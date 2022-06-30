«Очень странные дела», «Обитель зла», «Люся» и еще 8 сериалов июля

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«Обитель зла» («Resident Evil») — 1 сезон

С 14 июля на Netflix

Очередная адаптация легендарной серии сурвайвал-хоррор-игр. Сюжет сериала будет развиваться в двух временных линиях: в 2022 году доктор Альберт Вескер, новый глава корпорации Umbrella, сталкивается со вспышкой Т-вируса, а его дочери-близняшки Билли и Джейд узнают подробности своего прошлого; спустя 14 лет, в 2036-м, когда по всей планете вирус оставил в живых всего 15 млн человек, Джейд скрывается от наемников Umbrella, объявивших на нее охоту. В главных ролях — Лэнс Реддик из «Прослушки» и звезда последних «Ангелов Чарли» Элла Балинска.