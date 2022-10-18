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Культура

Холстон от Райана Мерфи, Адам Драйвер в роли Гуччи: самые известные байопики о модельерах

5 звезд, сыгравших знаменитых модельеров на экране

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Юэн Макгрегор в роли Холстона, Одри Тоту в роли Коко Шанель и Гаспар Ульель в роли Ива Сен-Лорана

Юэн Макгрегор в роли Холстона, Одри Тоту в роли Коко Шанель и Гаспар Ульель в роли Ива Сен-Лорана

Ryan Murphy Productions/Canal+
Стало известно, что Джаред Лето сыграет Карла Лагерфельда, а еще ранее Disney+ анонсировал испаноязычный байопик «Баленсиага» со звездой «Бумажного дома» Беленой Куэста. «Газета.Ru» рассказывает, кто еще из артистов воплощал на экране образы известных модельеров.

Адам ДрайверМаурицио Гуччи

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Кадр из фильма «Дом Гуччи» (2021)

Кадр из фильма «Дом Гуччи» (2021)

Universal Pictures

В байопике Ридли Скотта «Дом Гуччи» Адам Драйвер сыграл Маурицио Гуччи, страсти в личной жизни которого не уступали его успехам на главных подиумах мира, — в 1995 году модельер был застрелен на пороге собственного дома по заказу своей жены Патриции. Скотт увидел в этой истории из середины 90-х современную греческую трагедию, в которой, как в штучном наряде haute couture, смешались разные ткани и символы. Это и трагический рассказ о людях, избалованных деньгами, и злая шутка о пагубности мира моды, в котором тихая красота всегда проигрывает внешней помпезности.

Несмотря на то, что в 2021-м Адама Драйвера на экране было довольно много (почти подряд вышли «Последняя дуэль» того же Скотта и «Аннетт» Леоса Каракса), его печальный образ Маурицио Гуччи, постоянно находящегося в центре внимания, но мечтавшего спрятаться от мира, получился кротким, но убедительным.

Эдгар РамиресДжанни Версаче

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Кадр из сериала «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений» (2018)

Кадр из сериала «Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений» (2018)

FX Productions

В 2018-м году на экраны вышел второй сезон сериала-антологии «Американская история преступлений», посвященный гибели Джанни Версаче, — его через два года после убийства Гуччи также застрелили на пороге собственного дома. Роль модельера исполнил Эдгар Рамирес («Джой», «Отыграть назад»).

Очередной проект Райана Мерфи — история про крах иллюзий и фантомность любви. Авторы исследуют не столько биографию модельера и его семьи, сколько выводят на первый план убившего его маньяка Эндрю Кьюненена (мужчина совершил серию преступлений, самым громким из которых оказалась гибель модельера).

Одри Тоту/Анна Муглалис — Коко Шанель

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Кадры из фильмов «Коко до Шанель» (2009) и «Коко Шанель и Игорь Стравинский» (2009)

Кадры из фильмов «Коко до Шанель» (2009) и «Коко Шанель и Игорь Стравинский» (2009)

Canal+

В кино Шанель играли множество раз, но самыми яркими работами последних лет стали роли Одри Тоту и Анны Муглалис. Первая исполнила роль дизайнера в байопике «Коко до Шанель», а вторая — в картине «Коко Шанель и Игорь Стравинский». Обе работы вышли в один год — и странным образом складываются в дилогию.

«Коко до Шанель», как следует из названия, рассказывает о ранних годах жизни Шанель: как она начинала свой путь в качестве швеи, выступала в парижских барах и пыталась войти в мир французской аристократии, обретая свой фирменный стиль, но теряя часть себя-прошлой.

«Коко Шанель и Игорь Стравинский» полностью посвящен любовной связи француженки и русского композитора-эмигранта. Картина выстраивается вокруг их ярко вспыхнувшего и стремительно оборвавшегося романа, в котором он был женат и воспитывал детей, а она — бродила по коридорам высшего света Парижа, не в силах найти по-настоящему родственную душу. И хотя фильм Жана Кунена во многом упрощает историю любви Шанель и Стравинского, актрисе Анне Муглалис удалось передать бунтарский дух женщины, умевшей рисковать всем и не проигрывать.

Гаспар Ульель/Пьер Нине — Ив Сен-Лоран

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Кадры из фильмов «Ив Сен-Лоран» (2013) и «Сен-Лоран. Стиль — это я» (2014)

Кадры из фильмов «Ив Сен-Лоран» (2013) и «Сен-Лоран. Стиль — это я» (2014)

Canal+

Картина «Ив Сен-Лоран», в которой главную роль сыграл Пьер Нине, рассказывает о более зрелом этапе творчества и личной жизни модельера, в то время как байопик «Сен-Лоран. Стиль — это я» с Гаспаром Ульелем, напротив, увлечен ранними годами его жизни.

Против последней ленты выступал партнер и возлюбленный настоящего Сен-Лорана Пьер Берже. Вместе с Домом YSL тот запретил режиссеру Бертрану Бонелло использовать эскизы коллекций модельера, а все наряды художникам ленты пришлось отшивать заново, используя фото и кинохронику.

Фильмы вышли в прокат в один год. В пользу «Ив Сен-Лорана» высказались члены французской кинопремии «Сезар». Из двух конкурирующих между собой актеров в образе Сен-Лорана награду получил именно Пьер Нине.

Юэн Макгрегор — Рой Холстон

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Кадр из сериала «Холстон» (2021)

Кадр из сериала «Холстон» (2021)

Ryan Murphy Productions

Еще один сериал Райана Мерфи, который отрабатывает свой трехсотмиллионный контракт с Netflix, стабильно выдавая по несколько проектов в год. Но эта скорость производства, поставленного на поток, сыграла с «Холстоном» злую шутку.

В центре истории — сделавший многое для американской модной индустрии 70-х Рой Холстон (Юэн Макгрегор). Это был человек большого масштаба во всех смыслах: внутри него умещались непомерные амбиции, необъятное эго и огромный талант. Но при всей этой сложности Холстон, по версии Мерфи (опиравшегося на свидетельства друзей модельера), получился не трагичной фигурой, а токсичным абьюзером. Ему сложно сопереживать, потому что сам он никого не жалел.

Но при всем этом к актерской работе самого Макгрегора вопросов не возникает. Актер, который последние годы был не особо везуч на интересные проекты, вернулся с мощным и убедительным перформансом, на котором и держится весь сериал.

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