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Актер Алексей Панин Актер Алексей Панин
Эксклюзив

Актер Панин вышел на связь после «пропажи» из-за смерти матери

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Актер Алексей Панин, о пропаже которого сообщили СМИ, во время телефонного разговора сообщил «Газете.Ru», что сам оповестит поклонников о произошедшем в его жизни. Он уточнил, что находится в России.

В среду, 13 января, несколько изданий сообщили о пропаже актера после смерти его матери. Уточнялось, что последнее время Панин жил в Испании и активно делился с подписчиками фотографиями из-за границы. После печальной новости актер перестал вести соцсети и отвечать на телефонные звонки знакомых и журналистов.

«Когда я посчитаю нужным, я обязательно всем подписчикам и зрителям расскажу. Я в России. Я справлюсь без вас», — с трудом выговаривая слова сказал Панин.

Ранее стало известно, что мать актера Татьяна Власова умерла после перенесенного коронавируса.

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