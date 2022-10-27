Сериал «Конец света»: дьявол-Колокольников подбивает сына-антихриста на апокалипсис

На Кинопоиске начался «Конец света» — черно-комедийный сериал о Сатане, который появляется в Москве, чтобы уговорить своего сына-антихриста — простого кассира из Чертанова — начать апокалипсис. Главные роли в шоу исполнили Юрий Колокольников и Семен Трескунов, а одним из его авторов выступил комик Александр Незлобин. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел первые два эпизода «Конца света» — и рассказывает, как в декорациях современной столицы уживаются наследие Булгакова и заимствования из Нила Геймана.

Однажды осенью, в час небывало прохладного зенита, в Москве, на Патриарших прудах, появился один гражданин. Одетый в демисезонное красное пальто и серенькую тройку, он был высоченного роста, худощав, лыс, своего опрятного папийона нес в руке, а на хорошо выбритом лице его помещалась сверхъестественно зловещая улыбка. Это был не кто иной, как Сатана (Юрий Колокольников), князь тьмы и властелин ада. Появление гражданина было обусловлено недавним крещением его сына Демьяна (Семен Трескунов из сериала «Ивановы-Ивановы») — обычного молодого человека, работающего кассиром в супермаркете и живущего в чертановской квартирке (которую, впрочем, нехорошей можно назвать разве что в бытовом смысле) с мамой, бабушкой, сестрой и невестой. И совершенно не подозревающего, что он был рожден антихристом.

Цель у дьявольского визита проста: уговорить Демьяна начать запланированный апокалипсис. Однако тот выполнять требования отца, которого видит впервые в жизни, отказывается. Пока Сатана-Колокольников пытается найти подход к сыну — с использованием некоторой вариации Аннушки и подсолнечного масла, — его присутствие на Земле не остается незамеченным. Искать ответственного за свежую кровавую баню берется капитан полиции Светлана Петровна (Светлана Листова из комедии «Семейный бюджет»). А вскоре в игру вступает и третья сторона в лице дуэта ангелов (Николай Шрайбер и Антон Рогачев), намеренных предотвратить конец света.

close 100% Кадр из сериала «Конец света» (2022) Лунапарк

В принципе, «Конец света» мог бы быть и документальным сериалом про сегодня, но вышедшая вместо этого черная комедия тоже выглядит к месту: окей, дьявол так дьявол, апокалипсис так апокалипсис, все равно в потоке новостей последних месяцев постоянно ждешь сообщения по меньшей мере об инопланетянах, высадившихся в Чертанове.

Имеющийся же «Конец света» — довольно неплохой способ скрасить это томительное ожидание. Пилотный эпизод шоу назван почти так же, как первая глава «Мастера и Маргариты», — «Никогда не разговаривайте с незнакомцами» (у Булгакова были «неизвестные»); последний выйдет с заголовком «Бал сатаны». Понятные заимствования из понятного романа совмещаются здесь с изящной иронией «Благих знамений», постмодернистской интертекстуальностью «Американских богов» и комиксной жестокостью «Пацанов». Смесь не самая очевидная, но, как оказывается, вполне состоятельная. Правда, будто бы не благодаря стараниям авторов, а вопреки.

close 100% Кадр из сериала «Конец света» (2022) Лунапарк

«Конец света» — второй проект, сделанный бывшим «камедиклабовцем» Александром Незлобиным для Кинопоиска. В прошлом году под его началом выходила совершенно чудовищная драмеди со стендапершей Еленой Новиковой «Я не шучу» (там действительно особо не шутили), на ее фоне «Конец» выглядит большим шагом вперед, но ровно в тех границах, что очерчены как бы не самим Незлобиным, а симпатичными ему людьми: Михаилом Булгаковым, Нилом Гейманом и Гартом Эннисом. Оставшееся пространство сериала занимает знакомый гнусноватый незлобинско-«тээнтэшный» юморок, и это как раз то, что мешает «Концу света» называться отличным шоу. Мешает, однако, к счастью, не утягивает его с концами в ад, — где, возможно, уже греют отдельный котел для автора мучительно тянущейся шутки про героя Владимира Маркони, сложенного пополам так, чтобы его голова буквально оказалась в жопе.

Скажем так, «Конец света» гораздо более удачлив в своих удачах, чем неудачлив в неудачах. Мерзкие незлобинские шуточки все же меркнут на фоне занятных смен амплуа и обнаружения дьявольщины в сегодняшней (конечно, не очень сегодняшней, но что уж тут) столичной действительности. Владимир Канухин, прославившийся ролью парадоксально самоуверенного предпринимателя в бизнес-мокьюментари «Миллионер из Балашихи», тут изображает Азазелло, ставшего популярным тиктокером. Ксения Раппопорт играет другую дьявольскую прислужницу — ведьму Нелли, руководящую МФЦ. Да и шуточки, раз уж на то пошло, не всегда выходят мерзкие (отчество Нелли — Фуртадовна; воспоминание разблокировано). Так что, — если судить по первым двум эпизодам, — мы имеем неплохие шансы на довольно счастливый конец света, а по нынешним временам это на вес золота.