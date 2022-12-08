Создатели сериала «Зема» Антон Карпушкин и Семен Молоканов — о КВН, одобрении коллег и амбициозности

В 2023 году выйдет четвертый сезон сериала «Зема», выросшего из скетч-проекта «Красавица и чудовище». Обозревательница и кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина поговорила с его создателями Семеном Молокановым и Антоном Карпушкиным об их детище, продакшне «Пензфильммаша» и необходимости развития кино в регионах.

— «Зема» — изначально скетч-проект «Красавица и чудовище», который вырос в успешный полноценный сериал. Как он создавался, откуда бралось финансирование?

Семен Молоканов: Мы же все родом из КВН и изначально не были какими-то опытными творцами, у которых за плечами было много проектов. Мы что-то околокиношное и для телевидения делали, но крупных проектов у нас не было.

Но у кавээнщиков всегда есть желание что-то создавать, пробовать себя в новом. И когда в 2016 году мы приняли решение, что будем запускать что-то свое, то, честно говоря, и подумать не могли, что у нас получится такой результат, которого нам удалось достичь с «Земой».

Никакого бизнес-плана или каких-то стратегий у нас не было. Мы даже азам драматургии учились уже в процессе, развивая свой навык и постигая сценарное ремесло от сезона к сезону. Мы просто делали от души: где-то откровенно, где-то пусть даже банально. Но оказалось, что у этого есть свой зритель, его много — и он не ограничен только центральными городами. История откликнулась и понравилась самым разным людям.

Антон Карпушкин: У Семена задача более творческая в нашей команде, а у меня она исполнительная. Я должен всех собрать, все организовать и проследить, чтобы все было выполнено правильно. Что касается старта «Земы»: Семен очень горел проектом и однажды просто позвонил мне ночью и сказал, что мы будем снимать сериал. Я поддержал его идею, и дальше начался процесс поиска финансирования. С самого начала нужен был миллион — это просто стартовая сумма, которой у нас не было. В итоге мы попали на встречу с некоторыми бизнесменами (кого-то знал я, кто-то знал Семена), обрисовали им свой замысел и сумели убедить их дать нам эти деньги в долг.

— Что, на ваш взгляд, помогло изначально небольшой истории вырасти в полноценную сагу?

close 100% Кадр из сериала «Зема» Пресс-служба Premier

Карпушкин: Я не могу сказать, что незнание — сила, но иногда незнание о тех трудностях, которые тебя ждут впереди, и более легкий настрой при работе, это и правда помогает. Это тебя окрыляет. Ты не так боишься трудностей и готов идти к своей цели. Упорство и труд все перетрут — это правда. Ну и мы сохранили свою искренность, мы все те же романтики с большой дороги, которые просто делают то, что сами любят (улыбается).

— Если предположить, что залогом успеха того или иного проекта служит то, как он резонирует с аудиторией и ее запросом, в чем тогда особенность тональности «Земы»?

Молоканов: Нам показалось, что, возможно, люди просто к какому-то моменту устали от проектов крупных столичных продакшнов со стандартной картинкой, монтажом. Мы на их фоне очень сильно выделялись, и это сработало. Из-за того, что «Красавицу и чудовище» залили изначально на YouTube, мы были доступны для аудитории. Мы это называем «карманные друзья»: они доставали в любой момент телефон, загружали видео и смотрели.

Еще есть ощущение, что люди часто хотят ассоциировать себя с героями любимых проектов, но есть истории и герои, которые кажутся недосягаемыми. А с «Земой» эта авторская и зрительская дистанция сильно сокращается.

Карпушкин: В этом есть искренность, честность и порядочность, которые мы проносим сквозь все сезоны. Я соглашусь с Семеном, главный посыл «Земы», как и всего нашего продакшна, что мы такие же, как и вы. Между нами нет разницы.

— Первый сезон сериала — больше комичная история любви, второй и третий расширили вселенную проекта и превратили его в драматическую семейную сагу. Как с авторской позиции развивалась сюжетная линия истории — и почему юмор уступил место драме?

Молоканов: Да просто мы сами стали взрослеть, мне кажется. Есть вещи, которые тяжело раскрывать только через комедию, и тогда на помощь приходит драматургия (улыбается). Просто начали себя пробовать в разном и честно можем признать, что что-то у нас не получилось, а что-то нам удалось. В какой-то момент на нас вышли другие кавээнщики, более опытные ребята, которые захотели с нами поработать и в чем-то нам помочь. Так вот и происходило развитие — это был максимально естественный процесс: мы развивались и проект развивался вместе с нами.

Карпушкин: Я добавлю, что комедия в чистом виде нам никогда и не была интересна. В любой комичный поворот сюжета мы всегда стремились заложить какую-то серьезную и социально значимую идею. Это жизненное кино про жизнь.

— Какой самый необычный или запоминающийся отзыв вы получали от зрителей?

Молоканов: Сперва люди просто подходили и просили со мной сфотографироваться, а потом стали меня еще и обнимать (смеется). Мне кажется, это приятная и заметная динамика в зрительской реакции (улыбается). Условно к Бурунову и Нагиеву ты не подбежишь, а к нам подбегают, как к родным людям, что нам очень приятно. В этом рождается химия.

— Шутливый вопрос: изначально проект назывался «Красавица и чудовище» с отсылкой к диснеевской сказке. А какую еще диснеевскую сказку можно было бы переосмыслить в стилистике вашего шоу?

Карпушкин: Если брать именно диснеевскую сказку, то можно было бы удачно в нашем стиле переосмыслить «Аладдина» (улыбается). Герой Тяпа это…

Молоканов: Это ковер (смеется).

Карпушкин: Почти (смеется). Нет, я имел в виду мартышку. Максим Назаров был бы Джином, Сундук — попугай, который вечно чем-то недоволен. Сема — Аладдин, а Мила — та самая принцесса Жасмин.

— Как в шоу появились шутливые аудиовставки от студии «Кураж-Бамбей»?

Молоканов: Когда мы смонтировали заставку, я подумал, что было бы здорово добавить закадровый шутливый текст, — и первым, конечно, пришел в голову стиль «Кураж-Бамбей», голос их основателя Дениса Колесникова. Денис уже очень давно в топе, он любим и узнаваем зрителями. Он же озвучивал «Как я встретил вашу маму», «Теорию большого взрыва» и многое другое.

close 100% Кадр из сериала «Зема» Пресс-служба Premier

Карпушкин: Но история нашего с Денисом сотрудничества интересная. Мы его контакты находили какими-то обходными путями. Связались с ним, предложили ему участие, и он… отказался (улыбается). Там были свои нюансы: и его контракты, которые нельзя нарушать, и тот факт, что к тому моменту он просто нас не знал и не понимал концепт проекта. Мы, кстати, такое количество бумаг, гарантирующих, что его голос нигде, помимо обговоренной заставки, использоваться не будет, еще никогда не подписывали. Плюс мы договаривались, что первую серию сперва покажем только ему. Но это понятная перестраховка — Денис давно в этом бизнесе, и все эти условия, они правда очень важны.

Молоканов: По итогу мы ему очень благодарны, потому что Денис сыграл знаковую роль в становлении не только «Земы», но и всего «Пензфильммаша». И без его участия теперь «Зему» просто невозможно представить.

Карпушкин: Абсолютно. Более того, спустя годы нашего сотрудничества я считаю, что это уже не только профессиональные, но и дружеские отношения, которыми мы очень дорожим.

— Расскажите про «Пензфильммаш» — самобытный локальный продакшн, про который мало что известно.

Карпушкин: Цели у нашей компании весьма амбициозные — мы хотим стать одним из лучших продакшнов в России, который будет производить качественный контент для всего русскоговорящего населения мира. Это глобально и может быть даже наивно, но я уверен, что однажды мы к этому придем (улыбается).

Мы начинали очень маленьким коллективом, нас буквально можно было пересчитать на пальцах одной руки. Сейчас у нас в команде порядка 100 человек, и эта цифра продолжает расти. Отдельно отмечу, что у нас в штате люди не только из Пензы, есть ребята и из Москвы, и из других регионов страны.

Проекты нас интересуют самые разные, и мы хотим занять те ниши в нашем кинопроизводстве, которые еще не заняты другими компаниями. Нам хочется работать и с телеканалами, и со стриминговыми платформами — в этом смысле у нас ограничений нет. Проще говоря: мы должны оказаться везде, где люди смогут нас увидеть.

Молоканов: Да, например, сейчас у нас в работе на самых разных стадиях производства 25 проектов для больших площадок.

— Если говорить на примере «Пензфильммаша», как вам кажется, у локальных продакшнов есть шанс повторить его судьбу — или это скорее счастливое исключение из правил, потому что наша киноиндустрия слишком централизована?

Карпушкин: Я лично уверен, что сила в регионах. Вы не представляете, сколько талантливых людей в регионах.

Молоканов: Да, но они просто растеряны, потому что не видят перед глазами наглядных примеров, как и куда можно двигаться, развиваться не только в столице. Им бы и хотелось развиваться, но некуда и некогда, потому что вечером нужно пойти, условно, таксовать, чтобы заработать себе на хлеб. Это очень большая проблема — отсутствие таких профессиональных лифтов на местах.

close 100% Кадр из сериала «Зема» Пресс-служба Premier

Карпушкин: Наверное, историю нашей компании можно рассматривать как своеобразную пионерию в данном направлении — смогли и показали, что это возможно.

— Как вы планируете дальше развивать киновселенную «Земы», какие дальнейшие планы у продакшна?

Карпушкин: Мы пока находимся только в самом начале пути, и мне еще нечем хвастаться. Я вообще считаю, что наша скромность должна идти впереди нас. Мне будет достаточно знания, что кто-то пришел домой, нажал на кнопку «пуск», посмотрел наш проект, улыбнулся, развеялся и почувствовал себя хорошо. Для меня это главная награда.

Четвертый сезон сериала «Зема» выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER в первой половине 2023 года.