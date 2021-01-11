Арман Давлетяров ушел с «Муз-ТВ»

Генеральный директор «Муз-ТВ» Арман Давлетяров ушел с телеканала, сообщила пресс-служба вещателя.

Теперь пост гендиректора занимает Захар Бибин, бывший генеральный директор ТНТ MUSIC и телеканала A-One. «Взяв из истории и опыта «Муз-ТВ» только самое лучшее, сохранив его уникальную культуру, коммуникации со зрителем и опираясь на профессиональную команду специалистов, я вижу первостепенную задачу обновить телеканал, запустить новые актуальные телевизионные и digital-проекты, а также дать старт новым для нас офлайн-проектам», — прокомментировал собственное назначение Бабин.

Давлетяров, уходя с канала, называет его «лучшим музыкальным телеканалом страны». «Перешагнув пятидесятилетний рубеж, я понял, что хочу выйти из зоны комфорта, бросить вызов самому себе, чтобы двигаться дальше, к новым целям и достижениям», — объяснил свое решение он.

Арман Давлетяров работал на «Муз-ТВ» с 2008 года, в 2009 году стал музыкальным директором канала и директором музыкальной премии «Муз-ТВ». Пост гендиректора занимал с 2013 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Гадкий поступок»: Лера Кудрявцева объяснила уход с «Муз-ТВ»

— Лера Кудрявцева ушла с «Муз-ТВ»

— Первый на российском ТВ TikTok-чарт стартует в январе