Киркоров против Наргиз, пьяный Билан и колбаса Ваенги: самые громкие скандалы звезд

Филипп Киркоров во время своего выступления в Ташкенте назвал певицу Наргиз «уродиной». Это случилось после того, как исполнительница нелестно высказалась о предстоящем концерте артиста на своей родине в Узбекистане. Некоторые сочли поступок Киркорова неправильным, в том числе и Виктория Боня, с которой у них позже тоже случилась словесная перепалка. «Газета.Ru» рассказывает, в какие неприятные ситуации попадали российские звезды на концертах.

Пьяные танцы Димы Билана

В 2019 году Дима Билан появился в нетрезвом виде на концерте в Самаре по случаю Дня города. По воспоминаниям зрителей, исполнитель забывал петь в микрофон, а когда пел, — у него срывался голос. Позже Билан признал, что «оплошал», и принес извинения. Он заявил, что выпил коньяк с друзьями в гримерке. В качестве компенсации за испорченное самарцам настроение артист подарил городу детскую площадку, а также сыграл дополнительный концерт. Эта выходка, по данным СМИ, обошлась Билану в 7 млн рублей.

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В 2021 году история повторилась уже на концерте в Казахстане. Позже Билан признался, что устал от постоянных съемок. Кроме того, в тот период певец тяжело переживал за здоровье попавшего на тот момент в больницу Александра Градского. «Иногда человек напивается, неужели с вами такого не было? Я не поверю никогда», — подчеркнул Билан.

Перепалка Елены Ваенги с фанатом

В 2016 году на концерте в Юрмале в Елену Ваенгу бросили кусок колбасы. Артистка назвала метателя «лохом и мазилой», добавив, что подобный поступок мог осуществить только латышский мужчина. «Я все равно осталась в выигрыше. У меня есть колбаса, а у него — нет», — заявила со сцены Ваенга. Уже после концерта певица опубликовала пост, в котором рассказала, что на том же выступлении ей также «подарили» десяток разбитых яиц.

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Необъяснимое поведение Ольги Бузовой

В 2021 году у Ольги Бузовой состоялся скандальный концерт в Волгограде. Певица опоздала на выступление на час и вела себя несдержанно, например, выкрикивала фразы: «Покажите свою силу, мужчины Волгограда» и «Я не скрываю свой возраст. Мне 35, и я дура». Танцоры пытались унести Бузову со сцены, но артистка дважды отказалась. СМИ предположили, что певица была в состоянии алкогольного опьянения из-за того, что незадолго до этого рассталась с блогером Давой.

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При этом сама Бузова вскоре опровергла заявления СМИ и пригрозила судом написавшим об этом изданиям. Кроме того, за нее вступились организаторы выступления, отметив, что ее поведение было вызвано жаркой погодой и недавно перенесенной операцией.

Ударивший фаната Сергей Михалок

Лидер рок-группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок ударил пьяного фаната во время концерта в Полтаве. Как признавался музыкант, он позвал нетрезвого слушателя на сцену для музыкальной дуэли, не позволив охране самостоятельно разрешить ситуацию. Вскоре фанат начал хамить и ругаться матом, за что Михалок его ударил. В результате мужчина упал.

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Оказалось, что певец сломал гостю нос. Артист предложил выплатить пострадавшему компенсацию, но тот отказался и не стал заявлять на музыканта в полицию.

Неудачный шпагат Анны Плетневой

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева во время концерта сделала шпагат с опорой на руки танцоров. Но когда напарники начали двигаться, певица потеряла равновесие и чуть не упала. Плетнева повисла вниз головой, но продолжила петь.

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Обморок Сергея Лазарева

В 2016 году концерт Сергея Лазарева в Санкт-Петербурге пришлось прервать, так как артист упал в обморок. Причем зрители не сразу поняли, что певцу стало плохо. Он лежал без сознания при свете софитов под возгласы зрителей, пока охрана не вынесла его со сцены.

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После концерта Лазарев рассказал, что много работал из-за гастрольного тура и предстоявшего выступления на «Евровидении» (где он занял третье место). «Возможно, все это ослабило мой стойкий организм, и тот решил мне показать, что нужно уделять чуть больше внимания к себе», — подытожил певец.

Череда неприятностей Киркорова

На недавнем концерте в Алма-Ате у Киркорова случилась череда неприятных ситуаций. Сначала певец вышел на сцену в прозрачных лосинах. Он заявил, что таким образом над ним пошутила команда, спрятавшая его кожаные шорты. После Киркоров ударил букетом по лицу своего фаната и злобно взглянул на танцовщицу, которая случайно наступила на шлейф его костюма, о чем сообщили СМИ.

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Вскоре в Telegram-канале «Звездная пыль» написали, что потерпевшим от удара букетом оказался работник Русского театра драмы им. Лермонтова Алексей Гостев. Мужчина пояснил, что сам подарил его артисту, а по возвращении в зал его остановил охранник. «Филипп увидел со сцены, что «наших бьют», и выразил свое отношение чересчур эмоционально», — объяснил Гостев, отметив, что не имеет претензий к артисту. Однако директор Киркорова Екатерина Успенская заявила, что артист ударил не фаната, а члена команды, который мешал поклонникам подходить к сцене.