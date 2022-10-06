Подпольный аборт и секс с советским дипломатом: о чем писала лауреат Нобелевской премии по литературе Анни Эрно

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала француженка Анни Эрно. Ей присудили награду «за храбрость и клиническую точность, с которой она раскрывает истоки, отчуждение и коллективные ограничения личной памяти». «Газета.Ru» рассказывает о церемонии, реакции известных французов на триумф Эрно и откровенных мемуарах писательницы.

Присуждение Нобелевской премии по литературе состоялось 6 октября в Шведской королевской академии наук в Стокгольме. По словам постоянного секретаря Нобелевского комитета Матса Мальма, 82-летняя Анни Эрно удостоилась награды «за мужество и клиническую остроту, с которыми она раскрывает корни, отчужденность и коллективные ограничения личной памяти». Француженка стала 17-й женщиной, получившей премию с момента ее учреждения в 1901 году. Свою победу писательница прокомментировала шведскому общественному телеканалу SVT.

«Я считаю это большой честью и в то же время большой ответственностью, возложенной на меня», — сказала Эрно.

Одной из самых известных книг писательницы стал роман «Событие» (2000). В нем Эрно рассказывает о собственном опыте подпольного аборта в 1963 году, когда прерывание беременности во Франции было запрещено. В 2021 году экранизация этой книги режиссером Одри Диван получила «Золотого льва» Венецианского фестиваля. Комментируя победу Эрно, Диван заявила, что в ее произведениях есть «чистая искренность, которая обращает внимание многих людей и становится коллективным голосом». По мнению режиссера, премия «заслуженно привлекает внимание к ее огромному объему работ».

Другие книги француженки также посвящены событиям из ее биографии — отношениям с отцом («Стыд»), болезни Альцгеймера и смерти ее матери («Женщина»), а также роману с женатым советским дипломатом («Getting Lost»). В последнем Эрно детально описала секс с молодым любовником — ему тогда было 30, а ей около 50: «Я поняла, что потеряла контактную линзу, и нашла ее на его пенисе».

В 2008 году вышли мемуары Эрно «Годы», в которых описывается картина французского общества времен Второй мировой войны до начала XXI века.

Присуждение писательнице Нобелевской премии прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон. На своей странице в Twitter он назвал Эрно голосом «женской свободы» и «забытого века»:

«Последние 50 лет Анни Эрно писала роман коллективной и интимной памяти нашей страны».

При этом Эрно не является поклонником Макрона. В 2018 году во время протестных акций «желтых жилетов» она поддержала движение и заявила, что президент Франции «отключен от реальности». В этом году в интервью газете Libération она сказала, что Макрон очень затягивает с поддержкой прав женщин.

Мэр Парижа Анн Идальго призналась, что «очень тронута и счастлива» в связи с победой Эрно. Она написала в Twitter, что книги писательницы «приоткрыли завесу интимности женщин с большой скромностью, но без прикрас».

Согласно британскому букмекерскому сайту Nicer Odds, за час до присуждения награды наибольшие шансы на победу имели Энн Карсон (коэффициент 5/1), Мишель Уэльбек (6/1) и Анни Эрно (8/1). Произведению российской писательницы Людмилы Улицкой букмекеры поставили коэффициент 20/1. Она отказалась комментировать «Газете.Ru» итоги премии. Среди номинантов также были лауреат Букеровской премии Салман Рушди, на которого в августе было совершено нападение, и украинец Сергей Жадан.

Стоит отметить, что в отношении Нобелевской премии прогнозисты часто ошибаются: в прошлом году лауреата Абдулразака Гурны даже не было в списке фаворитов. В 2020 году у победительницы Луизы Глюк был коэффициент 25/1. Победители 2018-2019 годов, которые были объявлены совместно в 2019 году, также не были в лидерах в списках букмекеров: Ольге Токарчук поставили коэффициент 10/1, а Петеру Хандке — 20/1.

Нобелевская премия считается высшей наградой в мировой литературе. Среди ее прошлых лауреатов — Иосиф Бродский, Тони Моррисон, Дж. М. Кутзее и даже Боб Дилан. Победителям присуждается премия в размере 10 млн шведских крон (около $902 тыс. по нынешнему курсу).