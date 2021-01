HBO приступит к съемкам сиквела «Секса в большом городе» весной

Телеканал HBO приступит к съемкам продолжения сериала «Секс в большом городе» весной 2021 года, сообщает ScreenRant.

В сиквеле под названием And Just Like That… снимутся Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис. Ким Кэтролл, сыгравшая в оригинальном сериале Саманту, не будет участвовать в проекте.

Новый сериал будет состоять из 10 получасовых эпизодов.

Премьера романтического сериала состоялась в 1998 году. Главные героини оригинального «Секса в большом городе» — колумнистка Кэрри Брэдшоу и три ее подруги, налаживающие личную жизнь и карьеру в Нью-Йорке.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Три из четырех: «Секс в большом городе» перезапустят в урезанном составе

— Актрисы «Секса в большом городе» поблагодарили медиков Нью-Йорка за работу

— «Секс в большом городе» может получить продолжение