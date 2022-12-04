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Культура

«Три-Пайнс»: детектив с Альфредом Молиной, которому не грозит заблудиться в трех соснах

Рецензия на сериал «Три-Пайнс»

На Amazon Prime Video начался показ детектива «Три-Пайнс» — экранизации книжного цикла Луизы Пенни о старшем инспекторе Армане Гамаше, «канадском Пуаро», который расследует дела в небольшой квебекской деревеньке. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел первые два эпизода — и рассказывает, чем может подкупить этот обаятельный сериал со звездой «Человека-паука 2» и «Кофе и сигарет» Альфредом Молиной.

Глава убойного отдела полиции Квебека, старший инспектор Арман Гамаш (Альфред Молина) прибывает в заснеженную деревушку Три-Пайнс, чтобы расследовать смерть женщины — местной светской львицы Сиси де Пуатье, которую убили прямо во время традиционного матча по керлингу. Гамаша сюда направили как бы в наказание за излишнюю сердобольность, проявленную в отношении семьи пропавшей без вести девушки (полицию обвиняют в преступном бездействии). Однако к делу он все равно подходит со всей ответственностью: ссылка это или нет, виновного нужно найти. Вскоре под подозрением оказываются практически все немногочисленные жители Три-Пайнс: свой повод ненавидеть Сиси был у каждого.

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Кадр из сериала «Три-Пайнс» (2022)

Кадр из сериала «Три-Пайнс» (2022)

Amazon Studios

Страшная холодрыга на улице — благодатное условие для тихого вечера за детективным сериалом, а на большее «Три-Пайнс», кажется, и не претендует, пускай здесь и не шутки шутят: писательница Луиза Пенни, по чьим романам снят сериал, пять раз становилась лауреаткой премии Агаты Кристи (это рекорд), а за ее инспектором Гамашем закрепился титул «канадского Пуаро». Рецепт Пенни ужасно прост, но от этого не менее эффективен: по ее словам, она описывала деревню, в которой сама хотела бы жить, с жителями, с которыми сама хотела бы дружить, а главного героя придумывала такого, за какого сама хотела бы выйти замуж (собственно, главным прототипом был никакой не Пуаро, а ее муж).

В цикле о Гамаше уже 18 книг, не считая триллера «Государство террора», сделанного в соавторстве с одной из главных поклонниц Пенни — Хиллари Клинтон (там инспектор ограничивается небольшим камео). Для одной-единственной деревеньки близ границы с США получается, конечно, многовато трупов, но кого это волнует: главное, чтобы Гамаш не сидел без дела (иначе бы вся эта радость не попадала с такой регулярностью в список бестселлеров The New York Times).

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Кадр из сериала «Три-Пайнс» (2022)

Кадр из сериала «Три-Пайнс» (2022)

Amazon Studios

Первый сезон шоу, по всей видимости, нацелен даже на большую незатейливость и доступность: последние два эпизода, например, адаптируют рассказ «Палач», не входящий в основную серию и вообще написанный в практических целях — для помощи изучающим английский язык. Из-за этого «Три-Пайнс» лишается некоторого изыска, который, возможно, был бы совсем не лишним в условиях не самого выдающегося собственно детектива, а отсутствует по не вполне понятным причинам: создательница сериала Эмилия ди Гироламо, надо думать, не зря в свое время служила шоураннеркой третьего сезона «Туннеля» — британско-французской версии датско-шведского «Моста».

Однако тут на помощь приходит Альфред Молина, способный взглядом растопить любой сугроб, — на нем костюмчик пожилого добродушного, но ужасно проницательного следователя сидит как влитой. Да и три-пайнсовское обаяние, кажется, с достаточной все-таки бережностью перенесли на экран: волей-неволей начинаешь завидовать Гамашу, который в середине книжного цикла ушел на пенсию и поселился в этой крошечной деревеньке, где совы не то, чем кажутся, но в то же время и ровно то, чем кажутся, и есть даже своя Дама с поленом — Бабушка с гусем.

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