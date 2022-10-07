СМИ сообщили о мобилизации внука Пугачевой. Новость оказалась фейком

Сегодня ряд СМИ сообщил, что внук Аллы Пугачевой актер Никита Пресняков был мобилизован. Журналисты утверждали, что сотрудники военкомата пришли в театр прямо на репетицию спектакля, в котором Преснякову отдана одна из главных ролей. Сам актер назвал эти новости «фейком», в театре также опровергли слух. Тут же появилась информация, что на самом деле Никита Пресняков улетел в Америку.

Актер Никита Пресняков опроверг информацию о том, что он якобы был мобилизован. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Фэйк», — заявил внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В комментарии на вопросу подписчицы он написал, что распространяемая информация о его мобилизации не соответствует действительности.

Ранее «Пятый канал» опубликовал новость о том, что Пресняков был мобилизован прямо во время репетиции спектакля «Безыменная звезда», где он играет одну из главных ролей.

«Никита Пресняков в театре приглашенный артист, он не состоит в штате и присутствует на репетициях только в день спектакля. Предыдущий спектакль с его участием прошел 21 сентября. Поэтому, все это не соответствует действительности», — опровергли сообщение канала в пресс-службе Московского Губернского театра.

В сообщении «Пятого» значилось, что Преснякову принесли повестку прямо в театр. Сейчас публикация с заголовком «Забрали прямо из театра: внука Пугачевой Никиту Преснякова мобилизовали?» удалена с сайта.

Источники издания «СтарХит» вскоре сообщили, что Никита Пресняков улетел в Америку. Вместе с Пресняковым якобы улетела его мать — актриса Кристина Орбакайте.

Внук Пугачевой уехал в США три недели назад, тем самым сорвав несколько спектаклей и запланированных съемок, говорится в материале.

«На самом деле артист покинул страну задолго до отъезда звездной бабушки в Израиль. Причем, неожиданный вояж Никиты повлиял на его коллег. <...> Заменить Никиту в театре сложно, так как у него главная роль в спектакле», — отметили инсайдеры. Планирует ли Пресняков вернуться в Россию – неизвестно.

Официально Пресняков и Орбакайте эти сообщения к моменту выхода данного материала не комментировали.

«Орбакайте сейчас тоже в Америке, куда летает регулярно, так как там дочь и муж. Должна была недавно вернуться, но решила прилететь позже...», — добавили источники «СтарХит».

В конце сентября бабушка Преснякова, народная артистка СССР Алла Пугачева, улетела из Москвы в Израиль. После отъезда из РФ она написала в соцсетях:

«Какое счастье, что меня ненавидят люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами — стали рабами».

Незадолго до этого Пугачева попросила наделить ее статусом иноагента — вслед за ее супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом). Юморист проживает в Израиле, куда улетел вместе с Пугачевой и детьми после начала российской военной спецоперации на Украине.

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова», — заявила она. Статус иноагента Галкину присвоил Минюст РФ якобы за финансирование со стороны Украины, сам Галкин это опровергает. Пугачева продает свой замок в деревне Грязь за 1 миллиард рублей Алла Пугачева решила продать свой замок в подмосковной деревне Грязь. Цена особняка примадонны, уехавшей... 01 октября 16:55

20 сентября СМИ сообщили, что российские силовики проверяют пост Аллы Пугачевой с призывом признать ее иностранным агентом. С жалобой на сообщение артистки в полицию обратилась некая жительница Подмосковья. Она считает, что публикация артистки дискредитирует армию РФ. В случае доказательства этой дискредитации Пугачевой может грозить лишение свободы на срок до трех лет.

Позже в некоторых СМИ появилась информация, что Пугачева выставляет на продажу свой особняк в подмосковной деревне Грязь — за ним как раз присматривает ее внук Никита Пресняков.

«Я не думаю, что отъезд Аллы Пугачевой как-то отразится на Кристине Орбакайте или Никите Преснякове, если они сами не начнут делать заявления, занимая определенную позицию», — заявил «Экспресс-газете» продюсер Павел Рудченко.