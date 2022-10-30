«Поскандалив, можно стать счастливее». Интервью с певицей DERZY — о тайне образа и сходстве с Лободой

В интервью «Газете.Ru» певица DERZY рассказала о своем инкогнито-образе, отношении к сравнениям со Светланой Лободой, кумирах в музыке и планах на будущее.

— Твой проект DERZY появился сравнительно недавно. Скажи, до этого твоя деятельность была связана с музыкой?

— DERZY я начала создавать с декабря 2020 года: придумывала идеи, записывала треки, искала себя. Все началось с песни «Хочу скандала». Захотелось записывать треки, не выпуская их. Параллельно занималась вокалом и поиском сценического образа. В общей сложности запуск проекта занял почти полтора года. На это были причины. Самая главная из них — учеба сначала в одном вузе, а теперь и во втором. Но сейчас у меня есть и время, и огромное желание развивать проект.

При этом музыка всегда была частью моей жизни. Я начала заниматься вокалом еще когда была подростком, любительски пела.

— О твоей биографии очень мало известно — скрыто даже имя. Почему ты не хочешь рассказывать, кто стоит за маской DERZY?

— Почему же? Я рассказываю о себе, но понемногу. Образ DERZY очень комфортен для меня. За маской стоит такая же личность, я зеркало самой себя. И если я когда-нибудь решу снять маску, вы точно не разочаруетесь. Для меня важнее, чтобы ценили и любили мое творчество, а не чтобы меня узнавали. Моя миссия — внести ярких красок в мир современной музыки.

— Почему решила взять именно этот псевдоним?

— Имя DERZY появилось не сразу, на это ушло некоторое время. И буквально перед съемками первого клипа родился псевдоним. DERZY — коротко, ясно, понятно, часть моего характера, я действительно бываю очень дерзкой.

— Как придумывался образ? Почему решила носить маску? Кажется, что это должно доставлять массу проблем во время выступления.

— Открою тайну: мои маски продуманы таким образом, чтобы в них было комфортно дышать и петь, выступать и появляться на светских мероприятиях. Маска позволяет мне заниматься творчеством и при этом оставаться инкогнито.

Я вдохновлялась образом Женщины-кошки, супергероини. Свой первый клип хотела сделать именно в таком стиле. А дальше уже начала пробовать разные образы, менять маски — и это оказалось очень увлекательным. Пока мне не надоест их менять, буду выступать в маске.

close 100% Пресс-служба певицы DERZY

— Кто придумывает тебе образы для клипов? Прибегаешь ли к услугам стилистов в обычной жизни?

— Какие-то образы придумываю сама, а где-то мне помогают стилисты. Я работаю с креативными ребятами, которые, как и я, не боятся экспериментов. Главное, чтобы даже стильные образы были комфортными и удобными. У меня есть любимые стилисты, с которыми мы работали уже не раз. Я обожаю этот творческий процесс, мне нравится подбирать вещи, сочетать цвета, составлять композиты. Это моя страсть!

— Кто тебе помогает в продюсировании?

— DERZY — работа большой профессиональной команды. Я сотрудничаю с крутым лейблом. Функции продюсера пока выполняю сама. Идеи всех клипов и песен — исключительно мои.

— О чем твоя песня и клип «Хочу скандала»? Лично мне показалось, что видеоряд не соотносится с текстом…

— Я ожидала такой реакции. «Хочу скандала» — трек с неоднозначным смыслом. Все видят его по-разному: для кого-то это страсть, для кого-то — любовь, а для кого-то — просто скандал. Само по себе это состояние предполагает эмоциональный всплеск, это борьба, столкновение, освобождение от эмоций. Поскандалив, можно стать счастливее. В клипе вы видели мои эмоции, борьбу за жизнь и любовь. Я всегда была оптимисткой, хочу показать другим, что за плохим всегда наступает что-то хорошее.

— Нельзя не заметить твое сходство со Светланой Лободой. Считаешь ли ты уместным подобное сравнение?

— Я знакома с творчеством Светланы. Не могу согласиться с тем, что мы похожи. Мы разные — и внешне, и в музыке. Я двигаюсь в своем направлении и ни на кого не ориентируюсь.

— Кого из музыкантов ты можешь назвать своим кумиром?

— Считаю легендами музыки группы Depeche Mode и Queen, Виктора Цоя и Земфиру.

— C кем из современных певцов ты хотела бы выпустить коллаборацию?

— Честно, пока кайфую от сольного исполнения. Но я всегда открыта для всего нового и интересного. Если появится идея интересного тандема, вы непременно узнаете об этом.

— Какие планы на будущее? Задумывалась ли уже о выпуске альбома?

— Я только в начале пути, хочу жить и творить здесь и сейчас, получать максимальное удовольствие от процесса. Пока самое важное для меня — понять, как оценивает мое творчество аудитория. У меня есть самые разные треки и по стилю, и по настроению, мне очень интересно, что понравится больше. Если творчество найдет отклик, от этого будут зависеть дальнейшие темпы развития. Работа кипит, у меня масса идей, которые я совсем скоро реализую.

close 100% Пресс-служба певицы DERZY

— Почему из всех социальных сетей ты есть только в VK? Планируешь ли активнее развиваться на других площадках?

— На мой взгляд, «ВКонтакте» — идеальная площадка для музыкантов. Именно поэтому я делюсь своим творчеством в этой социальной сети.

— Минувшим летом у тебя прошло первое live-выступление. Как впечатления?

— Я очень ждала этого события, мы готовили номер, наши образы, репетировали выступление. Специально для концерта мы изготовили маску, камни на ней были выложены таким образом, чтобы можно было петь вживую. Это было круто, такой адреналин! Жду новых выступлений. У меня есть много идей, как удивить зрителей.

— Каких высот ты планируешь достичь в карьере певицы?

— В творчестве нет предела совершенству.