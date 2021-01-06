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Новости культуры

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Клэнси Браун сыграет главного злодея в новом «Декстере»

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Актер Клэнси Браун («Побег из Шоушенка», «Миллиарды») сыграет главного злодея в новом сезоне сериала «Декстер», передает The Hollywood Reporter со ссылкой на собственный источник.

Предположительно, Брауну достанется роль неофициального и деспотичного лидера небольшого города Курта Калдвелла. Ему будет противостоять Декстер в исполнении Майкла С. Холла.

Клэнси Браун, кроме съемок в кино, занимается озвучанием видеоигр и мультфильмов. Так, его голосом говорят герои игр Crash Bandicoot и Detroit: Become Human, а также Мистер Крабс в мультфильме «Губка Боб Квадратные Штаны».

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