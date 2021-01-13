Пять программ Первого канала вошли в топ-10 новогоднего эфира

Пять программ Первого канала вошли в десятку самых популярных передач новогоднего эфира 31 декабря, сообщает пресс-служба вещателя.

Самой популярной среди россиян передачей в новогоднюю ночь стало ежегодное обращение президента России Владимира Путина на Первом канале. На второй строчке в топ-10 оказалась «Новогодняя ночь на Первом». Первую тройку замкнуло обращение президента на телеканале «Россия 1». Кроме того, в первую десятку вошли показанные на Первом канале фильмы «Любовь и голуби», «Ирония судьбы», а также «Новогодний маскарад».

В течение 2020 года большинство самых рейтинговых программ выходили в эфире Первого канала — они заняли семь мест в первой десятке. Первое место здесь также заняло новогоднее обращение президента России, также в список самых популярных трансляций вошли трансляция парада Победы и авиационного парада, праздничный выпуск новостей 9 мая, «Новогодняя ночь на Первом», телемарафон «Парад Победы», сериал «Диверсант. Крым».

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