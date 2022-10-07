«Телефон мистера Харригана»: что не так с новой экранизацией Стивена Кинга

5 октября на Netflix вышел «Телефон мистера Харригана» — фильм, основанный на одноименной повести Стивена Кинга из сборника «Будет кровь». Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает, что не так с новой экранизацией короля хорроров и почему кинематографистам стоит перестать делать ставку на его произведения.

Наполовину осиротевший мальчик Крэйг (Джейден Мартелл, для которого это уже вторая экранизация Кинга после «Оно») живет в небольшом американском городке вместе со своим отцом. Юный герой попадается на глаза местному престарелому богачу мистеру Харригану (Дональд Сазерленд), теряющему зрение и остатки здоровья. Харриган предлагает Крэйгу работу: мальчик будет приходить к бизнесмену трижды в неделю и читать вслух его любимые книги, а за это Крэйг будет получать неплохие карманные деньги.

Идут годы, для одинокого мистера Харригана возмужавший Крэйг становится единственным близким человеком. Озабоченный тоскливостью положения своего нанимателя, юноша дарит Харригану только что появившийся на рынке первый айфон. Новое чудо техники должно расширить привычный для бизнесмена мир, умещающийся в рамки его дома, и стать дополнительным каналом связи для него и Крэйга.

close 100% Кадр из фильма «Телефон мистера Харригана» (2022) Netflix

Но вскоре Харриган умирает. Оплакивающий его Крэйг продолжает общаться со старшим товарищем при помощи своего телефона, — и случается невероятное — буквально с того света ему начинает отвечать бывший работодатель. Ошарашенный Крэйг не сразу замечает перемены внутри себя: выясняется, что с помощью умершего мистера Харригана можно начать мстить своим обидчикам, чем старшеклассник начинает пользоваться.

Режиссер фильма Джон Ли Хэнкок громче всего заявил о себе в конце нулевых, когда снял душераздирающий байопик «Невидимая сторона», принесший исполнительнице главной роли Сандре Буллок заветный «Оскар». За ним последовал еще один биографичный фильм «Спасти мистера Бэнкса», в котором Том Хэнкс в образе Уолта Диснея из корыстных целей пытался очаровать авторку книг о Мэри Поппинс — Памелу Линдон Трэверс (Эмма Томпсон). А после — «Основатель», рассказывающий о создании империи «Макдональдс».

Хэнкок доказал, что неплохо работает с материалом, основанным на реальных событиях, да и с художественным вымыслом ему по большей части везло. В 2020-м на экраны вышел «Дьявол в деталях» — мрачный и эстетский триллер в духе «Семи» Финчера с Дэнзелом Вашингтоном и Джаредом Лето.

Но в этой серии добротных проектов рано или поздно должен был случиться баг, — и споткнулся Хэнкок именно на «Телефоне мистера Харригана». Вообще телефоны как способ коммуникации в пугающем мире семейства Кингов становится своего рода трендом. Помимо классических рассказов писателя, совсем недавно на экраны выходил «Черный телефон», написанный его сыном Джо Хиллом. И, кажется, это тот самый случай, когда сыну удалось превзойти своего отца.

close 100% Кадр из фильма «Телефон мистера Харригана» (2022) Netflix

Стилизованный под слэшеры 70-х «Черный телефон» казался изобретательной историей о вечном зле, которому подвергаются невинные, своеобразным переосмыслением мифа о Давиде и Голиафе (потому что противостоять монстру в картине был вынужден хрупкий ребенок). Фильм выстрелил в североамериканском прокате и стал одним из самых ярких релизов прошедшего лета.

«Телефон мистера Харригана» хотя и лишен каких-либо художественных изысков, его главные проблемы начинаются еще со сценария. Предполагалось, что Кинговская щедрость, позволяющая любому желающему купить права на экранизацию произведений за $1, подарит молодым авторам шанс сделать хороший старт в карьере. Тем, у кого нет ни бюджетов, ни крупного продакшна, но кто владеет интересным видением и талантом. Но вышло наоборот — в эпоху дефицита интересных сюжетов, за помощью к Кингу обращаются даже маститые и состоявшиеся кинематографисты, уверенные, что у короля хорроров — неисчерпаемый источник идей.

«Телефон мистера Харригана» написан в 2020-м году, и, будем откровенны, в последние годы у Кинга едва ли получается сотрясать литературный мир как раньше. Да это и не обязательно: будучи легендой на пенсии, Кингу позволительно писать для души. А вот чего с его историями делать нельзя — так это экранизировать их подобным лобовым способом, к которому прибегнул Хэнкок.

История, в которой нет как такового хоррора, а вся чертовщина сводится к странной способности айфона соединять живых и мертвых, могла и должна была делать ставку на свою драматическую составляющую. Оба героя рано потеряли своих матерей, познав чудовищный опыт горя, в котором всегда одиноко. Несмотря на внушительную разницу в возрасте, герои нашли друг в друге поддержку и понимание. Осознав эту невидимую связь, Крэйг понимает, что если он продолжит прятаться от мира в своем внутреннем коконе, его ожидает участь Харригана — человека, у которого есть все из физического мира вещей, но никого из чувственного мира людей.

close 100% Кадр из фильма «Телефон мистера Харригана» (2022) Netflix

Но Хэнкок обходится без погружения в мир своих героев, довольствуясь лишь сюжетными ремарками — грубыми и вульгарными. Если злодей, то какой-то водевильный, если драма, то сентиментальная до неприличия, а если раскрывать главный секрет фильма, то просто с помощью монолога Крэйга словами через рот (хотя первое правило сценаристики — не рассказывай, а показывай).

На финальных титрах невольно возникает чувство, что фильм выглядит каким-то черновиком, нереализованным наброском истории с неплохим потенциалом, которой не повезло попасть в руки более находчивого режиссера и менее фастфудного стриминга, который все сильнее превращается в Netflix, соревнующийся не качеством, но количеством.

В конце Крэйг избавляется от телефона, желая прервать этот порочный круг. Приблизительно с такими же чувствами зритель остается после просмотра: хочется сказать, чтобы этот горшочек (простите, телефон) больше не звонил, ведь ему попросту нечего сообщить тому, кто поднимет трубку.