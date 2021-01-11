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Новости культуры

HBO приступит к съемкам сиквела «Секса в большом городе» весной

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Телеканал HBO приступит к съемкам продолжения сериала «Секс в большом городе» весной 2021 года, сообщает ScreenRant.

В сиквеле под названием And Just Like That… снимутся Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Ким Кэтролл, сыгравшая в оригинальном сериале Саманту, не будет участвовать в проекте.

Новый сериал будет состоять из 10 получасовых эпизодов.

Премьера романтического сериала состоялась в 1998 году. Главные героини оригинального «Секса в большом городе» — колумнистка Кэрри Брэдшоу и три ее подруги, налаживающие личную жизнь и карьеру в Нью-Йорке.

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