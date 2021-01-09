НОВАТ приостановит контракт с грузинской балериной Нино Ананиашвили

Новосибирский театр оперы и балета приостановит контракт с грузинской прима-балериной Нино Ананиашвили из-за распространения в СМИ информации о ее назначении на должность руководителя театра до официального анонса. Об этом сообщается на сайте НОВАТ.

Руководство театра подчеркнуло, что оглашать имя руководителя до официального представления его коллективу — «крайняя степень неуважения к артистам труппы».

«Поэтому мы вынуждены приостановить действие контракта, заключенного с артисткой, до выяснения всех обстоятельств появления данной информации в публичном пространстве», — говорится в сообщении театра.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что грузинская прима-балерина Нино Ананиашвили возглавит балетную труппу Новосибирского театра оперы и балета. Параллельно артистка продолжит руководить балетной труппой Тбилисского государственного театра оперы и балета, в котором работает с 2004 года. При этом Ананиашвили подчеркнула, что официального назначения на должность еще не было.

Позже бывший президент Грузии Михаил Саакашвили подверг критике решение балерины переехать в Россию. «Этому нет никакого оправдания, мне это не нравится», — заявил политик. Известно, что Ананиашвили является крестной матерью одного из сыновей Саакашвили.

Нина Ананиашвили — народная артистка Грузинской ССР и народная артистка России. Супруг Ананиашвили — грузинский политик Григол Вашадзе, председатель оппозиционной грузинской партии «Единая Грузия — Демократическое движение», от которой кандидатом на пост премьер-министра страны в 2020 году выдвигался Саакашвили.

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