«Дедпул-3» получит рейтинг R и будет частью вселенной Marvel

Глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что третья часть франшизы «Дэдпул» получит максимальный рейтинг R станет частью киновселенной Marvel. Его слова приводит издание Collider.
Прокатный рейтинг R означает, что фильм будет доступен зрителям младше 17 лет только в присутствии родителей.
Как рассказал Файги, на данный момент над сценарием «Дедпула-3» работают сценаристы мультсериала «Закусочная Боба» Роб Лайфелд и Фабиан Нициезе.
Их курирует Райан Рейнолдс, который является продюсером картины и исполнит в ней главную роль.
Collider отмечает, что «Дедпул-3» выйдет в прокат не раньше 2023 года.
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