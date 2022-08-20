«Одобрили танец на кресте». Против Киркорова не стали возбуждать уголовное дело

Певец Филипп Киркоров во время концерта в честь своего 55-летнего юбилея в Государственном Кремлевском дворце, 30 апреля 2022 года

Пресс-секретарь общественного движения «Зов народа» Антон Еговцев сообщил «Газете.Ru» о намерении обжаловать решение полиции об отказе в возбуждении уголовного дела против Филиппа Киркорова. По его словам, организация планирует направить заявление главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с требованием провести повторную проверку выступления артиста на кресте. Параллельно с «Зовом народа» наказания Киркорову добиваются еще как минимум два правозащитных движения.

С момента выступления Филиппа Киркорова на кресте прошло уже несколько месяцев, но правозащитники до сих пор добиваются наказания артиста за оскорбление чувств верующих. Пресс-секретарь движения «Зов народа» Антон Еговцев рассказал «Газете.Ru», что полиция отказала в возбуждении уголовного дела против Киркорова «в связи с отсутствием события преступления». Заявление организации было подано 15 августа, а решение об отказе участковый подписал через два дня.

«Киркорову можно танцевать на кресте. Выходку одобрило МВД Китай-города, — говорится в сообщении «Зова народа».

— То есть, фактически, несмотря на то, что десятки миллионов христиан возмутились кощунственным поступком Филиппа Киркорова, а также мусульмане России выступили против этого мерзкого поступка, запрещая концерты на Кавказе, МВД не увидело в действиях Киркорова ничего предосудительного! Данный ответ, кроме как плевок в лицо граждан России и покрывательство Киркорова оценить нельзя».

В организации заявили о планах направить обжалование решения полиции главе СК Александру Бастрыкину с требованием провести повторную проверку резонансного выступления.

close 100% Пресс-служба движения «Зов народа»

Документ с решением об отказе в возбуждении уголовного дела был приобщен к материалу проверки по аналогичному заявлению, поданному в начале мая другой группой граждан. Вероятно, в эту группу вошли представители правозащитного центра «Царьград». Заместитель руководителя организации Борис Малюткин рассказал «Газете.Ru», что полиция рассмотрела их заявление в мае и также отказала в возбуждении уголовного дела.

«Данное решение мы направили на обжалование в прокуратуру по Китай-городу, — заявил представитель «Царьграда».

— Мы настаиваем на своих требованиях и хотим, чтобы Филиппа Бедросовича привлекли к ответственности. Потому что мы не видели, чтобы он публично принес какие-либо извинения в адрес заявителей. Также мы не увидели хотя бы привлечения его к административному штрафу и возбуждения проверки».

close 100% Пресс-служба движения «Зов народа»

Возможное правонарушение Киркорова также расследует движение «Сорок сороков». Координатор юридического крыла организации Георгий Солдатов заявил «Газете.Ru», что в настоящее время МИЦ (Московский исследовательский центр) проводит экспертное исследование инцидента. Дата окончания экспертизы пока неизвестна. В МИЦ «Газете.Ru» также не сообщили эту информацию.

С 27 по 30 апреля Киркоров выступал с юбилейным шоу «55. Голд. Золотые хиты» в Государственном Кремлевском Дворце. В рамках номера на песню «Мария Магдалена» артист взобрался на декорацию в форме большого креста, что вызвало большой резонанс среди православных людей. После критики РПЦ, артистов и общественных организаций Киркоров извинился перед всеми оскорбившимися в соцсетях. Он написал в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), что не хотел задеть кого-либо своим выступлением.

«Я не вкладываю в режиссуру номера никакого зла или кощунственного умысла. Для меня, как для верующего человека, крайне важны и почитаются религиозные святыни, — подчеркнул Киркоров. — Если я задел чьи-то чувства, приношу свои искренние извинения».

Он назвал хореографию номера «фантазийной историей». По словам Киркорова, задумка никак не была связана с целью оскорбления христианства или какой-либо другой религии.