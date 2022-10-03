Интервью с актером Сергеем Лавыгиным — о «Нине», рождении дочери и «Спартаке»

3 октября на телеканале ТНТ выходит сериал Жоры Крыжовникова «Нина» — история женщины, которая вынужденно начинает новую жизнь. В интервью «Газете.Ru» звезда проекта Сергей Лавыгин рассказал о съемках, полученном по ходу создания «Кухни» поварском опыте и рождении второго ребенка.

— Расскажите вкратце о сериале «Нина». Чем он вас зацепил?

— Это сериал о прощании с иллюзиями, о пути к себе, если хотите. Зацепил возможностью принять участие в прекрасном комедийно-драматическом эквилибре в прекрасной компании.

— В проекте вы сыграли роль одного из мужей главной героини — горе-бизнесмена, который все время ищет материальную поддержку своих безумных идей. Как вы понимаете своего героя?

— Алекс — отчаянный авантюрист и большой ребенок, мечтающий сорвать увесистый куш. И его вполне устраивает жить с такой мечтой и витать в облаках. Взрослеть он, похоже, не собирается. Это, собственно, и есть комедийный двигатель персонажа.

— Некоторые зрители считают, что Алекс «до болезненного напоминает Сеню из «Кухни», одного из самых знаменитых персонажей в вашей карьере. Согласны ли вы с этим?

— Да, они чем-то похожи. И Сеня, и Алекс — большие дети, авантюристы и весельчаки. Персонажи схожего комедийного заряда.

— Как относитесь к тому, что массовый зритель до сих пор вспоминает именно вашу роль в «Кухне», несмотря на съемки в других проектах?

— Абсолютно нормально. Хорошо, когда есть что вспомнить.

— Как вам работалось с другими звездами сериала — в частности, Сергеем Буруновым и Викторией Исаковой?

— С Сережей мы уже не раз работали вместе, с Викой — впервые. У нас сложилась прекрасная компания, мы даже в обед проводили заседания клуба «Белый попугай» с шутками и прибаутками.

close 100% Пресс-служба ТНТ

— В сериале, помимо опытных актеров, также сыграли ваши юные коллеги, например, Валентина Ляпина. Замечаете ли разницу в работе актерских поколений? Делитесь ли с молодыми секретами?

— Разница в профессиональном опыте между поколениями, конечно, есть, но это нормально. Про секреты не спрашивали. Но у молодежи была прекрасная возможность подсмотреть эти секреты у старших товарищей прямо на съемочной площадке, в кадре.

— Приходилось ли вам искать себя заново в жизни?

— Конечно, приходилось. Если коротко, то искать себя заново не страшно — и даже бывает интересно.

— Ваш коллега и близкий друг Михаил Тарабукин говорил в интервью, что вы «достойно расстались с бывшей женой Анной, сохранили прекрасные человеческие и профессиональные отношения». Как вам это удалось?

— Мне нравится эта формулировка, ей и ограничимся.

— Вы ранее признавались, что очень долго ждали свою первую роль. Какой бы совет дали молодым артистам, только-только окончившим обучение?

— Мне кажется, они не нуждаются в советах. Новое поколение — довольно уверенное в себе, да и возможностей заниматься профессией сейчас много. Нужно просто «оттачивать туше».

— В фильме «Лед 2» вы сыграли тренера хоккейной команды. Занимаетесь ли этим видом спорта в реальной жизни? И что труднее всего вам давалось во время съемок фильма?

— Я играл в хоккей в детстве. Сейчас не играю. Но люблю ходить на матчи с сыном. На съемках сложнее всего было носить наклеенную бороду. Полтора-два часа ее наклеивали. В обед снимать нельзя, а то потом снова нужно будет клеить. Поэтому обедал в бороде, протирая ее салфеточкой. А к вечеру лицо начинало жутко чесаться.

— Вы являетесь болельщиком футбольного «Спартака». Какие надежды на этот сезон?

— Те же, что и на каждый сезон. Надежды на чемпионство.

— В 2023 году на экраны выйдет фильм с вашим участием «Чебурашка». Это довольно смелый шаг — переснимать настолько культовые вещи. Вам это кажется хорошей идеей? Пойдете ли в кино с сыном?

— Обязательно пойдем. Прекрасная идея, трогательный сценарий, великолепная команда. Надеюсь, получится по-настоящему семейное кино. Доброе и светлое.

close 100% Пресс-служба ТНТ

— В июле этого года у вас родилась дочка Марта. Для вас это второй ребенок — учитывая уже полученный опыт, вам как отцу в этот раз чуть полегче?

— Заметно легче. Меньше страхов. Да и кое-какие навыки остались — например, как менять памперсы.

— Профессия актера обрекает человека на вечную занятость и частые отъезды. Мария Луговая, ваша супруга, тоже актриса. Как вам удается уделять время семье?

— Вечную занятость и частые отъезды не выдают в театральном институте вместе с дипломом. Этого всего еще нужно добиться. А уже потом научиться распределять время так, чтобы его хватало на все.

— Вы признавались, что на съемках «Кухни» научились многим фишкам профессиональных поваров. В вашей семье кто занимается готовкой? Часто ли вы готовите сами?

— Я научился довольно неплохо шинковать и подсмотрел пару финтов у настоящих поваров, но готовить никогда особо не любил. Есть люблю, готовить нет. Вот Маша очень вкусно готовит, когда есть время. Но если времени на готовку нет, то купить готовую еду уже давно не проблема в наше время.