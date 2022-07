«Дело в шляпе». Откуда взялись популярные фразеологизмы

В современном русском языке есть множество устойчивых выражений, о происхождении которых многие не догадываются. «Газета.Ru» рассказывает об истории появления таких фразеологизмов, как «бить баклуши», «филькина грамота», «дело в шляпе» и других.

«Бить баклуши»

Значение: бездельничать, заниматься пустяками.

На Руси баклушами называли обрубки древесины, обработанные для изготовления ложек, чашек и других изделий. Процесс выделки утвари делился на несколько этапов, первым из которых было раскалывание чурбанов на баклуши. Это не требовало особых навыков, поэтому баклуши били подмастерья или даже дети.

Сначала выражение «бить баклуши» обозначало выполнение несложного дела, а позже распространилось на безделье и праздное проведение времени. Слово «баклуши» является диалектным, и сегодня употребляется только в рамках фразеологизма.

«Филькина грамота»

Значение: невежественный, безграмотно составленный или не имеющий юридической силы документ.

Этимологию выражения «филькина грамота» часто связывают с Иваном Грозным. Исследователи утверждают, что царь якобы называл «филиппками» или «филькиными грамотами» письма от митрополита Филиппа II в защиту угнетаемых властью людей. Однако лингвист Анатолий Баранов в своем исследовании заявил, что это может быть неправдой.

Он отметил, что язык является отражением народного сознания, а не сознания правителей. По мнению Баранова, информация о письмах царю не могла сохраниться в народном сознании как «филькина грамота». При этом в «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимира Даля отмечается, что в диалектах русского языка «филькой» часто называли человека без образования — вполне вероятно, что корни выражения растут оттуда.

«Собака на сене»

Значение: тот, кто имея возможность, сам ей не пользуется и другим не дает.

Выражение представляет собой сокращение пословицы «собака на сене лежит, сама не ест и другим не дает». Ее сюжет связывают с басней Эзопа, название которой дословно переводится как «Собака в яслях». По сюжету собака рычит на того, кто приближается к сену, хотя сама его не ест. Однако, если проанализировать ситуацию, собаке на сене тепло и мягко, — поэтому лучше несколько раз подумать, прежде чем использовать это выражение по отношению к кому-то.

«Заморить червячка»

Значение: немного перекусить, слегка утолить голод.

Фразеологизм «заморить червячка» известен в России с середины XIX века со значением «слегка перекусить». По одной из версий это выражение пришло к нам из французского языка — фраза «tuer le ver» (выпить натощак рюмку спиртного) дословно означает «убить червя». Люди тогда считали, что выпитая натощак спиртовая настойка является хорошим средством от живущих в организме паразитов (как правило, гельминтов). При этом чаще всего рюмку выпивали перед завтраком, поэтому фразеологизм стал ассоциироваться с едой.

«Дело в шляпе»

Значение: дело сделано или близится к успешному завершению.

Существует несколько теорий происхождения этого выражения. Согласно первой, оно появилось из-за взяток — в XIX веке для решения каких-то вопросов люди клали чиновникам деньги в шляпу.

Вторая теория гласит, что во время отсутствия почтовой службы специальные гонцы зашивали важные бумаги внутрь своей шапки.

Наиболее любопытной является третья гипотеза: некоторые источники пишут, что древние евреи вытягиванием жребия из шляпы решали свои судебные тяжбы. Такой же ритуал использовался и на Руси, когда люди вытаскивали из шапки права на такие привилегии, как торговля, покупка чего-либо и так далее. Кстати, отсюда же могло произойти слово «прошляпить», которое чаще всего означает «упустить возможность».

«Толочь воду в ступе»

Значение: заниматься бесполезным делом.

По одной из версий — данный фразеологизм позаимствован из монастырской жизни. На Руси провинившихся монахов заставляли толочь воду в ступе — наказание заключалось в том, что их очень угнетало монотонное и бесполезное занятие.

Также у наших предков был свадебный обычай, который выполняла невеста. Чтобы показать свое трудолюбие, послушность и смирение, девушка толкла воду в ступе, пока все содержимое не выплескивалось. Этим же занимались скоморохи на праздниках, чтобы показать тщетность бытия человека. Существует еще одна гипотеза — славяне якобы толкли воду, чтобы избавить ее от ненужной энергетики для проведения обрядов.

«Вилами по воде писано»

Значение: сомнительное, вряд ли возможное событие.

Многие источники пишут, что в славянской мифологии вилами называли мифических существ, живущих в водоемах. Они якобы оставляли на поверхности воды предсказания.

В некоторых русских диалектах слово «вилы» означало «круги» — отсюда могло произойти слово «вилок», которым иногда называют кочан капусты. Во время гадания люди бросали в водоемы камни и предсказывали будущее по пересечениям и размерам кругов на воде. Поскольку эти предсказания редко сбывались, выражение «вилами по воде писано» стало использоваться для обозначения маловероятного события.

«Водить за нос»

Значение: долгое время обманывать кого-то, вводить в заблуждение.

Это выражение могло прийти к нам из стран Средней Азии, где верблюдам прокалывали ноздри и продевали через отверстия кольцо. К кольцу привязывали веревку и тянули — во избежание боли животное шло, куда нужно. В Европе таким же способом люди управляли медведями и быками. В английском языке есть такая же идиома с дословным переводом на русский — «lead (someone) by the nose».

«Через пень-колоду»

Значение: делать что-то долго и небрежно.

Этот фразеологизм, скорее всего, появился в речи лесорубов. Филолог Валерий Васильев в своем исследовании предположил, что выражение «валить через пень колоду» изначально могло означать «валить лес через подсеку». Подсечный метод представляет собой расчистку поля для посева, суть которого заключается в вырубке леса до пней и колод (стволов) с последующим выжиганием остатков. Эта работа отнимала много сил и времени, оставляя после себя труднопроходимые завалы. Необходимости в складывании колод не было, и они падали как попало, пересекаясь с пнями. Отсюда могло появиться выражение, означающее «делать что-то кое-как, небрежно, беспорядочно, с перебоями, долго».

«Перемывать кости»

Значение: сплетничать о ком-то.

Этот фразеологизм связан с древним обрядом повторного захоронения умершего. Некоторые народы считали, что нераскаявшийся грешник мог выйти из могилы в виде упыря. Иногда родственники выкапывали покойника и промывали его останки чистой водой, вином или молоком. Обряд сопровождался обсуждением того, каким умерший был в жизни.