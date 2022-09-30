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Культура

«Интервью с вампиром», «Клуб полуночников», «Шантарам» и еще 10 сериалов октября

Какие сериалы смотреть в октябре 2022 года: выбор «Газеты.Ru»

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Кадр из сериала «Интервью с вампиром» (2022)

Кадр из сериала «Интервью с вампиром» (2022)

Geffen Pictures
Экранизации «Интервью с вампиром» Энн Райс и «Впусти меня», новые ужасы от автора «Призраков дома на холме» Майка Флэнагана, адаптация романа «Шантарам» с Чарли Ханнэмом из «Джентльменов», хоррор-антология Гильермо дель Торо, история Spotify, а также возвращение «Белого лотоса», «Игры на выживание» и «Чаки». «Газета.Ru» изучила главные премьеры октября и рассказывает о самых интересных.
1
«Интервью с вампиром» («Anne Rice's Interview with the Vampire») — 1 сезон

С 3 октября на AMC+

Многосерийная адаптация цикла Энн Райс «Вампирские хроники» о французском дворянине Лестате де Лионкуре, обращенном в вампира. Самого Лестата в шоу играет Сэм Рид («Аноним», «Белль», «Возмездие»), его друга (а впоследствии врага) Луи — Джейкоб Андерсон («Игра престолов»).

2
«Чаки» («Chucky») — 2 сезон

С 6 октября на Syfy и USA Network

Второй выпуск шоу, продолжающего франшизу Дона Манчини «Детские игры» про демоническую куклу, в которой обитает дух серийного убийцы.

3
«Игра на выживание» — 2 сезон

С 6 октября на Premier (перенесен с сентября)

Продолжение сурвайвал-триллера об участниках экстремального реалити-шоу, пытающихся выжить в сибирской тайге. Съемки второго сезона проходили уже в Узбекистане.

4
«Клуб полуночников» («The Midnight Club») — 1 сезон

С 7 октября на Netflix

Адаптация романа Кристофера Пайка (и некоторых других его произведений), посвященного группе ребят — пациентов таинственного хосписа. Каждую полночь герои встречаются и рассказывают друг другу страшилки, а однажды договариваются, что тот, кто умрет первым, свяжется с остальными из загробного мира. Одним из авторов сериала стал Майкл Флэнаган, снявший для Netflix сериалы «Призраки дома на холме», «Призраки усадьбы Блай» и «Полуночная месса».

5
«Впусти меня» («Let the Right One In») — 1 сезон

С 10 октября на Showtime

Еще одна экранизация (уже третья) шведской книжки о мужчине и его дочери, обращенной в вампиршу в 12-летнем возрасте и навсегда запертой в теле ребенка. В одной из главных ролей — мексиканский актер Демиан Бичир, номинант на «Оскар» за фильм «Лучшая жизнь».

6
«Винчестеры» («The Winchesters») — 1 сезон

С 12 октября на The CW

Приквел сериала «Сверхъестественное» о родителях охотников за монстрами Дина и Сэма Винчестеров — Джоне Винчестере и Мэри Кэмпбелл. Действие шоу разворачивается в 1970-е годы.

7
«Наблюдатель» («The Watcher») — мини-сериал

С 13 октября на Netflix

Очередной проект Райана Мерфи («Американская история ужасов», «Хор»), только что выпустившего на Netflix сериал «Монстр: История Джеффри Дамера». Шоу, основанное на реальной истории, расскажет о супружеской паре, которая переезжает в «дом мечты» в Нью-Джерси, после чего начинает получать зловещие письма от таинственного сталкера, подписанные просто, «Наблюдатель». В главной роли — Наоми Уоттс.

8
«Плейлист» («The Playlist») — мини-сериал

С 13 октября на Netflix

История предпринимателя Даниэле Эке и его команды, в середине 2000-х годов запустившей музыкальный стриминг Spotify. Основой сериала стала книга шведских журналистов Свена Карлсона и Юнаса Лейонхуфвуда «Против гигантов: как Spotify подвинул Apple и изменил музыкальную индустрию» (в прошлом году она была издана на русском языке). Эка в «Плейлисте» сыграл актер Эдвин Эндере («Викинги»).

9
«Шантарам» («Shantaram») — 1 сезон

С 14 октября на Apple TV+

Экранизация книги бывшего грабителя Грегори Дэвида Робертса о его побеге из австралийской тюрьмы и последующей жизни в Бомбее 1980-х. Главную роль в проекте исполнил британский актер Чарли Ханнэм («Сыны анархии», «Джентльмены»). Одним из режиссеров шоу стал Джастин Курзель, до этого снявший экранизацию трагедии Уильяма Шекспира «Макбет», киноадаптацию игры «Assassin's Creed» и вестерн «Подлинная история банды Келли».

10
«Американская история ужасов» («American Horror Story») — 11 сезон: «Нью-Йорк» («New York City»)
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@AHSFX & @FXNetworks/Twitter

С 20 октября на FX и Hulu

Очередной выпуск хоррор-антологии неуемного Райана Мерфи. Действие впервые в истории шоу будет разворачиваться в Нью-Йорке — кроме этого о сюжете ничего не известно.

11
«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» («Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities») — 1 сезон

С 25 октября на Netflix

Авторская антология ужасов режиссера Гильермо дель Торо, описанная следующим образом: «Коллекция лично отобранных лауреатом «Оскара» историй, в равной степени изощренных и ужасающих». Историю для одного из восьми эпизодов придумал сам Дель Торо, еще две серии станут экранизациями рассказов Говарда Филлипса Лавкрафта («Модель для Пикмана» и «Грезы в ведьмовском доме»). В актерском составе — Эндрю Линкольн («Ходячие мертвецы»), Ф. Мюррей Абрахам («Амадей», «Лицо со шрамом»), Питер Уэллер («Робокоп»), София Бутелла («Экстаз»), Руперт Гринт («Гарри Поттер»), Кейт Микуччи («Теория Большого взрыва») и Дэвид Хьюлетт («Звездные врата: SG-1»).

12
«Белый лотос» («The White Lotus») — 2 сезон

С 31 октября на HBO и в «Амедиатеке»

Второй выпуск чернокомедийной антологии о гостях и сотрудниках отелей вымышленной сети «Белый лотос». Действие новых серий будет разворачиваться на Сицилии, к своим ролям из первого сезона вернутся Дженнифер Кулидж и Джон Грис, в остальном каст полностью обновился, в него вошли Ф. Мюррей Абрахам («Амадей», «Лицо со шрамом»), Обри Плаза («Парки и зоны отдыха», «Легион»), Тео Джеймс (««Дивергент»»), Майкл Империоли («Клан Сопрано»), Хейли Лу Ричардсон («Сплит») и Том Холландер («Пираты Карибского моря»).

13
«Пансион» — мини-сериал
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QS FILMS

В октябре на «Иви»

Мистический сериал от режиссера «Пищеблока» Святослава Подгаевского. По сюжету в интернат на острове в Балтийском море, куда ссылают благородных девиц за «недостойное» поведение, в 1905 году приезжает девушка Полина, которая ищет пропавшую сестру. Героиня притворяется новой воспитанницей и начинает собственное расследование.

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