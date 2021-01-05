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Новости культуры

Роуэн Эткинсон объяснил, почему больше не хочет играть Мистера Бина

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Актер Роуэн Эткинсон в беседе с Radio Times объяснил, почему больше не хочет играть комедийного персонажа Мистера Бина в кино.

Сейчас он озвучивает мультипликационного Бина. «Мне не очень нравится играть его. Груз ответственности мне неприятен, это тяжело и изнурительно, так что я с нетерпением жду конца», — признался он.

Международный успех мистера Бина не удивляет Эткинсона. «Ужасно смешно смотреть на то, как взрослый ведет себя по-детски», — сказал он, добавив, что не в последнюю очередь Мистер Бин стал популярен благодаря невербальному юмору — мимике, жестам, поступкам.

Эткинсон играл Мистера Бина в сериале, выходившем с 1990 по 1995 год, а также предстал в роли этого героя в двух полнометражных фильмах.

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