«Зайка моя», «Зимняя вишня», «Девушка из высшего общества»: какие хиты Россия слушала в 1996 году

Ироничная «Зайка моя» Киркорова, дебют «Тучи» от «Иванушек International», зажигательный хит «Macarena» испанской Los del Río и немецкий дрим-хаус «Celebrate The Love» группы Zhi-Vago: «Газета.Ru» рассказывает о главных российских и зарубежных хитах 1996 года.

Филипп Киркоров думал отказаться от песни «Зайка моя», если бы не Алла Пугачева. Примадонна настаивала, чтобы веселую композицию (с не менее веселым клипом) исполняли как рэп, а не пели. «Рыбка моя! Я твой глазик. Банька моя! Я твой тазик» — отсюда и такие рифмы.

Анжелика Варум – «Зимняя вишня»

Меланхоличная песня «Зимняя вишня» покорила сердца слушателей в 1996 году и буквально стала визитной карточкой певицы Анжелики Варум. И хотя название явно отсылает к одноименному советскому фильму, в связи с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня» в 2018 году Варум приняла решение убрать свой золотой хит из репертуара.

Los del Río – «Macarena»

До сих пор одним из узнаваемых хитов в стиле латино остается «Macarena» испанского дуэта Los del Río. Песня оказалась настолько популярной, что на ее основе возник одноименный танец, – именно его исполняли девушки в клипе.

E-Rotic – «Help me Dr. Dick»

Сингл «Help me Dr. Dick» немецкого евродэнс-дуэта «E-Rotic» часто можно было услышать на российских дискотеках. Особенно после того, как в 1996 году группа посетила Россию в рамках гастролей по Европе. Удивительно, что многие поклонники даже не догадывались о смысле песен, несмотря на ярко окрашенный сексуальный подтекст.

«Zhi-Vago» – «Celebrate The Love»

Немецкий дрим-хаус-проект был создан Клаудио Маньоне и Готфридом Энгельсом в 1996 году, – тогда же слушатели впервые услышали его дебютную композицию «Celebrate The Love». Музыка произвела сильное впечатление на публику, попав в топ-чарты Европы, и впоследствии часто звучала на дискотеках.

«Mr. President» – «Coco Jamboo»

Не менее часто на танцполах звучал хит «Coco Jamboo» в стиле регги. Автором песни является немецкая евродэнс-группа «Mr. President». В 1996 году их сингл возглавил верхние строчки в рейтингах стран Европы и США, а также покорил слушателей из России.

Enigma – «Beyond The Invisible»

Песня «Beyond The Invisible» стала дебютом музыкального проекта Enigma. Изначально сообщество музыкантов было анонимным. Творцов объединяла идея создания эксперимента с инструментами, голосами и танцами. По их убеждению, известность препятствовала инновациям. Так или иначе – скоро публике стали известны имена Мишеля Крету и его жены-певицы Сандры. Последняя пользовалась особенной любовью у россиян, поэтому неудивительно, что мистические клипы Enigma «заворожили» публику.

«Академия» – «Я обиделась»

Комедийный кабаре-дуэт Лолиты Милявской и Александра Цекало образовался еще в 1980-е годы. С тех пор (тогда) муж и жена записали множество ироничных песен о любви. В 1996 году вышла песня «Зараза», а вслед за ним поп-сингл «Я обиделась», за которые группа получила «Золотой граммофон». Причем для обеих композиций были созданы веселые клипы, в которых пара предстала в виде мультяшек.

«Иванушки International» – «Тучи»

О группе «Иванушки International» узнали после выхода дебютного альбома «Конечно он» в 1996 году. Когда на экраны вышел клипа «Тучи», слушатели по всей стране были очарованы вокалом и энергетикой простых русских ребят. С тех пор композиция остается одной из самых узнаваемых в репертуаре музыкантов наряду с «Тополиным пухом».

Валерий Меладзе – «Девушки из высшего общества»

Песня «Девушки из высшего общества» была написана Константином Меладзе в 1996 году для концерта Валерия Меладзе – и неожиданно для обоих стала хитом на телевидении. Правда, Меладзе признавался, что не считает песню чем-то стоящим и придумал ее ради шутки.

«Я терпеть не могу песню «Девушки из высшего общества». Откровенно говоря, я ее написал для того, чтобы живой концерт можно было разбавить чем-то веселым», – вспоминал Константин.