От «Одиннадцати друзей Оушена» до «Психо»: 10 лучших и худших ремейков киноклассики

В начале весны 2022 года стало известно о планах Apple TV+ выпустить ремейк культового фильма Фрица Ланга «Метрополис» 1927 года. Шоураннером и режиссером мини-сериала стал автор «Мистера Робота» и «Возвращения домой» Сэм Исмейл. Авторы новой версии обещают, что это будет один из самых технологичных и масштабных проектов последних лет. В ожидании релиза «Газета.Ru» вспоминает примеры лучших и худших ремейков киноклассики.

Лучшие:

«Суспирия» («Suspiria»), 2018

В 2018 году итальянец Лука Гуаданьино переснял культовую картину другого итальянца Дарио Ардженто «Суспирия» про героиню, оказавшуюся в балетной школе ведьм. Гуаданьино добавил истории еще один слой, введя в сюжет пожилого психиатра-мужчину (его сыграла загримированная по самые не могу Тильда Суинтон). Тот выступил проводником между миром истории и зрителем: он был одновременно и свидетелем, и жертвой развернувшегося рядом с ним зла.

С технической точки зрения Гуаданьино сумел подарить миру «Суспирии» более интересный визуальный ряд, заручившись при этом роскошным актерским составом (Дакота Джонсон гипнотично хороша в этой роли). Получилась усовершенствованная версия фильма для зумеров: более динамичная, но уважающая наследие старшего брата.

close 100% Кадр из фильма Луки Гуаданьино «Суспирия» (2018) Alessio Bolzoni/Amazon Studios

«Одиннадцать друзей Оушена» («Ocean's Eleven»), 2001

В начале нового тысячелетия Стивен Содерберг решил подарить вторую жизнь авантюрной криминальной комедии «Одиннадцать друзей Оушена» 1960 года. В своей версии режиссер усилил комедийную составляющую истории и позвал на главные роли каст мечты: в кадре дурачились и оболванивали простофиль Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт Дэймон и команда, а кошмарил эту звездную банду весельчаков-мошенников Энди Гарсиа.

И, если оригинальная картина была абсолютным детищем своего времени — стильная, но не особо изобретательная с жанровой точки зрения история одного ограбления, то версия Содерберга получилась более захватывающей и с интересным сценарным твистом в конце. Более того, ремейк вышел настолько успешным, что обзавелся впоследствии двумя продолжениями.

close 100% Кадр из фильма Стивена Содерберга «Одиннадцать друзей Оушена» (2001) Warner Bros. Pictures

«Изгоняющие дьявола» («The Exorcist»), 2016-2018

За реинкарнацию фильма Уильяма Фридкина за прошедшие 50 лет кто только не брался, но приблизиться к оригиналу сумели единицы. В их числе оказался американский сериал «Изгоняющий дьявола».

Авторы проекта пошли на небольшую хитрость, развив историю не заново, а исходя из событий оригинальной картины. Сценаристы проигнорировали всевозможные сиквелы и продолжили линию сюжета 1973 года. Как выяснилось, их тактика себя оправдала — получилась во многом самостоятельная история, которая унаследовала стиль и подачу оригинального фильма 70-х.

close 100% Кадр из сериала «Изгоняющий дьявола» (2016-2018) 20th Century Fox

«Восстание планеты обезьян» («Rise of the Planet of the Apes»), 2011

Аналогично сложным проектом для ремейка считалась картина Франклина Шеффнера 1968 года, основанная на фантастическом романе Пьера Буля. С ней в начале нулевых не сумел справиться Тим Бертон, и еще раньше — одноименный сериал, вышедший на экраны в 70-е.

Но режиссер Руперт Уайатт сумел подступиться к непростой истории о сверхразумных обезьянах, желающих уничтожить человечество по причине его профнепригодности. Заданную Уайаттом эстафету подхватил Мэтт Ривз, превративший ремейк даже в более слаженную и осмысленную версию книги Буля, чем фильм 1968 года.

close 100% Кадр из фильма «Восстание планеты обезьян» (2011) 20th Century Fox Film

«Кинг Конг» («King Kong»), 2005

«Кинг Конг» в версии Питера Джексона — это не просто ремейк классического хоррора 1933 года, но настоящее торжество кино. Режиссер упивается своей историей, которая воспевала и величие необычной обезьяны-гиганта, и кинематографа. Поэтому, в отличие от оригинала, чудовище — на лицо ужасное, но доброе внутри, — находила не группа ученых, а кинематографисты, отправившиеся в далекие джунгли снимать лучший фильм всех времен.

Визуалист Джексон, умеющий работать с большой формой (и набивший в этом руку на съемках «Властелина колец»), сделал собственную версию черно-белого шедевра Купера и Шодсака, не вступая с ними в схватку.

close 100% Кадр из фильма Питера Джексона «Кинг Конг» (2005) Universal Pictures

Худшие:

«Ребекка» («Rebecca»), 2020

Неудачный ремейк (пусть и тоже основанный в первую очередь на романе Дафны Дюморье) фильма 1940 года. Netflix сделал свою версию с претензией на жанровость, лишив историю тонкого психологизма (в оригинальной версии уже было место газлайтингу со стороны главного героя по отношению к его молодой жене, и был абьюз, с которым столкнулась героиня).

Но ключевой проблемой ремейка, конечно же, стал каст: центральную мужскую роль исполнил Арми Хаммер, обвиненный в систематическом абьюзе и даже каннибализме. В общем, Netflix не смог переснять с нуля дорогой проект и выпустил фильм, заранее понимая его обреченность.

close 100% Кадр из фильма «Ребекка» (2020) Netflix

«Девять» («Nine»), 2009

Вольный ремейк «Восемь с половиной» Феллини, который, несмотря на впечатляющий актерский состав (не спасли даже голливудские «тяжеловесы» Дэниэл Дэй-Льюис, Николь Кидман и Пенелопа Крус), казался лишь бледной копией оригинального фильма. Получилось внешне красивое признание в любви классике, но при этом лишенное оригинальности. 5 за старания, 3 — за результат.

close 100% Кадр из фильма «Девять» (2009) Guido Contini Films

«Психо» («Psycho»), 1998

Если другие режиссеры молча восхищаются достижениями старших коллег, или делают ремейки под собственным углом зрения, то Гас Ван Сент пошел другим путем: дотошно и покадрово переснял «Психо» Хичкока.

С какой целью это было сделано (тем более, что идея была изначально провальная) — не знает, кажется, даже сам Ван Сент. Дешевле было бы просто сказать в очередном интервью, что очень нравится «Психо», но целый фильм то зачем переснимать?

close 100% Кадр из фильма «Психо» (1998) Universal Pictures

«День, когда земля остановилась» («The Day the Earth Stood Still»), 2008

Оригинальный фильм 1951 года стал сенсацией и прорывом в мире кинофантастики. Да, сегодня все эти спецэффекты и декорации могут казаться смешными, но тогда это было настоящее киноприключение с прорывными для того времени технологиями. Тем более, что должно было вот-вот состояться покорение человеком космоса, и все были одержимы вопросом, одни ли мы во вселенной?

Версия 2008-го года с Киану Ривзом, несмотря на усовершенствованные спецэффекты, не смогла стать новым словом в жанре, и, по сути, проиграла своему черно-белому предшественнику. Оказалось, что форма не всегда гарант успеха, если у тебя все не очень хорошо с содержанием.

close 100% Кадр из фильма «День, когда Земля остановилась» (2008) 20th Century Fox

«Бен Гур» («Ben-Hur»), 2016

Один из главных провалов в карьере Тимура Бекмамбетова. Классический «Бен Гур» 1959 года (хотя до него была еще одна картина 1925-го) — монументальное произведение, оказавшее огромное влияние на американское кино. Бекмабетов, погнавшийся за славой оригинала и вроде бы державший в руках рецепт успеха, не смог распределить ингредиенты правильно, не угадал в пропорциях и… вышло, что вышло.