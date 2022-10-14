«Шантарам»: какой получилась экранизация одного из главных романов XXI века

14 октября на Apple TV+ стартует сериал «Шантарам» — почти такой же внушительный, как оригинальный роман Грегори Дэвида Робертса. Экранизировать монументальное произведение пытались последние 20 лет, но только сейчас литературный источник сумел обрести свою киношную плоть. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает, какой получилась экранизация бестселлера — и стоила ли она всех ожиданий.

Австралиец Линдсей Форд, он же Лин, он же Линбаба, он же Шантарам (Чарли Ханнэм) — в прошлом грабитель и героиновый наркоман, которому удалось сбежать из тюрьмы, где он отбывал свое 19-летнее наказание. После недолгих странствий в Австралии и Новой Зеландии Лин по поддельным документам оказывается в Индии. В Бомбее харизматичный странник быстро заводит новые и самые разные знакомства: с очаровательным и добросердечным индийцем Прабакером, с роковой и загадочной швейцаркой Карлой (его главной любовью на протяжении всей истории), с опасным афганцем-мафиози Абделем Кадер Ханом, с американкой и вечной девушкой в беде Лизой, а также прочими обитателями многонационального индийского Вавилона.

Новая жизнь Лина напичкана нескончаемыми приключениями: он будет спасать бедняков в трущобах Колабы, по доносу окажется в местной тюрьме, где познает ужас немыслимых пыток, едва не простится с жизнью в героиновом притоне и отправится в растерзанный войной Афганистан (на дворе 80-е). Каждый новый поворот сюжета и судьбы героя будет дарить ему ценный опыт и знания, но взамен — отнимать близких и дорогих сердцу людей.

close 100% Кадр из сериала «Шантарам» (2022) Paramount Television

Сериальный «Шантарам» — одновременно динамичная и вкрадчивая экранизация первоисточника Робертса. Готовность авторов в эпоху тотальных хронометражных сокращений отдать под проект сразу 12 часовых серий сразу дает понять, насколько точно они пытаются следовать букве книги.

И действительно, на экране в самых крошечных деталях оживает полотно выдуманной истории Робертса (писатель взял за основу собственную жизнь, но сильно допридумал все сопутствующие герою приключения и невзгоды). Кафе, где собирались герои (и которое напоминало отдельный маленький мир внутри шумного мегаполиса), здесь кажется реальней даже настоящего заведения «Леопольд», ставшего значимой локацией в романе. Индийские трущобы — то, во что постоянно упирается зрительское внимание, — от них не то что не спрятаться, их атмосферу и запах можно прочувствовать даже через экран. Болливуд (а Лин в какой-то момент даже умудрится поработать статистом на съемочной площадке) поразит яркими красками, а тюрьма Arthur Road — шокирует своей мрачностью и злобой.

Удачным кажется и главный актерский состав, смешавший артистов с разных концов света. Ханнэм, который также является одним из продюсеров шоу, здорово совмещает в себе почти юношескую хрупкость с возмужавшей смелостью и хитростью. Неземная красавица Клара, которую сыграла француженка Антония Деспла, — и правда женщина, которой безропотно вручишь свое сердце. А Кадер Хан в исполнении Александра Сиддига — идеальное воплощение архетипа почти библейского отца, который защищает тебя от всех невзгод, но беспощадно карает за непокорность.

close 100% Кадр из сериала «Шантарам» (2022) Paramount Television

Но при всех этих очевидных удачах проекту критически не хватает пространства для разбега. Шоу так сильно стремится перенести на экран каждую деталь литературного источника, что лишает новую форму киношной изобретательности и превращается в суховатый видеопересказ. Не спасают даже бесконечные погони и рваный монтаж, который разбивает действительность болезненными для Лина воспоминаниями из прошлого, пропитанными его пыточным потом и кровавыми слезами в героиновом угаре.

Кажется, что самое главное в произведении Робертса — не внешнее действие и весь сопутствующий ему калейдоскоп городов и стран, а внутреннее движение Лина. По сути, этот герой (Лин ведь тоже не его настоящее имя) — человек с тысячью лиц и несколькими жизнями. В ленте «Профессия: Репортер» Антониони герой Джека Николсона находил внезапно скончавшегося соседа по комнате и присваивал себе его личность, крадя и документы, и жизнь. Игры с фатумом заканчивались предсказуемо печально, но Антониони, великому режиссеру, была важна не сюжетная динамика, а изучение феномена человека, который так сильно бежит от самого себя, что готов притвориться кем угодно — лишь бы не обнаружить в зеркале знакомое отражение.

Персонаж Ханнэма проделывает аналогичный трюк — постоянно обретает новое имя и альтернативную жизнь, где он и лекарь, и наркоман, и грабитель, и порядочный защитник невинных, и любящий мужчина, и человек, который отказывается следовать зову сердца, потому что в разбитом состоянии оно причиняет большую боль, чем та, что он испытывал в самых страшных индийских пыточных.

close 100% Кадр из сериала «Шантарам» (2022) Paramount Television

Из раза в раз он получает новый шанс, а реальность вокруг — подобно компьютерной матрице — перестраивается под него. Но каждый новый побег неизбежно возвращает Лина в исходную точку, и, словно Волан-де-Морт, наш герой разбивает свою душу на осколки, разбросанные по свету: часть из них остается в австралийской тюрьме, часть пропадает в трущобах Бомбея, а что-то навсегда умирает в безжизненных коридорах афганских ущелий.

Если посмотреть на сериальный «Шантарам» как на портрет современного человека, распадающегося на части от невозможности сберечь себя от окружающего мира, то проект кажется достойным продолжателем бестселлера Робертса. Но как приключенческая сага шоу Ханнэма не работает, слишком часто разделяясь на мелкие детали и пытаясь угнаться за столькими поворотами сюжета сразу, что в растерянности оказывается не только напуганный Лин, но и измученный зритель.