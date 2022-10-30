«Уэнсдей», «Королевство», «1899», «Король Талсы» со Сталлоне и еще 12 сериалов ноября

С 1 ноября на «Иви» (перенесен с октября)
Мистический сериал от режиссера «Пищеблока» Святослава Подгаевского. По сюжету в интернат на острове в Балтийском море, куда ссылают благородных девиц за «недостойное» поведение, в 1905 году приезжает девушка Полина, которая ищет пропавшую сестру. Героиня притворяется новой воспитанницей и начинает собственное расследование.
С 1 ноября на Britbox
Шпионский триллер о временах холодной войны, где разведчик МИ-6 Николас Эллиотт (Дэмиэн Льюис) узнает, что его близкий друг и коллега Ким Филби (Гай Пирс) на самом деле работает на КГБ.
С 3 ноября на HBO Max и Netflix
Первая половина четвертого выпуска телекомикса Акивы Голдсмана, Джеффа Джонса и Грега Берланти о команде юных супергероев из вселенной DC.
С 9 ноября на Netflix
Продолжение скандальной драмы о жизни (теперь покойной) королевы Елизаветы II и ее семьи. В новых сериях монархиню играет Имельда Стонтон из фильмов о Гарри Поттере, роль принца Филиппа досталась Джонатану Прайсу. Сезон охватит период с 1991 по 1997 год, в течение которого страной руководило консервативное правительство Джона Мейджора, которого затем сменил лейборист Тони Блэр. Также сюжет затронет распад брака принца Чарльза (Доминик Уэст) с принцессой Дианой (Элизабет Дебики) и гибель последней.
С 10 ноября на more.tv
Продолжение драмеди о ребятах из центра для трудных подростков и их молодом наставнике — бывшем игроке сборной России по футболу.
С 11 ноября на Amazon Prime Video
Вестер об англичанке Корнелии Лок (Эмили Блант), которая в 1890 году приезжает на Дикий Запад, чтобы отомстить человеку, виновному в смерти ее сына.
С 13 ноября на Paramount+
Криминальная драма, придуманная сценаристом Тейлором Шериданом («Йеллоустоун», «Убийца», «Любой ценой»). «Король Талсы» — первая сериальная работа Сильвестра Сталлоне, который здесь играет капо мафии, только что вышедшего из тюрьмы и пытающегося создать преступную группировку.
С 14 ноября на Paramount+
Продолжение драматического вестерна Тейлора Шеридана о жизни семейства Даттон, владеющего ранчо в Монтане на границе с национальным парком Йеллоустоун.
С 17 ноября на Netflix
Мистический хоррор от авторов «Тьмы» Янтье Фризе и Барана бо Одара. По сюжету пароход «Керберос», на котором группа европейских мигрантов пересекает Атлантический океан в надежде начать в Нью-Йорке новую жизнь, натыкается на дрейфующий корабль, пропавший несколько месяцев назад, после чего их путешествие превращается в кошмар.
С 17 ноября на Hulu
Драматический сериал Тэффи Бродессер-Акнер по мотивам ее же одноименного романа о недавно разведенном мужчине Тоби Флейшмане (Джесси Айзенберг), который погружается в мир онлайн-дейтинга, однако строить личную жизнь оказывается гораздо сложнее после того, как его бывшая жена Рейчел (Клэр Дэйнс) бесследно исчезает, оставляя его одного с детьми.
Кадр из сериала «Сексуальная жизнь студенток»Warner Bros. Television
С 17 ноября на HBO Max / с 18 ноября в «Амедиатеке»
Подростковая драма с Полин Шаламе — старшей сестрой Тимоти Шаламе. Сюжет шоу посвящен жизни (сексуальной и не только) четырех соседок по общежитию.
Кадр из сериала «Корпорация «Заговор»Netflix Animation
С 18 ноября на Netflix
Анимационная сай-фай-комедия, спродюсированная автором «Гравити Фолз» Алексом Хиршем и режиссером «Коня БоДжека» Майком Холлингсвортом. Действие происходит в мире, где многие теории заговора на самом деле правдивы, а сотрудники секретной организации Cognito Inc. — как люди, так и рептилоиды-оборотни, мутанты и грибы-экстрасенсы — пытаются скрыть истину от человечества.
С 19 ноября на «Кинопоиске»
Драма про московскую тусовщицу Марию (ее играет Настя Ивлеева), которая скрывается от преследователей в монастыре. Режиссером и соавтором сценария шоу выступил Александр Молочников.
С 23 ноября на Netflix
Спин-офф «Семейки Аддамс» о дочери Мартиши и Гомеса — Уэнсдей, которая пытается адаптироваться к школьной жизни в академии «Невермор», справиться со своими сверхъестественными способностями и остановить серию таинственных убийств. Главную героиню сыграла актриса Дженна Ортега, известная по сериалу «Ты», а ее родителей — Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман. Также в актерский состав вошли Тора Берч, Рики Линдхоум, Гвендолин Кристи и Кристина Риччи, игравшая Уэнсдей в фильмах Барри Зонненфельда «Семейка Аддамс» и «Семейные ценности Аддамсов». Автором сериала выступил Тим Бертон.
С 27 ноября на Mubi
Продолжение культового хоррор-сериала Ларса фон Триера о нейрохирургическом отделении Королевского госпиталя Копенгагена, персонал и пациенты которого сталкиваются с паранормальными явлениями.
С 30 ноября на Disney+
Сериальное продолжение одноименного фильма Рона Ховарда, снятого по сюжету Джорджа Лукаса. По сюжету начинающий маг берет на попечение найденную новорожденную девочку, которая, согласно пророчеству, должна победить злую колдунью, захватившую власть в волшебной стране.