«Подвел черту»: Сергей Брилев ушел из ВГТРК

Замдиректора ВГТРК по спецпроектам, ведущий программы «Вести в субботу» на канале «Россия 1» Сергей Брилев сообщил, что покинул руководство ВГТРК и больше не будет вести субботние «Вести». Он также рассказал о недавней болезни и операции и объяснил свое увольнение желанием заниматься документальными фильмами, связанными с Латинской Америкой.

«Переключился» на другую работу

Об увольнении Сергей Брилев написал на своей странице в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). 24 июля журналист будет отмечать 50-летие. В преддверии юбилея он решил подвести промежуточные итоги своей карьеры. Брилев посетовал, что такой «серьезный рубеж» встречает, имея лишь звание «кандидата исторических наук». Он отметил, что его докторская диссертация уже написана. ВГТРК, журналисты и банкиры. Кто попал под новые санкции Великобритании Правительство Великобритании расширило санкционный список, добавив в него сотрудников... 04 мая 18:34

По словам Брилева, еще в 2013 году, сидя в кресле самолета, он ощутил, что «при всей любви к корреспондентам», работающим на вверенных ему программах, Брилеву «надоело вычитывать пусть и дивные, но чужие тексты». Он понял, что хочет «вдумчиво и обстоятельно выписывать и монтировать» «свои собственные» произведения.

«В этом году все наконец-то сошлось. В начале сезона, 11 сентября, я отметил 20-летие работы ведущим (куда больше?!), а 26 февраля я провел последний выпуск «Вестей в субботу» (что подвело черту и под периодом, когда мне было, зачем носить титул зам. директора канала). После этого я наконец-то переключился на работу исключительно над тем, где я обладаю, кажется, по-настоящему редкими собственными знаниями и навыками», — написал Брилев.

Телеведущий рассказал, что после последнего выпуска «Вестей» организовал себе командировку в Бразилию, Парагвай, Боливию, Аргентину, Уругвай и Эквадор. Он решил «показать на экране» «особый взгляд» этих стран «на происходящее» в мире. При этом журналист отметил, что страны Латинской Америки не чужой для него регион. Согласно открытым источникам, он родился в столице Кубы, потом долгое время жил в Эквадоре и Уругвае. Помимо факультета международной журналистики МГИМО он окончил Институт иностранных языков Монтевидео. Журналист Сергей Брилев опроверг свой уход с ВГТРК Сергей Брилев опроверг «Газете.Ru» информацию, ранее появившуюся в СМИ, о том, что может покинуть... 15 марта 20:21

Во время командировки Брилев снял 33 спецрепортажа и мини-фильма. Сам он считает такой результат «недурственной цифрой». Телеведущий анонсировал, что в воскресенье выйдет его документальный фильм «Мировой водораздел», который он доснял в Латинской Америке. Журналист пообещал, что до конца года подготовит еще две ленты, которые снимались «сразу для российского и латиноамериканского эфира» — на русском и испанском языках.

«Многочасовая работа в прямом эфире уже объективно не по мне: я, конечно, делал прямые включения из той же Латинской Америки, но длились такие включения считаные минуты. Если же говорить о больших хронометражах, то пришла пора перейти на записные форматы: фильмы, спецрепортажи», — пояснил Брилев.

Журналист добавил, что вернулся в Москву еще в конце апреля. Но из-за болезни ему пришлось «работать с больничной койки». 4 мая ему сделали операцию, после которой потребовалось несколько недель реабилитации. До середины месяца у него держалась высокая температура, а потом Брилев «подхватил инфекцию». Но теперь он пошел «на поправку» и снова может путешествовать самолетом.

Слухи об уходе

Брилев перестал вести «Вести в субботу» практически сразу после начала военной спецоперации России на Украине. В СМИ появились слухи, что он ушел из эфира, так как имеет двойное гражданство – России и Великобритании. (О своем втором гражданстве журналист рассказал еще в 2018 году на своей странице в Facebook). Состоялась церемония объявления лауреатов премии «Глобальная энергия – 2021» В Казани прошла торжественная церемония объявления лауреатов премии «Глобальная энергия» 2021 года. Ими... 13 сентября 11:20

Однако телеведущий опроверг слухи 15 марта, сообщив, что продолжает работу во Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании и находится в командировке.

«Я в Бразилии, куда сегодня ночью перелетел из Эмиратов и Армении. Только что был в эфире «России-24», сейчас надо дальше готовить съемки», — сказал Брилев ТАСС.

Он добавил, что работает над серией репортажей о реакции разных стран на события на Украине.

31 марта стало известно, что Великобритания внесла телеведущего в санкционный список как человека, «представляющего российскую пропаганду и государственные медиа, распространяющие ложь и обман о незаконном вторжении Путина на Украину».