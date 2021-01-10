Жена Бориса Грачевского рассказала о его состоянии

Жена художественного руководителя детского юмористического журнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская рассказала, что врачи стабилизировали его состояние, передает ТАСС.

Ранее Грачевского перевели в реанимацию.

«Состояние его стабилизировали, врачи работают, врачи стараются», — рассказала Белоцерковская.

Она также обратилась к поклонникам и друзьям с призывом верить в благополучный исход лечения.

В конце декабря 2020 года Борис Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

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