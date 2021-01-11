«Дедпул-3» получит рейтинг R и будет частью вселенной Marvel

Глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что третья часть франшизы «Дэдпул» получит максимальный рейтинг R станет частью киновселенной Marvel. Его слова приводит издание Collider.

Прокатный рейтинг R означает, что фильм будет доступен зрителям младше 17 лет только в присутствии родителей.

Как рассказал Файги, на данный момент над сценарием «Дедпула-3» работают сценаристы мультсериала «Закусочная Боба» Роб Лайфелд и Фабиан Нициезе.

Их курирует Райан Рейнолдс, который является продюсером картины и исполнит в ней главную роль.

Collider отмечает, что «Дедпул-3» выйдет в прокат не раньше 2023 года.

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