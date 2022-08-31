«Избежать наказания не получится»: подруга погибшей участницы «Дома-2» рассказала о ходе расследования

Подозреваемый по делу смерти участницы «Дома-2» Анастасии Кочервей задержан, заявила подруга погибшей Олеся Малибу. При этом в СК заявили, что тело еще не опознано и подозреваемых нет. Родители Кочервей так и не приехали на опознание, будучи уверенными, что погибла не их дочь. Малибу предположила иное: якобы мать и отец девушки ждут «какой-то помощи». Подробности случившегося — в материале «Газеты.Ru».

Подруга звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей рассказала, что задержан подозреваемый по делу о смерти девушки. Обстоятельства Олеся Малибу (Кожевникова) сообщила изданию 78.ru.

«По моей информации, уже есть задержанный, идут следственные действия, все это не разглашается, но ему пытаются предъявить причинение смерти по неосторожности. Я посовещалась со своими адвокатами, они говорят, что задержанному избежать наказания не получится», – рассказала девушка.

13 августа спасатели вытащили из Дудергофского канала тело девушки, которое обнаружили отдыхающие. По данным «Фонтанки», на спине у нее была татуировка игральных карт. Но из-за долгого нахождения в воде ее лицо невозможно опознать. Кроме того, следователи не нашли поблизости документы погибшей. По другим приметам появилось предположение, что это 28-летняя участница «Дома-2» Анастасия Кочервей. Ранее ее объявили в розыск в Армавире. Бородина прокомментировала сообщения о смерти звезды «Дома-2» Кочервей Телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram* отреагировала на сведения о гибели участницы... 25 августа 14:58

О том, что погибшая именно Анастасия Кочервей, говорит и Олеся Малибу. «В этом никто не сомневается, полиция это установила, и никто против них не попрет, опознание родителями – это чисто формальность», – заявила она в комментарии 78.ru. Именно Малибу первой сообщила, что спасатели вытащили из воды именно ее подругу.

По ее словам, родители Кочервей «до сих пор не выехали на опознание». «Они ждут, пока им купят билеты, какой-то помощи и не горят желанием, как я поняла, туда ехать», – добавила Малибу.

В комментарии «Фонтанке» подруга Кочервей предположила, что причастным к смерти девушки может быть «какой-то клиент, которому не понравилось, что она не может держать язык за зубами». Ранее Telegram-канал «112» писал, что участница «Дома-2» занималась проституцией и ночь с ней стоила 50 тыс. рублей.

Ранее в разговоре с «Подъемом» Малибу заявила, что не удивлена гибелью подруги. «У меня подозрение, что в Питере она нашла себе такого же наркомана, как и она, довела его, и вот он с ней расправился — это мое мнение. Когда она под этим делом, она неадекватная», – отметила Малибу, подчеркнув, что в версию самоубийства не верит. Кому принадлежит приписываемое звезде «Дома-2» тело, установят в сентябре Сотрудники правоохранительных органов еще не установили, кому принадлежит найденное в Дудергофском канале... 25 августа 15:33

В СК РФ по Санкт-Петербургу не подтвердили задержание подозреваемого по этому делу. Как «Фонтанке», так и 78.ru, правоохранители заявили, что обстоятельства произошедшего еще устанавливаются.

Провести судебно-медицинскую экспертизу сложно, так как тело долго находилось в воде. Кроме того, устанавливаются причины смерти. При первичном осмотре эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти, сообщает РЕН ТВ. Пока неизвестны причины гибели женщины, дело классифицируется по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

При этом отец Анастасии Кочервей уверен, что обнаруженная девушка, это не его дочь. В комментарии РЕН ТВ, он заявил, что в этом его убедила жена. При этом он отметил, что дочь не выходила с ними на связь с 8 августа.

Ранее сообщалось, что родственники девушки не едут на опознание из-за проблем с билетами. Актриса и певица Алена Кравец предлагала свою помощь в организации похорон, так как у родителей Кочервей, по ее словам, «даже на нормальный гроб денег нет». Отца звезды «Дома-2» Кочервей спросили о нехватке денег на гроб для дочери Отец экс-участницы «Дома-2» Анастасии Кочервей, которую считают погибшей, ответил в беседе... 31 августа 16:41

Кравец отметила, что участница «Дома-2» не жила в роскоши. «Являлась содержанкой у богатых мужиков. Но похороны смазливой любовницы, разумеется, никто из них не собирается оплачивать», – цитирует певицу dni.ru.

Анастасия Кочервей родилась на Кубани в 1993 году. В четыре года у нее отказали ноги. Но девушка смогла вернуться к нормальной жизни. Она получила образование в сфере спорта, туризма и гостиничного бизнеса. Девушка также окончила курсы актерского мастерства, занималась стрип-пластикой. Позднее она призналась, что занималась эскортом, чтобы заработать деньги на лечение матери.

Кочервей неоднократно участвовала в телепередачах. С августа по апрель 2018 года она снималась в «Доме-2». В 2019 году – после обвинений в оказании эскортных услуг – уехала в Дубай, чтобы начать новую жизнь. Спустя некоторое время она вернулась в Москву.