В Петербурге допустимая заполняемость театров повышена до 50%

В Санкт-Петербурге допустимая заполняемость театров увеличена с 25% до 50%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление губернатора города Александра Беглова.

«С 16 января возможность заполняемости зрительных залов в театрах увеличивается с 25% до 50%», — говорится в сообщении.

В городе коронавирусом заразились 287 814, выздоровели 176 523, скончались 8 649 человек. В России выявили уже 3,4 млн человек с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве выявили 5893 заражения коронавирусом за сутки

— Мишустин уверен в быстром восстановлении экономики России

— Россия увеличила производство «Спутник V» до 3,5 млн доз в месяц