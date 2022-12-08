Завершились «Ходячие мертвецы». Вот еще 7 крутых сериалов о зомби для фанатов жанра

20 ноября завершилась почти 13-летняя история сериала «Ходячие мертвецы» — проекта, который сумел реинкарнировать жанр зомби-хорроров и доказал, что постапокалиптический мир может быть одновременно пугающе страшным и захватывающе интересным. Обозревательница и кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает о 7 отличных сериалах о зомби, которые стоит посмотреть фанатам жанра.

«Тупик»/ «Dead Set», 2008

close 100% Кадр из сериала «Тупик»/ «Dead Set» Zeppotron

В 2020 году в самый разгар мировой эпидемии коронавируса выяснилось, что участники немецкого реалити «Большой брат» все еще не знают о происходящем. Продюсеры шоу выделили под это отдельный эпизод, во время которого вся страна наблюдала за тем, как замкнутые в ограниченном пространстве герои проекта с ужасом пытаются осмыслить неожиданные новости.

В 2008 году британцы отчасти предсказали этот пандемийный нарратив только через призму зомби-апокалипсиса. По сюжету мини-сериала «Тупик» участники шоу «Большой брат» два месяца находятся в изоляции, не подозревая, что мир захватили ожившие мертвецы. Звезды телеэкрана оказались единственными, кто остался в живых, и теперь вынуждены противостоять зомби.

В свойственной британцам традиции ужас здесь соседствует с драмой и черным юмором. Не так издевательски, как в «Зомби по имени Шоу», но в похожих интонациях. Действительно, один из самых интересных представителей жанра, о котором знают до обидного мало зрителей.

«Во плоти»/ «In The Flesh», 2013-2014

close 100% Кадр из сериала «Во плоти»/ «In The Flesh» BBC Drama Productions

Главный герой сериала Кирен Уокер — полузомби-получеловек, страдающий синдромом частичной смерти. После краткосрочного пребывания на том свете Кирен ожил и превратился в ходячего мертвеца.

Но страшнее частичной смерти оказывается для Кирена возвращение в родные места. В его городке Роартон разрастается настоящее безумие: против восставших с того света местных настраивает агрессивный пастор. Отряды добровольцев патрулируют улицы города, отлавливая восставших мертвецов ради собственной потехи и наживы, — да и вообще жители проявляют все формы нетерпимости к бывшим мертвецам.

Авторы «Во плоти» использовали жанр как ширму для серьезной социальной драмы, в которой поднимаются сложные и важные вопросы не только о жизни и смерти, но и о том, что значит быть человеком.

«На зов скорби»/ «Les Revenants», 2012-2015

close 100% Кадр из сериала «На зов скорби»/ «Les Revenants» Canal+

Французская адаптация одноименного фильма Робена Кампийо, вышедшего в 2004 году. Действие сериала разворачивается в маленьком альпийском городке. В 1977 году из-за прорыва дамбы прежнее поселение было затоплено и жертвами катастрофы стали сотни людей. А те редкие жители, которым удалось выжить, скончались в последующие годы при странных обстоятельствах.

Спустя 35 лет в городе начинают происходить новые мистические события. Например, возвращаются 15-летняя Камилла, погибшая четырьмя годами ранее, и 23-летний Симон, умерший десять лет назад. На этом воскрешение мертвецов не заканчивается, и в город продолжают прибывать остальные жертвы убийств и катастроф. Новоприбывшие, как и местное население, не понимают, что с ними произошло, но пытаются вернуться к своей прежней жизни. Однако воскресшим горожанам рады не все.

«Я — зомби»/ «I Zombie», 2015-2019

close 100% Кадр из сериала «Я — зомби»/ «I Zombie» DC Entertainment

В меру абсурдный и яркий сериал середины десятых, основанный на одноименной серии комиксов. Проект был разработан шоураннерами другого телевизионного хита о жизни и смерти — «Вероника Марс» Робом Томасом и Дианой Руджеро.

Ординаторка Оливия Мур наслаждалась своей устроенной личной и профессиональной жизнью, но ровно до тех пор, пока на одной из вечеринок ее не превратили в зомби. Оливия устраивается работать в морг, чтобы иметь доступ к мозгам умерших, но каждый съеденный ею мозг жертвы убийств наделяет ее чертами погибшего человека и его воспоминаниями, что помогает ей разыскивать виновных в преступлениях.

«Зомболодка»/ «Zomboat!», 2019

close 100% Кадр из сериала «Зомболодка»/ «Zomboat!» Independent Television (ITV)

Спасающиеся в Бирмингеме от нашествия живых мертвецов сестры Кэт и Джо оказываются на катере Гранд-Юнион вместе со случайными попутчиками Санни и Амаром. Побег от ужасной реальности оборачивается для случайных спутников неприятным осознанием: теперь о привычной жизни им стоит забыть навсегда.

Сатирический зомби-сериал со скромным бюджетом и малоизвестным актерским кастом, доказавший, что при наличии классной идеи большие деньги и звезды в титрах вовсе не обязательны. Проект состоит из шести 20-минутных эпизодов, а все события укладываются в два календарных дня, за которые герои успевают пережить серию невероятных приключений.

«Эш против Зловещих мертвецов»/ «Ash vs Evil Dead», 2015-2018

close 100% Кадр из сериала «Эш против Зловещих мертвецов»/ «Ash vs Evil Dead» Renaissance Pictures

Сериальная часть огромной кинофраншизы «Зловещие мертвецы». Сюжет шоу разворачивается спустя 30 лет после завершения трилогии «Зловещие мертвецы». Все это время Эш старался жить обычной жизнью и не возвращаться к событиям прошлого. За эти годы он сильно изменился: из героя, спасшего человечество от страшных монстров, он превратился в ленивого обывателя. Но так продолжается ровно до тех пор, пока он не решает впечатлить свою девушку, зачитав отрывок из «Книги Мертвых» и случайно тем самым вызвав новое нашествие зомби.

«Эш против Зловещих мертвецов» стал эталонным хоррор-сериалом, в котором комичное и страшное существует неразрывно друг от друга. Авторам шоу удалось многое: и переосмыслить привычные сценарные тропы жанра, и сбить его серьезную интонацию за счет сарказма и самоиронии.

«Выжить после», 2013-2016

close 100% Кадр из сериала «Выжить после» Арт Пикчерс Вижн/Art Pictures Vision/«Телеканал СТС»

Отечественная вариация на тему зомби-апокалипсиса, вышедшая на экраны в начале десятых. 11 случайных незнакомцев оказываются заперты в подземном бункере. Герои не помнят, как оказались взаперти, но постепенно выясняется, что они — участники загадочного эксперимента корпорации «Вершина». Ее авторы намеревались создать вирус, с помощью которого хотели вывести новую расу сверхлюдей. Но все идет не по плану, когда опасный вирус вырывается на свободу и превращает жителей Москвы в зомби.

«Выжить после» — своего рода предшественник «Эпидемии», сумевшей предсказать мировую пандемию и ее страшные последствия.