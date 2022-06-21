21 июня 2022, 11:47 Культура Правда или ложь? Тест по биографии Виктора Цоя Попробуйте отличить правдивые и ложные факты о Викторе Цое Алина Лесик

close 100% Виктор Цой на Арт-рок-параде во Дворце культуры Московского электролампового завода (МЭЛЗ) по случаю премьеры фильма Сергея Соловьева «Асса», 1988 год Александр Чумичев и Александр Шогин/ТАСС