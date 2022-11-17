Интервью с актером Федором Лавровым — о профессии, семье и бандитах

В онлайн-кинотеатре KION продолжается показ нового сезона комедии «Секреты семейной жизни», в котором актер Федор Лавров исполнил роль эксцентричного следователя. В продолжении радикального драмеди его партнершей стала блогер и телеведушая Регина Тодоренко. В интервью «Газете.Ru» Лавров рассказал о втором сезоне сериала, своем режиссерском дебюте в «Сказке для старых», бандитских 90-х и семье.

— Недавно вышел второй сезон комедии «Секреты семейной жизни». Можете вкратце рассказать, чего ждать?

— Сериал «Секреты семейной жизни» — это авантюрный триллер-детектив про двух молодых людей и человека, который их преследует. Для меня это исследование психопатической личности, живущей ради того, чтобы иметь власть над другими. Во втором сезоне жанр несильно изменили, но, думаю, продолжение выйдет более жестким и необычным.

— Почему вы решили принять участие в этом проекте?

— Мне было интересно исследовать тип личности моего героя, постараться изобразить его максимально достоверно. При этом сохранить жанровость истории — это все-таки не документальное кино.

— Ваш герой следователь выглядит достаточно жестоким человеком. По вашему мнению, если ли в нем хоть что-то хорошее?

— Я как раз старался не искать в нем ничего хорошего. Мне хотелось сделать такое рафинированное зло. Было интересно, потому что это редкий тип личности, который, к сожалению, встречается в реальной жизни. Получилось или нет — судить зрителю.

— Сериал затрагивает тему социальных сетей. Вы сами в каких c ними отношениях?

— К социальным сетям я отношусь спокойно: они есть инструмент, а не самоцель. Скажем так, я существую с соцсетями параллельно, но иногда пересекаюсь.

--Позволяете ли детям проводить время в телефонах?

— Конечно. У них есть планшеты и выведенное на них определенное количество времени. Все по договоренности. Детей нужно воспитывать разумно, а запрещать — это уже безумие.

close 100% Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

— У вас недавно состоялся режиссерский дебют в фильме «Сказка для старых». Исполнивший одну из второстепенных ролей Сергей Пахомов определил жанр картины как психоделическую сказку. Как бы вы охарактеризовали жанр?

— Я называю это метафизическим реализмом, можно даже сказать — притчей.

— Хотя картину показывают в кинотеатрах, она выглядит больше андеграундной, чем снятой для массового зрителя. Не боялись, что фильм не поймут?

— Думаю, что в «Сказке для старых» очарование в том, каким языком рассказан фильм. Может быть, в чем-то минималистичным, возможно, даже грубым, но для меня в этом и было очарование. Поймет ли зритель или нет? Не знаю. Но мы очень хотели снять фильм и высказать те мысли, которые у нас зрели. К тому же, не стоит недооценивать зрителя, ведь, как показывают отзывы и критика, немало людей прониклись идеями нашего кино.

— Это уже не первая ваша работа с режиссером Романом Михайловым. В 2023 году у вас выйдет фильм «Снег, сестра и росомаха». Как вы познакомились?

— Наше первое знакомство состоялось, когда я репетировал спектакль Андрея Могучего «Сказка о последнем ангеле» по тексту Ромы. И как я шучу по этому поводу, мы познакомились с первой улыбки. Просто поняли, что думаем в одном направлении и нас интересуют очень похожие вещи. Его — как писателя и философа, а меня как актера.

— Планируете ли вы дальше развиваться в режиссуре?

— Думаю, сделаю еще как минимум один фильм. Сейчас мы работаем над его сценарием. Жанр тоже непростой. Это будет абсурдистская штука, и, скорее всего, она пойдет тоже в сторону притчевости. Меня интересует это направление, но пока сложно его точно анонсировать. Работаем.

— В 2010-х вы также поставили спектакль по Маркесу «Эрендира». Насколько понимаю, это была для вас личная история, потому что ваш отец также хотел поставить эту новеллу. Кроме того, вы работали над спектаклями с Кириллом Серебренниковым. Есть ли у вас в планах поставить спектакль?

— Да, про театральную режиссуру я тоже иногда размышляю, но поскольку сейчас только происходит мое возвращение в театр, надеюсь, что все еще впереди.

— Что для вас более энергозатратно: кино или театр?

— Они, конечно, отличаются. Просто я до конца не осознаю себя ни кинорежиссером, ни театральным режиссером, а воспринимаю себя как актера. В целом, для меня режиссура — территория, где мне нужно многое нащупать и посмотреть. У меня уже есть идеи, и, надеюсь, хватит смелости их реализовать.

— Как вы уже упомянули, поиски своего театра были долгими. В 2022 году вы все-таки вошли в труппу Театра Сатиры. Почему туда?

— У меня замечательные отношения с художественным руководителем Сергеем Газаровым. Мы с ним много работали вместе. Я снимался в его режиссерских работах. И поскольку я к нему очень тепло отношусь, было бы глупо отказываться.

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— Судя по тому, что вы говорите, у вас достаточно напряженный график. Хватает ли времени на семью? В одном из интервью вы сами признавались, что сложно быть ребенком в актерской семье — родителей часто нет дома.

— Если разумно подходить к своему расписанию, то на все хватает времени. Понятно, что хотелось бы больше времени проводить вместе с детьми, но ведь главное — желание. Бывают периоды, когда я сильно загружен, бывают, когда чуть меньше.

— Вернемся к кино. В недавно вышедшем сериале «Закрыть гештальт» вы сыграли роль типичного бандита из 90-х. И несмотря на комизм и фэнтезийную составляющую сериала, ваш герой выглядит весьма реалистично. Приходилось ли вам в реальной жизни сталкиваться с подобными персонажами?

— Конечно, они были всегда рядом, а в 90-е их было полно даже среди моих довольно близких друзей. Были люди из криминального мира, и мне есть что вспомнить. Это все не с потолка взято.

— Какими бы помните эти годы?

— Они запомнились мне своей насыщенностью: один день мог пройти как целая жизнь. Было хорошее и плохое… В те времена все было острее, и я был моложе, воспринимал все дикости с интересом.

— Вы также создали рок-группу «Чирвонцы». Она до сих пор существует?

— Нет, к сожалению, группы больше нет, потому что в какой-то момент я понял, что просто не успеваю все. Музыке нужно посвящать много времени. К тому же, я не осознаю себя музыкантом, это не мой хлеб. Это был просто настоящий, честный рок-н-ролл и большая часть моей жизни. Но она закончилась. Могу музицировать для себя, почему нет.

— Расскажите о планах на будущее: на какие проекты с вашим участием стоит уделить внимание зрителю?

— Планов много, сейчас мы снимаем прекрасную историю «Ангелы района». Это лиричная комедия с прекрасными партнерами — Анна Михалкова, Саша Робак, Толя Кот, Юра Ваксмен, Дима Колчин. Я получаю огромное удовольствие от работы. Это хорошая история. Возможно, зимой выйдет «Шаляпин» — большой проект, где я сыграл душеприказчика Шаляпина. Этот человек и секретарь, и нянька, и друг артиста, который провел с ним большую часть жизни. Надеюсь, зрителю понравится.