Суд рассмотрит иски о запрете «Тетради смерти» и песни Моргенштерна

Колпинский районный суд Петербурга рассмотрит административные исковые заявления прокуратуры о признании запрещенной информацией песни рэпера Моргенштерна «Я съел деда» и некоторых аниме-сериалов, сообщает РИА «Новости», со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

«Рассмотрение назначено на 20 января», — заявили в пресс-службе.

Ранее по требованию прокуратуры суд зарегистрировал пять исков, содержащих 49 ссылок на аниме-фильмы, среди которых есть популярные проекты «Тетрадь смерти» и «Эльфийская песнь», в которых, утверждают составители исков, есть сцены жестокости, убийства и насилия. Кроме того, прокуратура заинтересовалась песней Моргенштерна «Я съел деда», текст которой может быть «вредоносным».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Прокуратура хочет запретить аниме «Тетрадь смерти» и хит Моргенштерна

— Алибасов развелся с Федосеевой-Шукшиной

— Юристы Деппа назвали нечестным суд с The Sun и хотят апелляции