«Профессия идиотская»: Меньшиков высказался об актерской работе

Актер Олег Меньшиков высказался об актерской работе во время интервью на YouTube-канале «Георгий за кадром».

По словам Меньшикова, спорить об актерах бесполезно, потому что можно привести множество аргументов за и против одного и того же артиста. «Актер — это когда вам нравится, а мне не нравится», — считает он. «Это профессия такая идиотская, потому что критериев нет», — заключил Меньшиков.

Актеру кино и театра Олегу Меньшикову в ноябре 2020 года исполнилось 60 лет. С 2012 года является художественным руководителем драматического Театра имени Ермоловой.

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