатный опен-эйр «Дикая мята» растянется на два уикенда. Билеты на первую часть — «Дикая Мята. Green» — уже раскупили. Во втором блоке «Дикая Мята. Violet», который состоится 24-26 июня, на сцену выйдут Антоха МС, Дельфин, RSAC, IOWA, Нейромонах Феофан, АИГЕЛ и еще несколько десятков исполнителей.

Ural Music Night

Когда: 24 июня

Где: Екатеринбург

Крупнейший фестиваль Екатеринбурга распространится на весь центр города — участники будут выступать в клубах, кафе, парках, переулках, высотных зданиях и на площадях. В числе хедлайнеров заявлены певица МакSим (Мотив Stage у ККТ «Космос»), Татьяна Овсиенко и ВИА «Песняры» (площадка «Дисколенд» на улице Вайнера), рок-группа «Курара» и Найк Борзов (сцена у Главпочтамта). Согласно организаторам, в фестивале примут участие более 2 тыс. артистов. Для удобства составления маршрутов по городу предусмотрено специальное приложение.

«Dobrofest»

Когда: 30 июня — 3 июля

Где: Ярославль, аэродром «Левцово»

Фестиваль русского рока «Dobrofest» объединит поколения рок-звезд отечественной сцены — вместе с группами «Слот», «Психея» и «Йорш» выступят «Космонавтов нет», «ГУДТАЙМС и «кис-кис». Среди прочих развлечений организаторы предлагают гостям использовать «Dobrofest» как площадку для неофициальной церемонии бракосочетания.

«Улетай»

Когда: 14-17 июля

Где: Удмуртия, Сарапульский район, село Лагуново

В программу фестиваля «Улетай» включены практически все российские звезды тяжелой музыки: «Сплин», Lumen, «Крематорий», Louna, «Алиса», «Ария», «Аффинаж», Anacondaz, Горшенев, Медвежий Угол и еще около 200 исполнителей. Хедлайнером юбилейного 15-го феста станет Нейромонах Феофан.

VK Fest

Когда: 23-24 июля

Где: Санкт-Петербург, Москва, Сочи

После двух лет отмен VK Fest пройдет сразу в трех городах. Главные звезды российского шоубиза выступят в петербургском парке 300-летия, парке Горького в Москве и на территории образовательного центра «Сириус» в Сочи. В фесте примут участие Баста, Егор Крид, Slava Marlow, The Hatters, Zivert, Wildways, NILETTO, JONY, Мари Краймбрери, Елка, Джарахов, Ваня Дмитриенко, Gayazovs Brothers и многие другие. На всех площадках будет множество тематических зон с развлечениями, лекции со звездами и блогерами, а также представления и мастер-классы от театральных артистов.

«Тамань»

Когда: 11-14 августа

Где: Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая

В 2022 году на фестивале «Тамань» выступят Кипелов, Lumen, Louna, «Наив», «Эпидемия», «Психея», «Ауткаст», Grima, «Сруб», «Ермак!» и еще десятки артистов. Организаторы отмечают, что на сегодняшний день «Тамань» является единственным мероприятием в России, где можно совместить отдых на море с выступлением модных молодежных групп.

«Ветер Сибири»

Когда: 12-14 августа

Где: Бийск, Алтайский край

Аэропорт Бийска на три дня станет площадкой для проведения первого международного музыкального фестиваля «Ветер Сибири». Хедлайнерами мероприятия станут «Звери», «Сплин» и Вадим Самойлов. Также там выступят «Ария», Найк Борзов, Louna, «АнимациЯ», «Слот», Мукка, «кис-кис», «Папин олимпос» и другие.

Signal

Когда: 18-21 августа

Где: Арт-парк Никола-Ленивец, Калужская область

Ведущий электронный фестиваль России Signal в этом году пройдет в шестой раз. Ближе к фестивалю организаторы объявят полную программу, но уже обещают более ста артистов в лайнапе и много искусства — инсталляции, аудиовизуальные перформансы и арт-объекты, некоторые из которых будут созданы победителями открытого арт-колла. Сейчас проходит сбор заявок на проведение кэмпов. В мае были подтверждены саб-ивенты топовых промоутеров Odyssey, Roots United, Popoff Kitchen, Monasterio, Radi Mira i Lubvi и Haze.

«Чернозем»

Когда: 19 августа

Где: Воронеж, Чернозем-парк

Вечером 19 августа недалеко от Воронежа выступят топовые рокеры — «ДДТ», «Сплин», Вячеслав Бутусов, «Би-2» и другие (лайнап пополняется). Для гостей будет организован палаточный лагерь со всеми удобствами и бесплатная автомобильная стоянка.