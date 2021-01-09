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Новости культуры

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Заболевшего коронавирусом Басилашвили выписали из больницы

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Народного артиста СССР Олега Басилашвили, у которого ранее обнаружили коронавирус, выписали из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Большой драматический театр (БДТ) имени Георгия Товстоногова.

Отмечается, что актер продолжит лечение дома.

Также сообщается, что народная артистка СССР Алиса Фрейндлих пока находится в медучреждении, ее состояние стабильное. У нее отмечается уменьшение степени поражения легких.

Алиса Фрейндлих была госпитализирована с коронавирусом 25 декабря, после госпитализации она находилась в реанимационной палате и получала кислородную поддержку. Басилашвили попал в больницу с тем же диагнозом 2 января.

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