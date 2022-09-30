30 сентября 2022, 18:24 Культура «Интервью с вампиром», «Клуб полуночников», «Шантарам» и еще 10 сериалов октября Какие сериалы смотреть в октябре 2022 года: выбор «Газеты.Ru» Павел Воронков

close 100% Кадр из сериала «Интервью с вампиром» (2022) Geffen Pictures

Экранизации «Интервью с вампиром» Энн Райс и «Впусти меня», новые ужасы от автора «Призраков дома на холме» Майка Флэнагана, адаптация романа «Шантарам» с Чарли Ханнэмом из «Джентльменов», хоррор-антология Гильермо дель Торо, история Spotify, а также возвращение «Белого лотоса», «Игры на выживание» и «Чаки». «Газета.Ru» изучила главные премьеры октября и рассказывает о самых интересных.