Ирак, Семак и шаурма: интервью о первом частном футбольном клубе в СССР

Документальный фильм Николы Пророкова «Асмарал», который вышел эксклюзивно на Okko, рассказывает о невероятной судьбе первого в Союзе и России частного клуба, во многом повлиявшего на отечественный футбол. Обозревательница «Газеты.Ru» Елена Зархина поговорила с Николой о его дебютной картине и ее героях.

— «Асмарал» — удивительный пример того, как документальный фильм может пролить свет на невероятную реальную историю, о которой странным образом известно очень мало. Расскажите, как вы решили снимать проект — и насколько сложно было получить продюсерскую поддержку?

— Идея снять документальный фильм про «Асмарал» пришла в 2019 году, еще до пандемии. Мой приятель Олег Коронный, с которым мы до этого работали над сериалом про футбол, поинтересовался у меня, знаю ли я что-то про «Асмарал». Я ответил, что немного слышал о клубе, но самые общие вещи: что просто существовал такая команда и там начинал свою карьеру Сергей Семак. Но больше ничего не знал. И он начал перечислять какие-то основные факты про «Асмарал», которые произвели огромное впечатление. И я подумал, что было бы круто рассказать историю этого клуба, тем более что про него никто до этого ничего не рассказывал в плоскости кино.

Я тогда как раз работал с Гавриилом Гордеевым (сейчас отвечающим за оригинальный контент Okko) на телеканале «Матч Премьер», и нам казалось, что благодаря этому в нашем распоряжении будет много архивных материалов. Но, как показала практика, этих материалов сохранилось совсем немного — и это касается не только клуба «Асмарал», а вообще любой спортивной хроники первой половины 90-х. Но идея заключалась в том, чтобы как-то интересно весь доступный архив преобразовать в документальный фильм.

Что касается питчинга истории: мы сняли что-то вроде 10-минутного пилота, которой состоял из интервью с женой владельца «Асмарала» Хусама Аль-Халиди Светланой Бекоевой и их сыном Аланом. Получили очень хорошую ответную реакцию от всех, кто посмотрел видео, включая Гордеева. Так нам дали зеленый свет и ту самую продюсерскую поддержку.

close 100% Кадр из фильма «Асмарал» (2022) ОККО

— «Асмарал» в свое время стал первым в самых разных сферах: первый частный клуб СССР и России, первый клуб с женщиной-президентом, первый клуб с системой премиальных для игроков и практикой тренировочных сборов за границей. Какой факт о клубе лично вас впечатлил больше всего и почему?

— Если говорить не о клубе, а именно о его владельцах, то факт того, что они первыми привезли в Россию шаурму, всегда безотказно действует на людей (смеется). Потому что шаурма за эти годы стала важной частью нашей культуры.

А что касается клуба, мне лично очень нравится факт, что Аль-Халиди купил «Красную Пресню» и переименовал ее в «Асмарал» — по первым буквам имен своих детей: Асиль, Мариам и Алан. То есть, его семья подарила новое слово, и оно стало частью большой истории. Меня это очень впечатлило, есть в этом какая-то поэзия.

— Как проходила работа над сценарием и с участниками тех событий? Как собирались факты и свидетельства взлета и заката клуба?

— В документальном кино сценария как такового обычно не бывает, но после всего процесса по сбору информации у нас сложилось некое представление о том, какие темы нас интересуют, а именно — период до 1993 года, такая золотая эпоха «Асмарала», в которую с командой происходило и все самое классное, и все самое драматичное.

Но вообще факты и свидетельства собирались непросто. Мне очень помогли ребята, которые отвечали за работу с архивами, потому что им удалось достать много редкого материала. Например, интервью с Аль-Халиди, видео с которыми практически не сохранилось. Но вообще это напоминало процесс расследования, потому что сперва кажется, что информации очень мало, но затем каждый новый герой ведет тебя к следующему, каждый новый факт приводит тебя к следующему и так далее. Самое сложное в этом процессе — суметь вовремя остановиться, потому что когда речь идет о футбольном клубе, там такое количество людей и судеб, что процесс сбора информации может стать бесконечным (улыбается).

Тут еще важно сказать, что нам очень помогли материалы об «Асмарале», сделанные Игорем Рабинером и Юрием Голышаком в «Спорт-Экспрессе». И я им очень за это благодарен!

— Герои фильма были открыты к диалогу — или приходилось прикладывать дополнительные усилия, чтобы они согласились сняться в проекте?

— Каждый герой, конечно, индивидуален, но вообще все, к кому мы обращались, согласились сняться в фильме. Исключением стал только Вячеслав Колосков, что очень обидно, но такова была его воля.

В остальном же все были довольно открыты к диалогу, потому что для них сам факт того, что кто-то заинтересовался историей «Асмарала» и решил посвятить ей фильм, был приятным шоком, ведь несмотря на яркую судьбу клуба, о нем как-то подзабыли. И даже любительский сайт болельщиков клуба перестал работать, потому что кончился хостинг (улыбается). То есть, все как-то уходило в небытие.

Но самое главное, что к диалогу оказалась открыта семья Аль-Халиди, потому что если бы не их доверие, фильм бы не получился таким, каким нам удалось его сделать.

— С какими главными трудностями столкнулись во время съемок? И, наоборот, что запомнилось как самый необычный и приятный момент во время работы?

— Самой главной трудностью стала наша попытка организовать матч-реюнион, в котором сыграли ветераны «Спартака» и «Асмарала». А придумали мы его, потому что нам показалось, что герои картины будто бы выглядят в картине разрознено — по-отдельности вспоминают об общем прошлом. И захотелось каких-то живых эмоций здесь и сейчас.

Конечно, это была настоящая авантюра, потому что спродюсировать подобный матч очень непросто. Возможно, с точки зрения энергетических затрат он даже отнял больше сил, чем весь остальной фильм. Но это однозначно того стоило, и я бесконечно благодарен всем участникам матча, что они согласились на игру. И именно по той причине, что все получилось, съемку матча можно считать одним из самых приятных моментов (улыбается).

— Продюсер картины Гавриил Гордеев говорит, что фильм больше чем хроника одного футбольного клуба, это еще и притча о мечте, в которой переплелись разные жанры. А для вас «Асмарал» в первую очередь о чем?

— Я согласен с Гавриилом, но для меня «Асмарал» это еще и история про страну, про время, когда было столько надежд и столько возможностей. Никто не понимал, в какой стране мы будем жить и к чему это все приведет. Но вместе с чем-то трагическим было и много хорошего. Мне кажется, что нашему фильму удалось отразить этот период нашей страны через призму такой уникальной команды, как «Асмарал».

— «Асмарал» вышел сразу онлайн — эксклюзивно на Okko, но кажется, что именно этот фильм создан в том числе и для просмотра в кинотеатре, где, как известно, коллективный просмотр дарит совершенно иной чувственный опыт. Обсуждалась ли прокатная судьба фильма — и есть ли в планах показ на большом экране с приглашением спортивных болельщиков?

— Нам повезло, потому что картина была также представлена в рамках Beat Film Festival, за что отдельное спасибо отборщикам фестиваля. У нас был опыт трех показов на большом экране, и это, конечно, незабываемые впечатления. Особенно запомнилась премьера, на которой присутствовали и игроки, и болельщики «Асмарала» — эмоционально это был один из самых сильных показов.

— Какие западные фильмы о спорте — документальные или художественные — вы сами можете назвать каноном?

— Это, конечно, отдельный большой разговор. В свое время я даже писал статью для «Афиши» с подборкой лучших фильмов о спорте, и там было более 40 картин (улыбается). В целом есть такая проблема у фильмов о спорте, документальных и художественных, что они существуют в своеобразном «гетто». Люди думают, что если тема спорта, значит это история для фанатов спорта. Хотя очевидно, что любая спортивная история в первую очередь сделана про людей, про их судьбы, про страсть, про время. То есть — это вопрос той призмы, через которую мы на нее смотрим.

И в каждом спортивном фильме, на мой взгляд, спорт это всего лишь один из тэгов. А как только мы перестанем выводить его на первый план, мы перестанем относиться к этому как к чему-то нишевому. Но если говорить конкретно, то фильм «Человек, который изменил все» совершенно великий. И у меня никогда не повернется язык сказать, что он про бейсбол, потому что он, конечно же, и про бейсбол в том числе, но не ограничивается только этим.

Из документальных новых проектов мне очень нравится сериал «Сандерленд до гроба». Он про то, как английский клуб «Сандерленд» вылетел из высшего дивизиона — и про него решили снять документалку, думая о том, что он вернется в Премьер-лигу, потому что у него были хорошие ресурсы и шанс все исправить через год. Но неожиданно клуб пробивает дно и улетает еще дальше — из первой лиги во вторую. Это довольно уникальное событие, и то, что оно было задокументировано, дико круто.

close 100% Кадр из фильма «Асмарал» (2022) ОККО

— Как, на ваш взгляд, должен и может развиваться жанр спортивной документалистики в России?

— Я думаю, что одним из ключевых условий для его развития станет большее количество творческой свободы и доверие к тем, кто будет подобные проекты делать. Но вообще — это тоже долгий и отдельный разговор, а я не так долго в профессии, чтобы мое мнение было каким-то особенно экспертным.

Но я точно понимаю, что залогом успеха таких проектов могут стать люди, которые будут готовы поддерживать их. И чтобы была объективность. Не когда сами клубы заказывают подобные фильмы из рекламных соображений, показывая только одну сторону, самую лучшую. Но когда есть максимально честный взгляд — как на хорошее, так и на не очень.

— Точно так же, как автор влияет на свой проект, проект влияет на него. Чему вас научила история «Асмарала», с каким чувством вы прощались с проектом?

— С очень нежными чувствами, потому что «Асмарал» — мой дебют, и я надеюсь, что он открыл мне двери в профессию, которой я бы хотел дальше заниматься. Мы провели с проектом несколько лет, и пандемия вмешивалась, и прочие обстоятельства, но это совершенно незабываемый опыт. А так, я очень благодарен судьбе за возможность поработать над этой историей. Благодарен всей моей команде, благодаря которой все получилось.