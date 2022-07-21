«Доводы рассудка»: хулиганская экранизация Джейн Остин, которую зря невзлюбили в интернете

Одна из самых обсуждаемых премьер Netflix — мелодрама «Доводы рассудка» с Дакотой Джонсон. Это новая экранизация одноименного романа Джейн Остин, выполненная в духе сериалов «Дикинсон» и «Бриджертоны». По сюжету девушка из аристократической семьи воссоединяется с капитаном, с которым когда-то расторгла помолвку из-за давления родственников. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков пытается реабилитировать картину, которую ругают за существенное упрощение сюжета и языка Остин.

Энн (Дакота Джонсон) — средняя из сестер Эллиот. Ее некогда богатый отец близок к разорению. Еще она единственная из всей троицы так и остается незамужней, поскольку не может забыть прежнюю любовь. Семь лет назад девушка была помолвлена с морским офицером Фредериком Уэнтвортом (Космо Джарвис из «Леди Макбет» Уильяма Олройда), но тогда ее убедили с ним расстаться: социальное и финансовое положение жениха не сулило безоблачного будущего. Теперь Энн и Фредерик, уже дослужившийся до капитана, встречаются вновь — и получают шанс все исправить.

«Доводам рассудка», кажется, достается со всех сторон: в Twitter картину ругают за бедность языка, в критических рецензиях — за бедность смыслов. Претензии в принципе понятные, но как будто бы чрезмерные. Последний дописанный роман Джейн Остин уже несколько раз экранизировали в достаточно строгом ключе, чтобы удовлетворить консервативно настроенную аудиторию, и эти предыдущие адаптации теперь не то чтобы собираются изымать из доступа: все недовольные по-прежнему имеют возможность утешиться фильмами 1995 и 2007 годов.

close 100% Кадр из фильма «Доводы рассудка» Media Rights Capital

К тому же новые «Доводы рассудка», которые шутливо игнорируют отдельные приметы эпохи Регентства и помещают историю Энн Эллиот куда-то в область «Бриджертонов» и «Дикинсон», а также учитывают опыт «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж (это сравнение, видимо, вечно будет висеть дамокловым мечом над проектами, где главные героини ломают четвертую стену), местами крайне остроумно адаптируют исходный материал.

Во всяком случае, есть основания полагать, работай Джейн Остин в наши дни, она писала бы столь же сдержанно и скупо, как Салли Руни («Нормальные люди»), которую порой ругают ровно в том же ключе. И у которой пассаж «Теперь же стали совершенно чужими, более того, хуже чем чужими, ибо никогда им не дано было стать ближе. Их ждало вечное отчуждение» тоже, скорее всего, сжался бы до «Теперь мы незнакомцы. Даже хуже незнакомцев. Мы бывшие». Так что стремительный (час сорок) пересказ «Доводов» в духе смешного Twitter-треда — в общем-то не самое возмутительное, что могло случиться с этим романом. С «Эммой», скажем, еще 30 лет назад стряслись «Бестолковые» — и все вроде бы выжили.

close 100% Кадр из фильма «Доводы рассудка» Media Rights Capital

Другое дело, что изначально довольно мрачное произведение с заметным сатирическим компонентом в «нетфликсовском» изводе оборачивается ироничным ромкомом, не сильно выходящим за жанровые рамки, так что возмущения касательно содержательной примитивности выглядят менее беспочвенными. Но тут против играет скорее чистосердечность причастных: не упоминайся в титрах Остин, тумаков в адрес «Доводов рассудка» сыпалось бы, надо думать, в разы меньше.

Это, безусловно, совсем не безупречное кино, которое примерно по всем параметрам уступает, например, позапрошлогодней «Эмме.» с Аней Тейлор-Джой — еще одной нагловатой экранизации Остин и тоже, к слову, с дебютанткой в режиссерском кресле (постановщица «Эммы.» Отем де Уайлд раньше фотографировала и снимала клипы, а за плечами Кэрри Крэкнелл — несколько спектаклей в Королевском национальном театре, в том числе «Глубокое синее море» Теренса Реттигена). Но именно в качестве незатейливого костюмного ромкома — в меру нудноватого, в меру ласкающего сердце — лента чувствует себя вполне уверенно. Сомнение вызывает лишь то, как можно семь лет безутешно страдать по такому истукану, каким выведен герой Космо Джарвиса (впрочем, тут уже на вкус и цвет), однако Дакоте Джонсон, саркастично зыркающей в камеру, оказывается под силу убедить и в этом.