Чак Норрис опроверг свое участие в штурме Капитолия

Американский актер Чак Норрис опроверг информацию СМИ о том, что он участвовал в штурме Капитолия. Об этом актер написал в Twitter.

«Недавно я узнал, что во время беспорядков в Капитолии в Вашингтоне был двойник Чака Норриса. Это был не я, и меня там не было», — написал актер.

Чак Норрис подчеркнул, что он выступает за закон и порядок, а в Америке «нет места насилию любого рода».

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. ФБР возбудило больше 160 дел.

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