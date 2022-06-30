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Культура

«Очень странные дела», «Обитель зла», «Люся» и еще 8 сериалов июля

Какие сериалы смотреть в июле 2022 года: выбор «Газеты.Ru»

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Кадр из сериала «Очень странные дела» (2022)

Кадр из сериала «Очень странные дела» (2022)

Netflix
Финал четвертого сезона «Очень странных дел», новая адаптация «Обители зла», тюремный триллер с Тэроном Эджертоном, спин-офф «Милых обманщиц» от автора «Ривердейла» и «Сабрины», триллер про слишком умную колонку с Данилой Козловским и Кристиной Асмус и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в июле, и рассказывает о самых интересных.
1
«Очень странные дела» («Stranger Things») — 4 сезон (2 часть)

С 1 июля на Netflix

Заключительные эпизоды четвертого выпуска приключенческого сай-фая про группу ребят из небольшого американского городка, который регулярно сталкивается с монстрами из параллельного измерения. Восьмая серия будет идти полтора часа, хронометраж финальной девятой составит два с половиной.

2
«Черная птица» («Black Bird») — мини-сериал

С 8 июля на Apple TV+

Криминальная драма по мотивам реальных событий. Сына полицейского сажают на десять лет за продажу наркотиков, но вскоре предоставляют шанс выйти на свободу. Для этого он должен выведать у предполагаемого убийцы информацию о жертвах. В шоу снялись Тэрон Эджертон, Рэй Лиотта и звезда «Дела Ричарда Джуэлла» Пол Уолтер Хаузер.

3
«Чем мы заняты в тени» («What We Do in the Shadows») — 4 сезон

С 13 июля на FX

Продолжение многосерийного спин-оффа вампирской мокьюментари-комедии Тайки Вайтити и Джемейна Клемента.

4
«Обитель зла» («Resident Evil») — 1 сезон

С 14 июля на Netflix

Очередная адаптация легендарной серии сурвайвал-хоррор-игр. Сюжет сериала будет развиваться в двух временных линиях: в 2022 году доктор Альберт Вескер, новый глава корпорации Umbrella, сталкивается со вспышкой Т-вируса, а его дочери-близняшки Билли и Джейд узнают подробности своего прошлого; спустя 14 лет, в 2036-м, когда по всей планете вирус оставил в живых всего 15 млн человек, Джейд скрывается от наемников Umbrella, объявивших на нее охоту. В главных ролях — Лэнс Реддик из «Прослушки» и звезда последних «Ангелов Чарли» Элла Балинска.

5
«Люся» — 1 сезон

С 14 июля на Premier

Триллер про программиста Сеню — разработчика умной колонки «Люси», с которой у него складываются куда более успешные отношения, чем с собственной семьей, — до тех пор, пока «Люся» не начинает занимать все больше места в его жизни. В шоу снялись Данила Козловский, Кристина Асмус, Дарья Савельева, Ян Цапник и другие.

6
«Американские истории ужасов» («American Horror Stories») — 2 сезон

С 21 июля на Hulu

Второй выпуск спин-оффа хоррор-антологии Райана Мерфи и Брэда Фэлчака «Американская история ужасов», в котором каждый эпизод представляет собой законченный рассказ.

7
«Не с первой попытки» («Trying») — 3 сезон

С 22 июля на Apple TV+

Продолжение драмеди про молодую лондонскую пару, которая не может зачать ребенка и решается на усыновление, после чего сталкивается с большим количеством бюрократических и психологических препятствий.

8
«Милые обманщицы: Первородный грех» («Pretty Little Liars: Original Sin») — 1 сезон

С 28 июля на HBO Max / в июле в «Амедиатеке»

«Первородный грех» — четвертый сериал во вселенной «Милых обманщиц» (оба предыдущих спин-оффа, к слову, отменили после первых сезонов). Шоураннерами проекта стали продюсеры «Ривердейла» и «Леденящих душу приключений Сабрины» Роберто Агирре-Сакаса и Линдси Калхун Бринг, которые, по всей видимости, перенесли сюда из предыдущих работ элементы мистического триллера. Сюжет вращается вокруг группы подростков, которая выясняет обстоятельства страшной трагедии, случившейся в их родном городе два десятилетия назад.

9
«Харли Квинн» («Harley Quinn») — 3 сезон

С 28 июля на HBO Max

Новые серии приключений безумной клоунши Харли Квинн, которая разорвала токсичные отношения с Джокером и теперь намерена сама стать королевой преступного мира Готэма.

10
«Поверхность» («Surface») — мини-сериал

С 29 июля на Apple TV+

Психологический триллер от создательницы сериала «Меломанка» Вероники Уэст и продюсеров «Большой маленькой лжи» (в том числе Риз Уизерспун). По сюжету женщина по имени Софи (Гугу Мбата-Роу) теряет память после неудачной попытки самоубийства. При помощи психотерапевта и близких героиня пытается вспомнить свою прежнюю жизнь, однако в какой-то момент начинает подозревать, что не все из того, что ей рассказывают, — правда.

11
«Газетчицы» («Paper Girls») — 1 сезон

С 29 июля на Amazon Prime Video

Экранизация комикса про четырех девочек, которые невольно оказываются втянуты в разборки враждующих путешественников во времени и отправляются в приключение, в ходе которого им предстоит спасти мир, а также встретиться с будущими версиями себя. В числе продюсеров — создатели «Остановись и гори» Кристофер Кантвелл и Кристофер Си Роджерс.

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