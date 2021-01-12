Дэнни Бойл работает над сериалом о Sex Pistols

Британский режиссер Дэнни Бойл работает над сериалом о панк-группе Sex Pistols для телеканала FX, передает The Times.

Фильм получил название Pistol, в нем будет шесть эпизодов. В основу сценария легли мемуары гитариста Sex Pistols Стива Джонса. «Вообразите, как вы вламываетесь в мир «Короны» и «Аббатства Даунтон» вместе с дружками и распеваете свои песни, ненавидя то, что олицетворяет этот мир», — вспоминает Дэнни Бойл о расцвете Sex Pistols.

Джонса сыграет 24-летний актер Тоби Уоллес, лидера группы Джона Лайдона — 20-летний Энсон Бун («1917»), басиста Сида Вишеса — 17-летний Луи Партридж («Энола Холмс»).

Группа Sex Pistols существовала с 1975 по 1978 год. Позже музыканты группы несколько раз воссоединялись и давали концерты по всему миру, включая Россию.

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