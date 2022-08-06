Депутаты предложили убрать Урганта с экрана. В ответ он дал им еще пять идей

Депутаты Госдумы объединились в рабочую Группу по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД). Одним из первых в список «агентов иностранного влияния» попал телеведущий Иван Ургант — и первым же ответил парламентариям. Он порекомендовал им сменить название на Группу обнаружения врагов нашего общества (коротко — ГОВНО) и сравнил с персонажами книг Джоан Роулинг.

Черный список депутатов

Первое заседание ГРАДа состоялось 3 августа в Госдуме. Как сообщается на сайте группы, в этой встрече приняли участие председатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Миронов, сопредседатель той же партии Захар Прилепин, председатель Комитета ГД по делам национальностей Геннадий Семигин, депутат Дмитрий Кузнецов, сенатор Сергей Безденежных, а также «представители партий, общественные деятели и деятели культуры».

close 100% Иван Ургант/Telegram

«ГРАД направлена на противодействие прозападному влиянию в сфере культуры, создание барьеров для агентов иностранного вмешательства и возможностей развития для патриотической культурной элиты, в том числе молодых талантов, и замещения «пятой колонны» в культуре», — сообщается на сайте организации.

Члены группы решили, что в культурной сфере требуются реформы. Они также заявили о своем намерении «выявлять факты поддержки» чиновниками, компаниями и деятелями культуры «позиции враждебных и недружественных государств по отношению к деятельности России (в первую очередь СВО)». Участники организации пообещали «привлекать внимание надзорных органов к данным фактам».

«Кроме того, будет создан информационный ресурс с открытым реестром деятелей культуры, которым не рекомендуется занимать управляющие государственные должности из-за их антигосударственной позиции», — подытожили депутаты.

Первыми черный список пополнили Ургант, «пособником» которого был назван гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, группа Би-2 и режиссер Александр Молочников, его «пособником» оказался директор Большого театра Владимир Урин.

Из ГРАДа в ГОВНО

В ответ в своем Telegram-канале Ургант опубликовал заявление, в котором сообщил, что внимательно ознакомился с видеоматериалами первого заседания ГРАДа – всего 1 час 40 минут просмотра. Телеведущий отметил, что считает «появление такой группы необходимым, а все предложения, высказанными участниками заседания, точными и своевременными». Он также решил «посодействовать плодотворной работе группы» и «внести несколько рациональных предложений». В пяти пунктах.

В частности, Ургант предложил законодательно разрешить привлекать к ответственности ближайших родственников лиц из черного списка («с предоставлением возможности последующего отречения»), «изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, за исключением альбома «Back in USSR», а также сменить название организации с ГРАД на аббревиатуру ГОВНО («Группа обнаружения врагов нашего отечества» и в качестве гимна группы использовать песню Ярослава Евдокимова «Фантазер».

Кроме того, телеведущий предложил «освобождать от заседания группы тех членов партии «Справедливая Россия – За Правду», кому в этот день оглашается обвинительный приговор в Мосгорсуде».

3 августа депутат СРЗП Вадим Белоусов был приговорен к 10 годам колонии за взяточничество. Лидер партии Сергей Миронов назвал приговор незаконным.

Оказавшись в черном списке, Ургант также разместил в своем Telegram-канале пост, в котором сравнил трех депутатов, принявших участие в заседании ГРАДа, с персонажами серии книг Джоан Роулинг «Гарри Поттер».

«Гермиона. Рон. Гарри. Заявление на имя писательницы Джоан Роулинг. Уважаемая Джоан, убедительная просьба повлиять на героев Ваших книг. С уважением, Иван Ургант», — написал телеведущий.

Комментарии членов ГРАДа

Секретарь ГРАДа депутат Дмитрий Кузнецов заявил «Газете.Ru», что группа обращалась не к Урганту, а к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту. По его словам, Ургант «как художник» не обязан быть патриотом и умным человеком.

«Объект нашего воздействия не Иван, а Константин Львович Эрнст. Мы к нему же обращались. Я просил <…> повлиять или вдохновить, побудить Ивана как-то доказать гражданскому обществу, что он за страну любым образом: съездить на Донбасс, помочь детям, помочь нашим военнослужащим, это на его выбор. Тогда всем будет понятно, что он за нас, а не где-то испуганный патриот. Либо я прошу Константина Львовича уволить Ивана», — сказал он.

Кузнецов подчеркнул, что относится к артистам как к детям, поэтому ГРАД не обижается на заявления Урганта.

«Нашей армии и нашим людям важно видеть, что тыл у них крепкий, и культура их поддерживает. Сейчас гражданское общество из-за этой неопределенности переживает, что Иван выглядит с фигой в кармане, и непонятна позиция Первого канала <…> если влиять не получается в нужном народу направлении, то тогда будут их освобождать от контрактов», — добавил он.

Парламентарий также посоветовал Урганту посетить Донбасс, если «хочет узнать правду».

В свою очередь публицист Захар Прилепин, также присутствовавший на заседании ГРАДа, в своем Telegram-канале заступился за новую рабочую группу при Госдуме.

«Там, насколько я понял, рассматриваются вполне себе гражданские формы взаимодействия: либо люди, активно выступающие против СВО, объясняются, либо не получают госконтрактов», — написал он.

Он также порекомендовал Урганту съездить в Изюм — город в Харьковской области.