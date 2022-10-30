Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Global Times: санкции Запада представляют большую угрозу рынку, чем... 22:07
Саудовская Аравия решила объявить тендеры на разведку пяти... 22:04
Ученые обнаружили бактерию, повреждающую ДНК человека... 22:03
В московском кафе во время ссоры мужчина ранил ножом двух... 21:51
Тарпищев отреагировал на выход Медведева на Итоговый турнир... 21:50
Психиатры выяснили, что нелеченная депрессия повышает риск деменции... 21:41
NDTV: число погибших при обрушении моста в Индии увеличилось... 21:41
Зарема Салихова об итогах первого круга РПЛ... 21:39
Журналист Le Figaro Жольм: результаты выборов в конгресс повлияют... 21:38
Ученые оценили научность источников информации... 21:32
Культура

«Уэнсдей», «Королевство», «1899», «Король Талсы» со Сталлоне и еще 12 сериалов ноября

Какие сериалы смотреть в ноябре 2022 года: выбор «Газеты.Ru»

close
100%
Кадры из сериалов «Уэнсдей», «Король Талсы», «Королевство» и «1899»

Кадры из сериалов «Уэнсдей», «Король Талсы», «Королевство» и «1899»

/101 Studios/Ginger Pictures/Netflix
Спин-офф «Семейки Аддамс» от Тима Бертона, продолжение «Королевства» Ларса фон Триера, новое шоу от авторов «Тьмы», первый сериал со Сильвестром Сталлоне, а также возвращение «Короны», «Йеллоустоуна», «Титанов» и многое другое. «Газета.Ru» изучила главные премьеры ноября и рассказывает о самых интересных.
1
«Пансион» — мини-сериал

С 1 ноября на «Иви» (перенесен с октября)

Мистический сериал от режиссера «Пищеблока» Святослава Подгаевского. По сюжету в интернат на острове в Балтийском море, куда ссылают благородных девиц за «недостойное» поведение, в 1905 году приезжает девушка Полина, которая ищет пропавшую сестру. Героиня притворяется новой воспитанницей и начинает собственное расследование.

2
«Шпион среди друзей» («A Spy Among Friends») — мини-сериал
close
100%
Sony Pictures Television

С 1 ноября на Britbox

Шпионский триллер о временах холодной войны, где разведчик МИ-6 Николас Эллиотт (Дэмиэн Льюис) узнает, что его близкий друг и коллега Ким Филби (Гай Пирс) на самом деле работает на КГБ.

3
«Титаны» («Titans») — 4 сезон (1 часть)

С 3 ноября на HBO Max и Netflix

Первая половина четвертого выпуска телекомикса Акивы Голдсмана, Джеффа Джонса и Грега Берланти о команде юных супергероев из вселенной DC.

4
«Корона» («The Crown») — 5 сезон

С 9 ноября на Netflix

Продолжение скандальной драмы о жизни (теперь покойной) королевы Елизаветы II и ее семьи. В новых сериях монархиню играет Имельда Стонтон из фильмов о Гарри Поттере, роль принца Филиппа досталась Джонатану Прайсу. Сезон охватит период с 1991 по 1997 год, в течение которого страной руководило консервативное правительство Джона Мейджора, которого затем сменил лейборист Тони Блэр. Также сюжет затронет распад брака принца Чарльза (Доминик Уэст) с принцессой Дианой (Элизабет Дебики) и гибель последней.

5
«Трудные подростки» — 4 сезон

С 10 ноября на more.tv

Продолжение драмеди о ребятах из центра для трудных подростков и их молодом наставнике — бывшем игроке сборной России по футболу.

6
«Англичанка» («The English») — мини-сериал

С 11 ноября на Amazon Prime Video

Вестер об англичанке Корнелии Лок (Эмили Блант), которая в 1890 году приезжает на Дикий Запад, чтобы отомстить человеку, виновному в смерти ее сына.

7
«Король Талсы» («Tulsa King») — 1 сезон

С 13 ноября на Paramount+

Криминальная драма, придуманная сценаристом Тейлором Шериданом («Йеллоустоун», «Убийца», «Любой ценой»). «Король Талсы» — первая сериальная работа Сильвестра Сталлоне, который здесь играет капо мафии, только что вышедшего из тюрьмы и пытающегося создать преступную группировку.

8
«Йеллоустоун» («Yellowstone») — 5 сезон

С 14 ноября на Paramount+

Продолжение драматического вестерна Тейлора Шеридана о жизни семейства Даттон, владеющего ранчо в Монтане на границе с национальным парком Йеллоустоун.

9
«1899» — 1 сезон

С 17 ноября на Netflix

Мистический хоррор от авторов «Тьмы» Янтье Фризе и Барана бо Одара. По сюжету пароход «Керберос», на котором группа европейских мигрантов пересекает Атлантический океан в надежде начать в Нью-Йорке новую жизнь, натыкается на дрейфующий корабль, пропавший несколько месяцев назад, после чего их путешествие превращается в кошмар.

10
«Флейшман в беде» («Fleishman Is in Trouble») — мини-сериал

С 17 ноября на Hulu

Драматический сериал Тэффи Бродессер-Акнер по мотивам ее же одноименного романа о недавно разведенном мужчине Тоби Флейшмане (Джесси Айзенберг), который погружается в мир онлайн-дейтинга, однако строить личную жизнь оказывается гораздо сложнее после того, как его бывшая жена Рейчел (Клэр Дэйнс) бесследно исчезает, оставляя его одного с детьми.

11
«Сексуальная жизнь студенток» («Sex Lives of College Girls») — 2 сезон
close
100%
Кадр из сериала «Сексуальная жизнь студенток»

Кадр из сериала «Сексуальная жизнь студенток»

Warner Bros. Television

С 17 ноября на HBO Max / с 18 ноября в «Амедиатеке»

Подростковая драма с Полин Шаламе — старшей сестрой Тимоти Шаламе. Сюжет шоу посвящен жизни (сексуальной и не только) четырех соседок по общежитию.

12
«Корпорация «Заговор» («Inside Job») — 2 сезон
close
100%
Кадр из сериала «Корпорация «Заговор»

Кадр из сериала «Корпорация «Заговор»

Netflix Animation

С 18 ноября на Netflix

Анимационная сай-фай-комедия, спродюсированная автором «Гравити Фолз» Алексом Хиршем и режиссером «Коня БоДжека» Майком Холлингсвортом. Действие происходит в мире, где многие теории заговора на самом деле правдивы, а сотрудники секретной организации Cognito Inc. — как люди, так и рептилоиды-оборотни, мутанты и грибы-экстрасенсы — пытаются скрыть истину от человечества.

13
«Монастырь» — 1 сезон
close
100%
Кинопоиск HD

С 19 ноября на «Кинопоиске»

Драма про московскую тусовщицу Марию (ее играет Настя Ивлеева), которая скрывается от преследователей в монастыре. Режиссером и соавтором сценария шоу выступил Александр Молочников.

14
«Уэнсдей» («Wednesday») — 1 сезон

С 23 ноября на Netflix

Спин-офф «Семейки Аддамс» о дочери Мартиши и Гомеса — Уэнсдей, которая пытается адаптироваться к школьной жизни в академии «Невермор», справиться со своими сверхъестественными способностями и остановить серию таинственных убийств. Главную героиню сыграла актриса Дженна Ортега, известная по сериалу «Ты», а ее родителей — Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман. Также в актерский состав вошли Тора Берч, Рики Линдхоум, Гвендолин Кристи и Кристина Риччи, игравшая Уэнсдей в фильмах Барри Зонненфельда «Семейка Аддамс» и «Семейные ценности Аддамсов». Автором сериала выступил Тим Бертон.

15
«Королевство» («Riget») — 3 сезон: «Исход» («Exodus»)

С 27 ноября на Mubi

Продолжение культового хоррор-сериала Ларса фон Триера о нейрохирургическом отделении Королевского госпиталя Копенгагена, персонал и пациенты которого сталкиваются с паранормальными явлениями.

16
«Уиллоу» («Willow») — 1 сезон

С 30 ноября на Disney+

Сериальное продолжение одноименного фильма Рона Ховарда, снятого по сюжету Джорджа Лукаса. По сюжету начинающий маг берет на попечение найденную новорожденную девочку, которая, согласно пророчеству, должна победить злую колдунью, захватившую власть в волшебной стране.

Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+