Тильда Суинтон призналась, что она квир-персона

Актриса Тильда Суинтон в интервью британскому Vogue сделала каминг-аут как квир-персона — человек с нестандартной сексуальностью.

По словам Суинтон, квир — это понятие, связанное с чувствительностью. «Я всегда чувствовала, что я квир, мне просто нужно было найти свой квир-цирк, и я его нашла. Теперь это мой мир. У меня есть семья с Уэсом Андерсоном, семья с Пон Джун-хо, семья с Джимом Джармушем, семья с Лукой Гуаданьино, с Линн Рэмси, с Джоанной Хогг», — рассказала она.

Тильде Суинтон 60 лет, она никогда не была замужем. У актрисы есть 23-летние дети — близнецы Ксавье и Онор, рожденные в отношениях с художником Джоном Патриком Бирном.

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