Сериал «Полет» с Михаилом Ефремовым получил дату премьеры

Сериал «Полет» Петра Тодоровского-младшего с Никитой и Михаилом Ефремовыми получил дату премьеры, сообщает пресс-служба ТНТ.

Премьера проекта состоится 25 января в 21.00 на телеканале ТНТ и видеоплатформе Premier. Также в сериале снялись Оксана Акиньшина, Павел Табаков, Юлия Хлынина, Евгения Добровольская, Алексей Макаров и др.

По сюжету «Полета», сотрудники строительной компании перед командировкой перепутали аэропорт и после этого узнали, что их самолет разбился. Из-за пережитого стресса они переосмысляют жизнь, а потом узнают, что самое страшное их ждало впереди.

Ранее «Полет» получил главный приз международного кинофестиваля сериалов из Центральной и Восточной Европы Serial Killer, который прошел осенью 2020 года в чешском Брно.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Мажор. Фильм» с Прилучным получил дату онлайн-премьеры

— Опубликован трейлер сериала «Супермен и Лоис»

— Опубликован трейлер «Кларисы» — продолжения «Молчания ягнят»