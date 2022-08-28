Пугачева вернулась в Россию. И будет «наводить порядок» в головах

Дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видео встречи с певицей Аллой Пугачевой. Запись размещена на странице кутюрье в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). Артистка намекнула, что давно находится в России.
«Глазам не верю, неужели в самом деле?» – удивился кутюрье.
«Да. И уже давно, я просто не могла никак собраться. А ты читаешь, что меня нет?» – спросила в ответ артистка, выходя из машины. Гуляев признался, что «ничего не читает».
Информацию о возвращении Пугачевой подтвердила и ее концертный директор Елена Чупракова. «Алла Борисовна приехала давно уже, о чем сказала Гуляеву», – цитирует Чупракову РБК.
По словам помощницы, Примадонна пока не планирует давать концерты.
После этих сообщений «Известия» опубликовали видео с Аллой Пугачевой, прогуливающейся по улице Никольской в Москве. Звезда рассказала, чем планирует заняться после возвращения из Израиля: «Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове».
На вопрос журналиста «Известий» о том, пойдут ли ее дети в школу 1 сентября, она отметила, что «у них ножки есть, здоровые, пойдут». По ее словам, они готовы к учебе.
Ранее СМИ сообщали, что певица вернулась из Израиля в Москву без мужа Максима Галкина и детей.
Художник Никас Сафронов прокомментировал «Комсомольской правде» возвращение певицы на родину. Он выразил мнение, что в этом нет ничего особенного, так как Пугачева гражданка России.
«Это ее право: съездила в отпуск, поправила здоровье. Она и не говорила никогда, что эмигрировала. Фактически мы с ней и не расставались: она никогда не отказывалась от России», – подчеркнул он.
Сообщения о том, что Примадонна уехала из России вместе с семьей, появились вскоре после начала спецоперации РФ на Украине. Пугачева подчеркивала, что «каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией». Позже она рассказала, что планирует вернуться из Израиля к началу учебного года.
Сама певица никак не комментировала спецоперацию. Ее муж в апреле осудил действия России. Судя по соцсетям артиста, сейчас у него концертный тур по Европе.
23 августа — в День украинского флага — Галкин выступил в Польше в сине-желтом костюме.
Помимо кадров с Пугачевой, 27 августа в соцсетях появилось видео с Валерием Меладзе — он одним из первых среди российских звезд осудил начало военной спецоперации на Украине.
Как следует из записи Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, Меладзе выступил в Москве. Позже стало известно, что певец стал участником концерта в диско-клубе «Радуга».
В мае его пришлось опровергать свой отъезд во Францию — разместил пост с печатью «фейк» поверх сообщения об эмиграции. В августе СМИ сообщали, что он выступал в Монако.