«Фабрика звезд» изжила себя». Юлия Савичева — о секрете хита, ссорах с мужем и выживании в шоу-бизнесе

Певица Юлия Савичева выпустила клип на новую песню «Синоптики». В интервью «Газете.Ru» артистка рассказала о новых проектах и творчестве, «Фабрике звезд», а также планах на будущее.

— Вы начали свою карьеру еще в юном возрасте. Скажите, трудно ли вам, ребенку, было тогда справляться с критикой и давлением?

— Конечно же. Находясь в подростковом возрасте, а мне на тот момент было 16 лет, трудно приходить в большой шоу-бизнес. С одной стороны, я выросла в музыкальной семье и знала изнутри, как живут артисты, как все это непросто. Я была свидетелем развития Макса Фадеева, становления Линды, даже поучаствовала в записи песен и съемке клипов. Понимала изнутри, что такое быть артистом. Но когда ты сам, будучи подростком, приходишь в это, многое становится неожиданным — и каждый раз ты учишься чему-то новому. Это сложная учеба, порой требуется адское терпение и выносливость. В мире шоу-бизнеса нужно быть сильным. Но в то же время это мощная школа, которая дает много умений и знаний. У меня еще очень многое впереди, свой самостоятельный путь без поддержки продюсера я начала четыре года назад и узнала столько нового! Моя учеба продолжается каждый день.

— Как вы отреагируете, если ваша дочь Анна тоже решит стать артисткой?

— Если Аня выберет творческую профессию (танцовщицы, певицы, актрисы или любую другую), я не буду против, поддержу любое ее решение.

— Судя по соцсетям, у вас очень напряженный график, постоянные концерты в разных городах России. У вас не случалось перегорания?

— В нашей профессии, конечно же, случаются перегорания. Стараюсь периодически останавливаться, когда чувствую, что опустошена и мне нечего дать зрителю, слушателю. Но эти остановки даются мне очень сложно, каждый раз происходит борьба с собой. Я не могу без загруженного графика, начинаю затухать. Чем больше мероприятий, съемок, концертов и записей на студии, тем лучше. Так я чувствую себя живой. Музыка — это мое призвание, без нее я просто не смогу.

— На днях вы выпустили новую песню и клип «Синоптики», где рассказали, что собираетесь принять участие в конкурсе бальных танцев Pro-Am. Что это за конкурс? Почему вы захотели в нем поучаствовать?

— Pro-Am — это конкурс спортивных бальных танцев, в котором профессиональный танцор участвует в паре со своим учеником. Оценивают на конкурсе именно ученика. Участие в Pro-Am — моя мечта с самого детства, как только я закончила заниматься бальными танцами. Так сложилось, что чемпионы мира Артемий и Марина Каташинские не так давно стали сотрудничать с пиар-агентством, с которым работаю и я. Наконец-то моя мечта осуществится. Мы с Артемием уже начали тренировки и подготовку к конкурсу.

— Буквально недавно слышала по радио вашу песню, написанную еще в начале 2000-х, – «Если в сердце живет любовь». Что чувствуете, зная о популярности этого трека и спустя столько лет после его выхода?

— Мне очень приятно, что «Если в сердце живет любовь» проживает уже четвертую или пятую жизнь, молодежь все чаще делает ремейки и ремиксы, придает ей новое звучание. Песня вновь становится популярной. Мне это льстит. Очень приятно, что в определенный период моей жизни появилась Настя Максимова, написавшая ее, вышел сериал «Не родись красивой», без которого, возможно, этой песни и не было бы. В жизни всегда случаются судьбоносные вещи, которые сходятся в одной точке, — и происходит что-то удивительное. Именно так было с песней «Если в сердце живет любовь», которая будет жить еще очень-очень долго, это мегахит.

— Как вы думаете, может ли какая-либо ваша новая песня претендовать на повторение успеха «Если в сердце живет любовь»? И, на ваш взгляд, от чего в целом зависит успех той или иной композиции?

— Все зависит от стечения обстоятельств, исполнения, аранжировки, настроения слушателя. Если все это сходится в одной точке, тогда получается по-настоящему народный хит. Впереди у меня сильный материал — и музыкально, и эмоционально.

— Вы говорили, что не против спеть и с молодыми артистами, которые сейчас в тренде. Как вы относитесь к тому, что в современных реалиях не нужно музыкальное образование, чтобы быть в топе?

— Я не против таких коллабораций. Но все зависит от того, какой материал они предложат. В шоу-бизнесе всегда было много артистов, которые не имеют музыкального образования, и это не мешает им становиться популярными и интересными, нести зрителям что-то свое.

У меня тоже нет музыкального образования, но, так как я воспитанник музыкальной семьи, азы знаю. Мое отношение к музыке сформировалось еще в детстве. Музыка — это часть меня. И не имеет значения, есть ли у человека музыкальное образование.

Особенно сейчас, в эру информационных технологий и интернета: все можно узнать из сети, существует масса курсов, учебных пособий, материалов. То, как ты этим будешь пользоваться, уже зависит от тебя и твоего желания развиваться.

Также существует множество актеров-самоучек, которые талантливо играют в театре и кино. Окончить актерское — еще не значит быть гениальным актером. Это внутреннее ощущение, я его называю «элемент-х». Оно привлекает зрителя, слушателя. То самое желание рассказать людям что-то важное. Понимание того, что именно ты хочешь рассказать.

Конечно, когда я вижу молодых ребят, которые выходят на сцену и делают что-то на потребу людям, то немного расстраиваюсь. По-настоящему талантливые, раскрепощенные, иногда даже наглые — и это здорово. Но то, что они несут в массы, то, что они делают, иногда даже музыкой назвать сложно. Это скорее трейлер, тизер, который длится полторы минуты. Когда я услышала, мне показалось, что это только затравочка… Но ошиблась. Я понимаю, что таким образом молодые исполнители пытаются заработать денег, наработать свою аудиторию, но такая музыка — это хайп, который уже через год никто не вспомнит, и все это превратится в песок. Очень грустно, что такие талантливые ребята расплескивают себя непонятно на что. Уверена, через какое-то время они сами придут к тому, что им захочется делать что-то стоящее, что-то по настоящему цепляющее, то, что останется надолго. А это гораздо сложнее.

— Хотели бы вы спеть, например, с Ольгой Бузовой?

— Наверное, нет, потому что наши голоса не будут сочетаться. А для дуэта это обязательно. Все должно звучать благозвучно.

— Если бы вам предложили коллаборацию с любым артистом — кого бы выбрали? И почему?

— Мне нравится группа Rauf & Faik. Очень мелодичные, интересные ребята, здорово поют. С ними бы я с удовольствием записала что-нибудь. Мари Краймбрери, она пишет классные песни, и с ней можно было бы сделать что-то лиричное, поэкспериментировать. Еще нравится Сюзанна — очень выпуклая личность с интересным материалом.

close 100% Пресс-служба Юлии Савичевой

— Вы признавались, что ссорились с мужем из-за гастролей и съемок одного из ваших клипов. Как по итогу преодолели непонимание в семье и сохранили отношения?

— Аршинова (Александр Аршинов, супруг — прим. «Газеты.Ru») можно понять, потому что в клипе «Эверест» все выглядело очень правдоподобно. Во время обсуждения сценария я предложила ему сняться в главной роли, но он сказал: «Зачем мы будем показывать наши отношения на всю страну?» Я согласилась с ним, но предупредила, что в таком случае в кадре будет актер, и мне хочется максимально правдоподобно все сделать, чтобы люди поверили в те отношения, которые мы играем.

Когда муж посмотрел на все со стороны, был в шоке и не хотел, чтобы клип появился на экранах. Но потом понял, что допустил эмоциональную ошибку. Мы договорились, что «Эверест» выйдет, но Ане мы его показывать не будем.

— Вы есть в каждой социальной сети — TikTok, YouTube и Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). Скажите, вам нравится подобное взаимодействие с аудиторией?

— Да, я действительно сейчас начала вести свой влог, за которым можно следить практически во всех моих соцсетях. Если бы лет пять назад кто-нибудь сказал мне, что я буду снимать влог, я покрутила бы у виска. Прошло время, и уже я сама предложила своей команде снимать ролики — и выкладывать их в сеть. Мне захотелось показать настоящее закулисье, потому что многое остается за кадром, никто не понимает, насколько сложна профессия артиста, скольких моральных и эмоциональных сил, выдержки, терпения она требует. Как раз всю эту кухню изнутри я показываю и очень болею за свой влог.

— Вы часто ездите по городам России. Уделяете время для общения с местными жителями?

— Конечно, если есть свободное время, то всегда иду гулять, знакомиться с городом. Хочется понимать, чем он дышит, его настроение.

— Вы планируете выпустить новый альбом. Каким он будет? И в целом — расскажите о планах на будущее.

— Мы сейчас активно работаем над записью ЕР. В него войдет пять песен — танцевальных и лиричных. Никакой трагичности. Мне совершенно не хочется рыдать, наоборот, хочется давать людям надежду, ощущение полета. И даже если песня лиричная, она не будет настолько грустной, как тот материал, который я исполняла раньше. Появилось более современное звучание. Но остались неизменными трогательность и подача — это моя визитная карточка.

— В 2004 году вы представляли Россию на «Евровидении». Смотрите ли вы этот конкурс с тех пор?

— Я смотрела «Евровидение» в этом году, но краем глаза. Не могу сказать, что являюсь поклонницей. Для меня «Евровидение» — часть истории, потому что я сама была участником конкурса.

— Сейчас заговорили о создании отечественного аналога «Евровидения». Как вам кажется, это хорошая идея?

— Я за любые музыкальные конкурсы. Музыкальные шоу — это всегда здорово, это праздник. Музыка объединяет.

— Вы гордитесь свои участием в проекте «Фабрика звезд». Как вам кажется, современным музыкантам не хватает такого рода проектов? Либо уже другое время?

— «Фабрика звезд» изжила себя, всему свое время. В 2000-е это было актуально, сейчас появляется все больше self-made-артистов, которые развиваются через соцсети. Конечно, есть и те, кто начинает свой путь с проектов. Но они уже не похожи на «Фабрику». У каждого артиста свой путь развития.

close 100% Пресс-служба Юлии Савичевой

— Вы участвовали в нескольких проектах как актриса озвучания. Если помечтать, то какого героя вы бы хотели озвучить?

— Если пофантазировать, то я бы с огромным удовольствием озвучила Пеппи Длинныйчулок, — это мой любимый персонаж из детства. Придумала бы для нее интересный, задиристый голос, пела бы смешные песенки.

— А сняться в кино?

— Я бы очень хотела сниматься в кино. Если поступят предложения, то я с удовольствием рассмотрю их. Зависит от сценария и роли.

– И напоследок, скажите, случались ли моменты, когда вы разочаровывались в деле жизни?

— Я никогда не разочаровывалась в музыке. Как можно? Это ведь такая интересная субстанция. Творчество — удивительная вещь, которая вдохновляет, направляет и дает силы жить, преодолевать жизненные преграды. В людях, с которыми я работала, разочаровывалась. А в творчестве — ни в коем случае.