От «Мисс Казахстана» до театра Луны. Актрису Наталию Стешенко нашли мертвой в Москве

В центре Москвы нашли мертвой актрису Наталию Стешенко, жену бизнесмена и известного в 2000-х политика Владимира Семаго. Десятилетний сын Наталии попросил соседей вызвать скорую помощь, но врачи не успели помочь артистке – у нее оторвался тромб. Обычно Стешенко не жаловалась на здоровье, но в последнее время ее мучали головные боли. Пару лет назад внезапно скончался брат Стешенко — он не дожил до 30 лет. Ректор ГИТИС Григорий Заславский выразил соболезнования талантливой артистке.

В центре Москвы в квартире на Ростовской набережной десятилетний сын нашел мертвой актрису театра и кино Наталию Стешенко (Семаго). Как сообщает MK.RU,

предварительной причиной смерти 37-летней артистки врачи считают оторвавшийся от места своего образования тромб, закупоривший кровеносный сосуд.

Ее сын-третьеклассник обратился к соседям, те вызвали врачей, однако врачи не успели спасти Наталию. Муж Владимир Семаго сообщил, что днем супруга ходила в кафе с сыном. Вернувшись домой, она вдруг почувствовала себя плохо и потеряла сознание.

До этого артистка никогда не жаловалась на здоровье, говорили ее коллеги по театру. Всего через пару дней, 3 декабря, у Наталии Стешенко должен был быть день рождения – 38 лет. При этом в материале MK.RU говорится, что

в последнее время Наталия часто жаловалась на головные боли и страдала от низкого артериального давления.

«К сожалению, вот такое несчастье. Скоропостижно скончалась. Известно, что ей стало плохо, вызвали скорую и скоропостижно скончалась. Только такую информацию пока мы знаем, которая нас повергла в шок», — сообщила РЕН ТВ администратор театра Луны.

На сцене театра Луны Стешенко играла с 2006 года. Последний спектакль с ее участием прошел 24 сентября.

Ректор ГИТИС Григорий Заславский выразил соболезования в связи с безвременной кончиной актрисы.

«Молодая, красивая, талантливая, в последние несколько лет она начала писать пьесы, по-моему, интересные. Так это несправедливо… Другой бы театр, могла иначе, интереснее сложиться актерская судьба... когда мы общались чаще, меня всякий раз удивляли ее легкость, веселость, умение ждать своей роли», — написал он в своем Telegram-канале.

Заславский добавил, что во время общения со Стешенко, его «всякий раз удивляли ее легкость, веселость, умение ждать своей роли, — ради успеха она не готова была идти, как говорится, по трупам».

«Не всякая «Мисс…» (когда-то ее карьера началась с победы в конкурсе «Мисс Казахстана») может стать хорошей актрисой, женой, мамой… у Наташи это все получилось, но вот — так ненадолго», — отметил ректор ГИТИС.

Наталия Стешенко родилась в Казахстане, в городе Павлодар, в 1984 году. В 2000 году победила в конкурсе «Мисс Казахстан». Закончив актерский факультет ВГИКа, она работала в Театре Луны в Москве. Кроме того, Стешенко главную роль в кинокомедии «Лига обманутых женщин».

На сцене Театра Луны актриса играла роли в спектаклях «Маки», «Матри-Архат» и «Таис сияющая».

По данным Woman.ru, в 2017 году скоропостижно скончался брат Наталии – Сергей Стешенко. Он не дожил до 30 лет.

Наталия была женой бизнесмена и политика Владимира Семаго. Он был депутатом Госдумы первого, второго и четвертого созывов от КПРФ и «Единой России». В 2001—2004 годах Семаго был президентом ЗАО «ПТК Энергопром». В 1987 году Семаго организовал на базе Госкоминтуриста СССР кооператив по сервисному обслуживанию прибывающих в страну иностранцев «Содружество». В 1990 году название было изменено на «Бизнес-клуб», в прессе его называли называли «казино коммуниста Семаго на улице Большая Коммунистическая». Семаго также пытался избраться в Думу от «Яблока», но не преуспел.