Скончался худрук Русского академического драмтеатра Рабинович

Скончался художественный руководитель Русского академического драматического театра Михаил Рабинович, сообщила «ВКонтакте» министр культуры Башкирии Амина Шафикова.

«Отпускать всегда тяжело... Большая утрата... Дорогой Михаил Исакович - наставник, старший товарищ, друг... Целая эпоха! Пусть земля Вам будет пухом», — написала Шафикова.

Заслуженный деятель искусств России и республики Башкортостан Михаил Рабинович родился 23 августа 1940 года. В 2015 году он был удостоен государственной награды Башкирии — Ордена Дружбы народов.