«Уэнсдей», «Королевство», «1899», «Король Талсы» со Сталлоне и еще 12 сериалов ноября

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«Корона» («The Crown») — 5 сезон

С 9 ноября на Netflix

Продолжение скандальной драмы о жизни (теперь покойной) королевы Елизаветы II и ее семьи. В новых сериях монархиню играет Имельда Стонтон из фильмов о Гарри Поттере, роль принца Филиппа досталась Джонатану Прайсу. Сезон охватит период с 1991 по 1997 год, в течение которого страной руководило консервативное правительство Джона Мейджора, которого затем сменил лейборист Тони Блэр. Также сюжет затронет распад брака принца Чарльза (Доминик Уэст) с принцессой Дианой (Элизабет Дебики) и гибель последней.